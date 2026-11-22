Nach ihrem Ehe-Aus brauchte Sarah Connor wohl in mehr als einer Hinsicht einen Neuanfang. Die Sängerin liess nicht nur ihren Ehemann hinter sich, sondern auch ihre ikonischen blonden Haare.

Darum gehts Nach Jahren mit blonden Haaren zeigt sich Sarah Connor auf Instagram mit dunklem Pferdeschwanz

Connor und Florian Fischer trennten sich laut der Sängerin, weil beide mehr Raum für sich brauchten

Connors Schwester Anna-Maria Ferchichi trägt ihre zuvor dunklen Haare nun kürzer und deutlich heller

Silja Anders Redaktorin People

Neue Haare, neues Kapitel: Sarah Connor (46) hat ihre Fans mit einem überraschenden Look begeistert. Statt ihrer ikonischen blonden Mähne trägt die Sängerin ihre Haare jetzt wieder dunkel – ein Look, den sie in ihrer Instagram-Story mit Pferdeschwanz, Kussmund und Peace-Zeichen präsentierte. Dazu schrieb sie kurz und knapp: «Miss u my babies», begleitet von einem roten Herz-Emoji. Im Hintergrund lief ihr Song «Souvenir».

Was steckt hinter der Typveränderung? Connor hat sich dazu bisher nicht geäussert. Erst im September machte die Sängerin das Ende ihrer Ehe mit Florian Fischer (52) öffentlich. Seit dem Frühjahr seien sie «kein klassisches Ehepaar mehr», schrieb sie damals und sprach von einem «befreienden» Gefühl nach der Trennung.

Schwestern tauschen Frisurstil

Ihre blonden Haare gehörten seit jeher beinahe schon zu Sarah Connors Markenzeichen. Doch offenbar braucht sie nun nicht nur in beziehungstechnischer Hinsicht einen Neuanfang. Ganz voneinander lassen können sie und ihr Ex aber offenbar doch nicht. Nach der Trennung gab die Sängerin zu: «Wenn wir Lust haben, schlafen wir auch noch miteinander.» Als Grund für das Ehe-Aus gab Connor damals an, dass sie und Fischer «beide mehr Raum für uns» gebraucht hätten.

Beim Umstyling ergibt sich ein lustiger Zufall: Sarah Connor und ihre Schwester Anna-Maria Ferchichi (44) haben offenbar die Haarfarben getauscht. Jahrelang war Sarah Connor als Blondine bekannt, jetzt trägt sie dunkle Haare. Ihre Schwester hingegen kannte man vor allem mit dunkler Mähne. Erst vor kurzem entschied sich die Ehefrau von Rapper Bushido aber dazu, die Haare nicht nur kürzer, sondern auch deutlich heller zu tragen.