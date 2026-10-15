Sie heisst nicht ohne Grund «Posh-Spice». Wenn es um elegante Dinnerpartys geht, kennt Victoria Beckham keine Kompromisse. Wer die Beckhams jemals zum Abendessen einladen möchte, sollte vor allem auf ein entscheidendes Detail achten.

Darum gehts Victoria Beckham hält Papierservietten für inakzeptabel

Am Tisch verlangt sie Stoffservietten und keine Handys

Ihr Ehemann bläst Kerzen aus, um Gäste zum Gehen zu bewegen

Sabrina Rhyner Redaktorin People

In einem Video auf Instagram verrät Victoria Beckham (52) ihre goldenen Regeln für Gastgeber. Besonders beim Thema der Tischkultur kennt die Designerin keine Gnade und ein Detail trifft sie besonders schmerzhaft ins Herz.

So bezeichnet sie Papierservietten als eine «unverzeihliche Sünde», sie seien schlichtweg «inakzeptabel». «Ich würde auch nicht kommen», sollte sie vorab von Papier auf dem Esstisch erfahren.

Die Tabus auf dem Tisch

Auf dem Tisch des ehemaligen Spice Girls findet man stattdessen edle Stoffservietten, klassische Champagnergläser und eine stilvolle Butterdose. Man könne schliesslich nicht einfach eine Packung Butter «auf den Tisch knallen».

Auch Smartphones sind für die vierfache Mutter beim Essen absolut tabu. Neben dem fehlenden Stil stört sie vor allem der Mangel an Hygiene: «Das Handy ist dreckig. Meine Güte, das ist so eklig.»

Der Spitzname «Posh» – englisch für vornehm und luxuriös – begleitet sie seit den 1990er-Jahren. Während die anderen Spice Girls in sportlichen, bunten oder frechen Outfits auftraten, zeigte sich Beckham damals fast ausschliesslich in schwarzen Designerkleidern. Im Vergleich zu den anderen Mitgliedern wuchs sie in wohlhabenden Verhältnissen auf – ihr Vater hatte sie im Rolls-Royce zur Schule gebracht.

Ein ungewöhnliches Ritual

Doch nicht nur die 52-Jährige hat so ihre Eigenheiten am Esstisch. Sie verrät auch eine Marotte ihres Ehemanns David Beckham (51), um Gäste am Ende des Abends sanft zum Aufbruch zu bewegen: «Er läuft durch den Raum und bläst die Kerzen aus, in der Hoffnung, dass die Leute den Wink verstehen.»

Das Kerzenritual des Ex-Fussballstars könnte jedoch einen ernsten Hintergrund haben. In der Netflix-Dokumentation «Beckham» sprach der Sportler offen über seine Zwangsstörung: Wenn seine Familie bereits im Bett liege, räume er oft noch stundenlang auf, da er Unordnung schlicht nicht ertrage. Besondere Aufmerksamkeit widme er dabei abgebrannten Kerzen – er gehe jede einzelne ab und reinige sie.