Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana VS im Januar und Februar steigt die Nachfrage nach Brandschutzartikeln in der Schweiz rasant. Feuerlöscher, Rauchmelder und Löschdecken verkaufen sich bis zu fünfmal häufiger, wie Händler berichten.

Bauhaus berichtet von 140 Prozent Absatzplus bei Feuerlöschern und Rauchmeldern

Digitec Galaxus verkaufte fünfmal mehr Feuerlöscher als 2025

Die Nachfrage nach Brandschutzprodukten ist in der Schweiz nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana im Kanton Wallis im Januar und Februar sprunghaft angestiegen. Besonders gefragt sind Löschdecken, Feuerlöscher und Rauchmelder.

Eine Umfrage von Keystone-SDA bei Anbietern von Brandschutzartikeln zeigt, dass der Brand vom Neujahrsmorgen und die Berichterstattung über einen mangelnden Brandschutz vielerorts sehr viele Menschen alarmiert hat.

Bauhaus meldet Umsatzplus

Rasante Umsatzsprünge bei Brandschutzartikeln stellt etwa der grösste Schweizer Onlinehändler Digitec Galaxus fest. Die Kundschaft kaufte seit Jahresbeginn zweieinhalbmal so viele Brandmelder, dreieinhalbmal so viele Produkte zur Brandbekämpfung und fast fünfmal so viele Feuerlöscher wie im Vorjahr.

Das gleiche Bild zeigt sich bei den Baumärkten Jumbo und Bauhaus. Bei Jumbo liegen die Verkaufszahlen je nach Artikel rund zwei- bis dreimal höher als im Vorjahr. Bauhaus verzeichnet bei Feuerlöschern, Alarmanlagen und Rauchmeldern ein Absatzplus von fast 140 Prozent.