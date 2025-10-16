Der deutsche Musikproduzent Jack White ist im Alter von 85 Jahren in Berlin verstorben. Das berichtet die «Bunte». Er gewann mit Schlager und Pop über 400 Gold- und Platinauszeichnungen.

Er begann seine Karriere als Fussballer, bevor er Musiker wurde

Er erhielt 400 Gold- und Platinauszeichnungen und schrieb über 1000 Lieder

Jack White, bürgerlich Horst Nussbaum, ist in seinem Zuhause in Berlin verstorben. Er wurde 85 Jahre alt. Der deutsche Künstler gehörte zu den erfolgreichsten Musikproduzenten im Pop- und Schlagerbereich. Zu seine grössten Hits gehören «Looking for Freedom», der Hit von David Hasselhoff (73), «Gloria» (gesungen von Laura Branigan im Jahr 1982) und «Schöne Maid» (Tony Marshall, 1971).

Jack White war viermal verheiratet und hinterlässt sieben Kinder. Erst Anfang Oktober 2025 machte Jack White Schlagzeilen, als die Trennung von seiner letzten Ehefrau Rafaella Nussbaum (40) bekannt wurde. «Ja, wir sind getrennt. Es ist eine Trennung voller Respekt und in tiefer Freundschaft», erklärte die Mutter der beiden gemeinsamen Kinder damals zur «Bunte». Die beiden waren 15 Jahre lang ein Paar, seit 2015 waren sie verheiratet.

Jack White begann als Fussballer

Bevor Jack White ins Musikbusiness einstieg, strebte er eine Fussballkarriere an. Unter anderem spielte er für den PSV Eindhoven und Tennis Borussia Berlin. Im Jahre 1967 brachte er die erste Platte heraus, insgesamt veröffentlichte White 15 Werke. In seiner Karriere soll er über 1000 Lieder geschrieben haben.

Für sein Schaffen wurde Jack White mit 400 Gold- und Platinauszeichnungen geehrt. 1976 wurde ihm für 100 Millionen verkaufte Tonträger eine Diamant-Schallplatte verliehen. 2014 gab er bekannt, dass er seine Karriere beenden werde, was er am 31. Mai 2014 in der Sendung von Florian Silbereisen (44) auch tat.







