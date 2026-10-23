Ein Actionheld als Weihnachtsmann? Das neuste Filmprojekt von Arnold Schwarzenegger sorgt bei seiner Familie nicht nur für weihnachtliche Vorfreude.

Darum gehts Katherine Schwarzenegger verbreitet den Trailer zur Weihnachtskomödie «The Man with the Bag»

Arnold Schwarzenegger spielt darin den Weihnachtsmann

Anrufe vom Set hätten die Grosskinder traumatisiert, den Grund nannte Katherine Schwarzenegger

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Halloween steht zwar erst noch vor der Tür, aber warum nicht schon jetzt ein wenig Weihnachtsstimmung ins Haus holen? Genau das dachte sich wohl Katherine Schwarzenegger (36) und teilte in ihrer Story auf Instagram den Trailer der Weihnachtskomödie «The Man with the Bag», die Anfang Dezember erscheinen soll.

Das Besondere: Kein Geringerer als ihr Vater, Action-Legende Arnold Schwarzenegger (79), schlüpft darin in die Rolle des Weihnachtsmanns. Doch das Filmprojekt sorgt im Hause Schwarzenegger-Pratt offenbar nicht nur für Vorfreude.

Ach du Schreck statt «O du fröhliche»

Die US-Autorin ist seit 2018 mit Hollywood-Star Chris Pratt (47) verheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder und bei denen löste der Anblick ihres Grossvaters anscheinend wenig positive Gefühle aus. Katherine Schwarzenegger schrieb nämlich in ihrer Story, dass sie sich sehr auf den Film freue, «auch wenn die Facetime-Anrufe meines Vaters während der Dreharbeiten meine Kinder traumatisiert haben».

Nanu? Arnold Schwarzeneggers Interpretation des Weihnachtsmanns unterscheidet sich zwar von traditionellen Darstellungen – er trägt modernere Kleidung und einen kürzeren, wenn auch strahlend weissen Bart –, doch wirklich gruselig wirkt das auf den ersten Blick nicht.

Erst Bodybuilder, dann Terminator

Der gebürtige Österreicher hat eine beispiellose Karriere hinter sich. 1968 wanderte er in die USA aus und dominierte in den 1970er-Jahren die Bodybuilding-Welt, wo er siebenmal den Titel «Mr. Olympia» gewann. 1982 gelang ihm mit «Conan der Barbar» der Durchbruch als Schauspieler, ehe er 1984 mit «Terminator» endgültig zum Weltstar aufstieg.

Warum genau der Anblick ihres berühmten Grossvaters im Weihnachtsmann-Kostüm die Kleinen jetzt so verstört hat, behielt Katherine Schwarzenegger für sich.