«GZSZ»-Star Timur Ülker erklärt Hochzeitsabsage

Erst die knappe Absage auf Instagram, dann das Schweigen: Timur Ülker und Caroline Steinhof haben ihre Hochzeit wenige Wochen vor dem Termin gestrichen. Jetzt reden die beiden doch über die Gründe. Eine Beziehungskrise ist keiner davon.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Timur Ülker und Caroline Steinhof sagen Hochzeit im September in Berlin ab

Grund: Stress durch Hausbau, Arbeit, Kinder und abgesagtes Brautkleid

Seit 2024 verlobt, zwei Kinder, gemeinsam seit 13 Jahren

Nach der überraschenden Absage ihrer Hochzeit haben Timur Ülker (37) und Caroline Steinhof (37) doch noch erklärt, was hinter der Entscheidung steckt. Eine Trennung ist es ausdrücklich nicht. «Wir haben eine Veranstaltung abgesagt, nicht unsere Beziehung», betonte der «GZSZ»-Star gegenüber «RTL.de» und erklärte, dass der stressige Alltag das Problem gewesen sei.

Der Hausbau verschlang weit mehr Zeit, Geld und Nerven als gedacht, Steinhof steckt mitten in einer Unternehmensgründung und Ülker arbeitet neben seinen Dreharbeiten selbstständig. Neben Vorbereitungen für einen Weihnachtsfilm, zwei kleinen Kindern und einer Not-OP an Ülkers Leiste im Mai – die glücklicherweise gut verheilt ist – blieb kaum noch Luft.

Brautkleid brachte Fass zum Überlaufen

Einen passenden Hochzeitsplaner fand das Paar nicht, die Organisation blieb an den beiden hängen. «Irgendwann haben wir gemerkt, dass wir uns auf unseren eigenen Hochzeitstag nicht mehr freuen, sondern ihn nur noch abarbeiten», erzählte Ülker. Und: «Bei jeder neuen Nachricht kam bei uns nur noch: ‹Auch das noch›.»

Dann stand fest, dass Steinhofs Hochzeitskleid nicht rechtzeitig fertig werden würde. «Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat», erklärte der Schauspieler. Den Termin trotzdem durchzuziehen, kam für beide nicht mehr infrage: «Wir wollten uns nicht irgendwann unser eigenes Hochzeitsvideo angucken und da zwei erschöpfte Menschen sehen.»

Die Entscheidung sei mit der Zeit gereift. «Wir haben wochenlang beide dasselbe gedacht und keiner hat es ausgesprochen, weil jeder Angst hatte, den anderen zu enttäuschen», sagte Caroline Steinhof. «Als es endlich raus war, haben wir erst mal beide durchgeatmet.»

Viele Spekulationen nach Instagram-Beitrag

Am Montagabend hatte das Paar in einem gemeinsamen Instagram-Posting öffentlich gemacht, dass die für September geplante standesamtliche Trauung in Berlin abgesagt ist. Ihre Zeilen lösten bei vielen Fans Spekulationen über eine Trennung aus: «Wir haben als Paar herausfordernde Zeiten hinter uns und uns deshalb entschieden, unsere Hochzeit abzusagen», stand in der Caption geschrieben. Auch hiess es da noch: «Zu den Hintergründen möchten wir uns derzeit nicht weiter äussern.»

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Für Rätselraten sorgte zudem eine Änderung an Ülkers Instagram-Beitrag: Der Satz «Wir gehen unseren Weg gemeinsam weiter» verschwand nachträglich wieder. Er habe den Text an dem Abend mehrfach umgeschrieben, erklärt Ülker. An der Botschaft ändere das nichts.

Seit 2024 verlobt

Seit 13 Jahren gehen Timur Ülker und seine Partnerin Steinhof gemeinsam durchs Leben – gefunkt hat es einst ganz bodenständig in einem Schuhgeschäft. Das Familienglück machen heute zwei Kinder komplett: Nach dem Sohn (2019) kam 2024 die Tochter zur Welt. Im selben Jahr folgte ein romantischer Höhepunkt, als der Schauspieler seiner Liebsten im Beisein der Kinder auf den Malediven den Heiratsantrag machte.

Einen Namen machte sich der Mime vor allem als Nihat Güney in «Gute Zeiten, schlechte Zeiten», wo er seit 2018 zum festen Ensemble gehört. Vor seinem Einstieg bei der RTL-Kultserie war er unter anderem in «Köln 50667» zu sehen. Seine Vielseitigkeit bewies er zudem 2025, als er im RTL-Dschungelcamp bis ins Halbfinale kämpfte.