Witwe von Jack White (†78) ist wieder verliebt

Vor acht Monaten nahm sich Musikproduzent Jack White in Berlin das Leben. Seine Witwe Rafaella Nussbaum fand Trost beim Unternehmer Jan Kluwe. «Mit ihm ist meine Welt wieder im Gleichgewicht.»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rafaella Nussbaum (41) findet nach Ehemann Jack Whites Tod neue Liebe

Jan Kluwe (52) gibt ihr seit Sommer 2025 neuen Lebensmut

Jack White starb am 16.10.2025, Ehepaar lebte getrennt

Fynn Müller People-Redaktor

Rafaella Nussbaum (41) hat nach einer Tragödie in ihrem Leben wieder zur Liebe gefunden. Acht Monate nach dem Tod ihres Ehemanns und Musikproduzenten Jack White (1940–2025) strahlt die 41-Jährige an der Seite des Berliner Unternehmers Jan Kluwe (52). «Mit ihm ist meine Welt wieder im Gleichgewicht», sagt Nussbaum gegenüber «Bunte».

Am 16. Oktober 2025 nahm sich Jack White in der gemeinsamen Villa im Berliner Grunewald das Leben. Zu diesem Zeitpunkt lebte das Ehepaar bereits seit knapp einem Jahr getrennt unter einem Dach. Die Zeit sei für Nussbaum sehr schwer gewesen. Jan Kluwe, den sie drei Jahre zuvor bei einem Geburtstagsessen einer gemeinsamen Freundin kennengelernt hatte, gab ihr in dieser Zeit Halt. «Ohne ihn hätte ich das alles nicht so überstehen können», erklärt sie.

Spontan in Ferien getroffen

Aus einer Freundschaft entwickelte sich eine Liebe. Der Wendepunkt sei im Sommer 2025 gekommen. Eigentlich wollte Nussbaum mit ihren Kindern und einer Freundin Urlaub auf Ibiza machen. Stattdessen landete sie in Südfrankreich. Ein Zufall, wie sie zuerst glaubt. Dort traf sie Kluwe beim Essen in einem Beachclub wieder. «Wir haben spontan zwei Tische zusammengelegt, es war eine grosse Runde mit Freunden.»

Der Kontakt intensivierte sich von da an. «Niemand hat dort Amor gespielt. Es war einfach Zufall, vielleicht auch Schicksal.» Gegenüber «Bild» führt Nussbaum aus: «Eigentlich haben alle äusseren Rahmenbedingungen dagegen gesprochen, dass aus uns ein Paar wird. Wir waren beide überhaupt nicht offen für eine neue Beziehung.»

Rafaella Nussbaum schwärmt: «Er fragt mich nach meiner Meinung. Das klingt banal, ist aber etwas völlig Neues für mich. Jack sagte stets zu mir, ich solle den Mund halten, das ginge mich nichts an.»