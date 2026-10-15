DE
FR
Abonnieren
VA Victoria Beckham Rant über Papierservietten
0:26
«Einfach nicht akzeptabel»:Dieses Detail ist für Victoria Beckham bei Dinnerpartys eine «unverzeihliche Sünde»

«Das ist nicht akzeptabel»
Victoria Beckham über «unverzeihliche Sünde» bei Dinnerpartys

Sie heisst nicht ohne Grund «Posh-Spice». Wenn es um elegante Dinnerpartys geht, kennt Victoria Beckham keine Kompromisse. Wer die Beckhams jemals zum Abendessen einladen möchte, sollte vor allem auf ein entscheidendes Detail achten.
Publiziert: vor 4 Minuten
Kommentieren
1/6
Victoria Beckham verrät auf Instagram, was für sie eine «unverzeihliche Sünde» bei einer Dinnerparty ist.
Foto: Dukas

Darum gehts

  • Victoria Beckham hält Papierservietten für inakzeptabel
  • Am Tisch verlangt sie Stoffservietten und keine Handys
  • Ihr Ehemann bläst Kerzen aus, um Gäste zum Gehen zu bewegen
Sabrina_Rhyner_Redaktorin People_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Sabrina RhynerRedaktorin People

In einem Video auf Instagram verrät Victoria Beckham (52) ihre goldenen Regeln für Gastgeber. Besonders beim Thema der Tischkultur kennt die Designerin keine Gnade und ein Detail trifft sie besonders schmerzhaft ins Herz.

So bezeichnet sie Papierservietten als eine «unverzeihliche Sünde», sie seien schlichtweg «inakzeptabel». «Ich würde auch nicht kommen», sollte sie vorab von Papier auf dem Esstisch erfahren.

Mehr zu den Beckhams
Brooklyn Beckham mit seiner Ehefrau Nicola im März 2026.
«Ich liebe dich so sehr»
Brooklyn gratuliert Schwiegerpapa – aber nicht David
Darauf hat er lange gewartet: David Beckham wurde zum Ritter geschlagen.
Mit Video
Nach langem Warten
David Beckham wurde zum Ritter geschlagen
imago_st_0204_14110019_0411504212.jpg
Tränen bei der Party
Ruinierte Victoria Beckham die Hochzeit ihres Sohnes?
Trotzdem soll Brooklyn Beckham hoffen, sie aus dem Drama raushalten zu können.
Nach Bruch mit Familie
Brooklyn Beckham kämpft um seine Schwester Harper

Die Tabus auf dem Tisch

Auf dem Tisch des ehemaligen Spice Girls findet man stattdessen edle Stoffservietten, klassische Champagnergläser und eine stilvolle Butterdose. Man könne schliesslich nicht einfach eine Packung Butter «auf den Tisch knallen».

Auch Smartphones sind für die vierfache Mutter beim Essen absolut tabu. Neben dem fehlenden Stil stört sie vor allem der Mangel an Hygiene: «Das Handy ist dreckig. Meine Güte, das ist so eklig.»

Der Spitzname «Posh» – englisch für vornehm und luxuriös – begleitet sie seit den 1990er-Jahren. Während die anderen Spice Girls in sportlichen, bunten oder frechen Outfits auftraten, zeigte sich Beckham damals fast ausschliesslich in schwarzen Designerkleidern. Im Vergleich zu den anderen Mitgliedern wuchs sie in wohlhabenden Verhältnissen auf – ihr Vater hatte sie im Rolls-Royce zur Schule gebracht.

Ein ungewöhnliches Ritual

Doch nicht nur die 52-Jährige hat so ihre Eigenheiten am Esstisch. Sie verrät auch eine Marotte ihres Ehemanns David Beckham (51), um Gäste am Ende des Abends sanft zum Aufbruch zu bewegen: «Er läuft durch den Raum und bläst die Kerzen aus, in der Hoffnung, dass die Leute den Wink verstehen.»

Das Kerzenritual des Ex-Fussballstars könnte jedoch einen ernsten Hintergrund haben. In der Netflix-Dokumentation «Beckham» sprach der Sportler offen über seine Zwangsstörung: Wenn seine Familie bereits im Bett liege, räume er oft noch stundenlang auf, da er Unordnung schlicht nicht ertrage. Besondere Aufmerksamkeit widme er dabei abgebrannten Kerzen – er gehe jede einzelne ab und reinige sie.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen