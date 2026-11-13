Arnold Schwarzenegger ist der heisseste Opa der Welt

Ein US-Magazin kürt Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger zum heissesten Grossvater der Welt. Der Österreicher nimmt es mit einem Augenzwinkern zur Kenntnis.

Darum gehts Das Magazin «Womans World» kürt Schwarzenegger zum «heissesten Opa»

Bei Jimmy Kimmel witzelt er über den Pokal, Schwarzenegger er hat drei Enkel

Am 2. Dezember startet Schwarzeneggers neuster Film «The Man with the Bag»

Fynn Müller People-Redaktor

Arnold Schwarzenegger hat schon viele Preise in seiner Karriere abgeräumt. Dieser stand aber vermutlich nicht auf seiner Bingokarte. Der Actionheld ist jetzt offiziell der «heisseste Opa der Welt». Das US-Frauenmagazin «Womans World» kürt den gebürtigen Österreicher in seiner neuen Ausgabe erstmals mit diesem Titel. Das Heft will die Trophäe ab sofort jährlich vergeben.

Bei einem humorvollen Auftritt in der US-Late-Night-Show «Jimmy Kimmel Live» wird Schwarzenegger auf die kuriose Auszeichnung angesprochen. «Ich habe einen Pokal bekommen», witzelt der Terminator. Schwarzenegger hat drei Enkelkinder: Lyla, Eloise und Ford.

Schwarzenegger spielt in Weihnachtsfilm mit

Ans Aufhören denkt der ehemalige Actionstar noch lange nicht. Am 2. Dezember feiert sein neuer Film «The Man with the Bag» Premiere. In der Weihnachtskomödie schlüpft Schwarzenegger in die Rolle des Santa Claus.

Auch bei seinen ikonischen Filmrollen gibt es Neuigkeiten: Schwarzenegger verrät bei Jimmy Kimmel, dass er an Fortsetzungen von «Predator», «Conan der Barbar» und «Phantom-Kommando» arbeitet.