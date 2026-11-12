Bettina Schliephake-Burchardt überrascht mit neuer Frisur

Erst wenige Wochen ist das Finale der Sat.1-Show «Das grosse Backen» her. Dort sah man Jurorin «Betty» Schliephake-Burchardt noch im gewohnten Langhaar-Look, meist hochgesteckt. Nun überrascht sie ihre Fans plötzlich mit einer Typveränderung.

Sophie Ofer Redaktorin People

«Wurde mal wieder Zeit», schreibt Bettina Schliephake-Burchardt (55) selbstbewusst zu ihrem Instagram-Post. Auf dem Spiegel-Selfie präsentiert sich die «Das grosse Backen»-Jurorin im völlig neuen Look. Statt der gewohnten langen blonden Haare trägt die 55-Jährige jetzt einen kurzen, voluminösen Bob.

Das helle Blond hat sich die Konditormeisterin bewahrt, aber die langen Strähnen mussten einem Kurzhaarschnitt weichen. Den luftigen Bob trägt sie mit seitlichem Scheitel; ein seitlicher Pony fällt ihr über die rechte Braue.

Fans sind begeistert

Unter den Followern herrscht Einigkeit darüber, dass es sich gelohnt hat, den Schritt zu wagen: «Oh mein Gott, das steht dir fantastisch», meint eine Userin begeistert. «Wunderschön!» Immer wieder betonen Fans, wie gut dem TV-Star die neue Frisur steht. «Mutig, mit einem sehr schönen Ergebnis», stimmt eine andere Followerin zu.

Auch Promis drücken ihre Begeisterung Schliephake-Burchardts neuen Look aus. Moderatorin Caroline Beil schreibt: «Siehst toll aus!» Auch Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack findet: «Mega!» Die ehemalige Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt stimmt zu: «Sieht gut aus.»

Den «Das grosse Backen»-Fans ist Schliephake-Burchardt schon seit 2015 vertraut. Gemeinsam mit Christian Hümbs (45) bewertet sie dort die Kreationen der Hobbybäcker. Auch in den Ablegern «Das grosse Promibacken» und «Das gross Backen – Die Profis» ist sie als Jurorin im Einsatz.