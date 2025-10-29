Der Tod des Musikproduzenten Jack White (†85) wurde offiziell als Selbsttötung bestätigt. Nach Abschluss der Ermittlungen soll der Leichnam eingeäschert werden. White wird in einem gemeinsamen Urnengrab mit seiner Mutter und Schwester in Köln beigesetzt.

1/5 Jack White wurde am 16. Oktober tot aufgefunden. Nun wurde die vermutete Todesursache von seinem Rechtsanwalt bestätigt. Foto: imago images/Sven Simon

Darum gehts Musikproduzent Jack White ist tot, Todesursache war Selbsttötung

White wird im Urnengrab mit Mutter und Schwester in Köln beigesetzt

Der siebenfache Vater war 85 Jahre alt und hiess bürgerlich Horst Nussbaum Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Gut zwei Wochen ist es her, seit die traurige Todesmeldung von Jack White (†85) die Runde machte. Ersten Berichten nach soll sich der millionenschwere Musikproduzent selbst das Leben genommen haben, dafür sprachen Schussverletzungen und eine aufgefundene Waffe. Nun, nach Abschluss der Obduktion, erklärt sein Anwalt gegenüber der «Bild», was die wirkliche Todesursache war.

«Die Leiche meines langjährigen Mandanten Jack White ist von der Staatsanwaltschaft Berlin freigegeben worden. Das Todesermittlungsverfahren ist abgeschlossen. Als Todesursache wurde eine Selbsttötung festgestellt», so Rechtsanwalt und Notar Sebastian Loewe gegenüber der Zeitung.

Gemeinsames Urnengrab in Köln mit Mutter und Schwester

Der Leichnam des siebenfachen Vaters, der bürgerlich Horst Nussbaum heisst, soll jetzt eingeäschert werden, berichtet «Bild» weiter. Seine letzte Ruhe soll White, dessen Beziehung zu seiner vierten Ehefrau Rafaella Nussbaum (40) in die Brüche ging, im Urnengrab bei seiner Mutter Käthe (†97) und seiner Schwester Brigitte (†70), in Köln finden.

Seine Schwester Brigitte wurde 2012 in einem Düsseldorfer Flughafenhotel tot aufgefunden. Als Todesursache wurde ein Herzanfall vermutet, wie White damals gegenüber «Bild» erklärte. «Brigittes Tod ist für mich ein schrecklicher Verlust. Sie stand mir seit unserer gemeinsamen, schweren Kindheit so nah wie kaum ein anderer Mensch.»

Die Urne seiner Mutter habe White in seiner Villa in Gruenewald aufbewahrt. Mit seinem Ableben soll nun auch sie zu ihrer letzten Ruhestätte gebracht werden und dort mit ihren beiden Kindern Jack und Brigitte wieder vereinigt werden.

Soll damit Streit am Grabe verhindert werden?

Bei der Trauerfeier, die gemäss RTL am 18. oder 19. November in engstem Kreis in Berlin stattfinden soll und von Whites dritter Frau Janine organisiert wird, ist Whites-Noch-Ehefrau aber nicht erwünscht. «Janine White hat der Frau von Herrn Jack White, Raffaela Nussbaum, die Teilnahme an der Beerdigung untersagt.[...] Den beiden Kindern von Jack mit Rafaella ist die Teilnahme nicht gestattet, dafür sind sie aber noch zu klein», zitiert RTL den Anwalt von White. Die beiden gemeinsamen Kinder Maximilian und Angelina sind erst sechs beziehungsweise zwei Jahre alt. Ob die kürzlich erfolgte Trennung hinter diesem Ausschluss steht? Das ist nicht bekannt.