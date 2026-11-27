Amy Schumer trägt nun einen Pony. Die Comedienne vergleicht sich humorvoll mit Sängerin Sabrina Carpenter und nimmt ihre eigene Frisur aufs Korn.

Darum gehts Die Schauspielerin und Komikerin Amy Schumer zeigt in einem Video ihre neue Frisur mit Pony

Schumer scherzt über eine Verwechslung mit Sabrina Carpenter

Fans reagieren in den Kommentaren auf Schumers Video und loben ihren Humor sowie ihre Frisur

Silja Anders Redaktorin People

Amy Schumer (45) hat eine neue Frisur. Die Schauspielerin trägt ihre blonden Haare nun mit einem Pony. Doch Amy Schumer wäre nicht die Komikerin, die man kennt, wenn sie nicht auch hier Platz für einen Witz finden würde.

«Jetzt, wo ich Fransen habe, denken viele Leute, ich sei eine Person, die ich nicht bin. Zum Beispiel Sabrina Carpenter», sagt sie mit einem schüchternen Lächeln in die Kamera. Nach kurzem Überlegen sagt Schumer jedoch: «Na gut, EIN Carpenter», wobei «Carpenter» hier ein Wortspiel ist und übersetzt Schreiner bedeutet.

Fans feiern Schumers Humor und Frisur

Auf den Vergleich mit Sabrina Carpenter (27) kommt Schumer, da die Sängerin nicht nur für ihre Musik, sondern auch für ihren ikonischen Haarstyle mit Pony bekannt ist. Dass Schumer selbst keine Ähnlichkeit mit Sabrina Carpenter sieht, zeigt ihre Reaktion am Ende des Videos.

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Die Fans feiern Schumers Clip und ihren Humor in den Kommentaren. Einige nehmen ihren humoristischen Vergleich auf und schreiben etwa: «Ich musste zweimal hinschauen» oder «Ich bin so verwirrt, ich dachte, das hier sei ein Sabrina-Carpenter-Fan-Account».

Andere verweisen auf Amy Schumers Humor und sagen: «Du bist URKOMISCH! Und wunderschön!», während eine weitere Userin der Schauspielerin ein Kompliment für ihren neuen Style ausspricht und findet: «Ich liebe die Fransen!»