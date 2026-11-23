Arnold Schwarzenegger hat eine feste Znacht-Routine und weicht nicht einmal an Weihnachten davon ab. Der 79-Jährige ist damit aber keineswegs allein – auch andere Stars setzen auf ungewöhnliche kulinarische Konstanten.

Darum gehts Arnold Schwarzenegger isst jeden Abend Gemüsesuppe und Gurkensalat mit steirischem Kürbiskernöl

Heidi Klum isst zum Frühstück rohe Zwiebeln, etwa mit Eisbergsalat und eingelegten Sardinen

Victoria Beckham isst laut Ehemann seit 25 Jahren meist gegrillten Fisch und gedünstetes Gemüse

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Arnold Schwarzenegger (79) verrät gegenüber der «Kronen Zeitung», dass er jeden Abend dasselbe isst – und zwar ausnahmslos. Nicht einmal an Weihnachten weicht er von seiner bewährten Kombination ab.

Sein allabendlicher Znacht besteht aus einer Gemüsesuppe und einem Gurkensalat, der mit steirischem Kürbiskernöl verfeinert wird – wohl eine kulinarische Hommage an seine Heimat.

Der Terminator is(s)t Vegi

Bereits vor vielen Jahren hat Schwarzenegger seine Ernährung umgestellt. Heute ernährt er sich zu 80 Prozent pflanzlich, um nach eigener Aussage das Klima zu schonen. Zwar verzichtet der ehemalige kalifornische Gouverneur nicht gänzlich auf ein Steak oder ein Schnitzel, doch solche Fleischgerichte bleiben die seltene Ausnahme. Laut ihm verdankt er dieser Konsequenz seine Gesundheit bis ins hohe Alter.

In bester Gesellschaft

Schwarzenegger ist aber keineswegs der einzige Promi mit speziellen Essgewohnheiten. Auch Heidi Klum (53) schwört auf eine Konstante bei ihrem Zmorge: rohe Zwiebeln. Mal kombiniert sie diese mit Eisbergsalat und eingelegten Sardinen, an anderen Tagen besteht ihr Frühstücksteller aus Avocado, Sellerie, einem gekochten Ei und wiederum reichlich rohen Zwiebeln. Dass die Model-Mama keinerlei Berührungsängste mit intensiven Aromen hat, bewies sie auch mit einem ungewöhnlichen Morgen-Smoothie aus aufgekochtem und püriertem grünem Spargel, Knoblauch, Bouillon und – wer hätte es gedacht – Zwiebeln.

Ähnlich diszipliniert zeigt sich Victoria Beckham (52), die laut ihrem Ehemann seit einem Vierteljahrhundert denselben Speiseplan verfolgt. «Leider bin ich mit einer Frau verheiratet, die seit 25 Jahren immer das Gleiche isst. Seit ich sie kenne, isst sie nur gegrillten Fisch und gedünstetes Gemüse, davon weicht sie nur sehr selten ab», verriet David Beckham (51) einst im Podcast «River Cafe Table 4». Die einzige nennenswerte Ausnahme datiert aus der Zeit, als sie mit Tochter Harper (15) schwanger war. «Ich weiss nicht mehr, was es war, aber ich weiss, dass sie es seitdem nicht mehr gegessen hat», so der ehemalige Fussballprofi.