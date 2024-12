Was war wichtig, was war witzig – und was war wahnwitzig? Schriftsteller Claude Cueni schaut auf das Jahr 2024 zurück. Wer Objektivität und Vollständigkeit erwartet, wird bitterbös enttäuscht.

Was passiert, fragen Medien zum Jahresende, wenn Sie jeden Tag ein Ei essen? Ich habs ausprobiert. Ende Woche hatte ich keine Eier mehr.

Falls Sie diesen Jahresrückblick 2024 lesen können, ist die prognostizierte Auslöschung der Menschheit ausgeblieben und Greta hat umgesattelt. Sie reitet jetzt den Esel der Antisemiten.

Die britische Polizei soll gegen J.K. Rowling («Harry Potter») ermitteln, weil sie darauf besteht, dass es einen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt. Mir ist der Unterschied gerade letzte Nacht wieder aufgefallen.

Paris, Olympische Spiele. Klarer Finalsieg für Imane Khelif. Klare Niederlage für das Frauenboxen.

In diesem Jahr gab es zwölf eidgenössische Abstimmungsvorlagen. Bei zehn lag die Stimmbeteiligung unter 50 Prozent. Weil «die da oben eh machen, was sie wollen»?

An der Fussball-EM bekreuzigen sich einige Spieler vor Betreten des Spielfelds. Schiesst Gott Tore? Falls ja: für welches Team?

Friedenstauben unter Beschuss. Die einstigen Friedensaktivisten («Give Peace A Chance» und «Make Love Not War») der 1970er-Jahre gesellen sich zu den Kriegstreibern in ihren kuscheligen TV-Sesseln. Auch Moral unterliegt dem Zeitgeist.

Dinner for One auf dem Bürgenstock. Friedensmonolog statt Friedensgespräche.

Deutsche Staatsschützer schlagen Alarm: Deutsche Kinder konvertieren aus Angst zum Islam. Publizist Peter Scholl-Latour vor 24 Jahren: «Ich fürchte nicht die Stärke des Islams, sondern die Schwäche des Abendlandes.»

Es fährt ein Zug nach Nirgendwo. Deutschland im Niedergang, Frankreich in Not, Italiens Staatsschulden überschreiten demnächst erstmals die 3000-Milliarden-Marke, eine zerstrittene Schuldnerunion im palliativen Stadium. Trotzdem wollen Schweizer EU-Turbos ein Last-Minute-Ticket für die Titanic.

«Queen of Investing.» Die demokratische Abgeordnete Nancy Pelosi bleibt mit 38,6 Millionen US-Dollar Börsengewinnen die erfolgreichste Traderin. Für etliche Politiker macht ein Sitz im Parlament nur Sinn, weil sie dann über die Ausschüsse Zugang zu Insiderwissen haben. Der neue FBI-Direktor Kash Patel will das unterbinden.

Alle fordern Diversität. Nur nicht bei Meinungen.

Im Sommer wird Hunter Biden verurteilt. Papa Joe verspricht (vor der Wahl), dass er seinen Sohn nicht begnadigen wird. Sechs Monate später (nach der Wahl) begnadigt er ihn doch. Vorsichtshalber auch für alle noch nicht bekannten Straftaten. Das Wort des Präsidenten hatte somit ein kürzeres Verfalldatum als meine morgendlichen Haferflocken. Wird sich im Januar 2025 auch Donald Trump begnadigen?

Auch der Zeitgeist hat ein Verfalldatum. Microsoft entlässt sein DEI-Team (Diversity, Equity, Inclusion), Harley-Davidson, Jack Daniels, Boeing, Toyota, Ford, Walmart und Dutzende andere Konzerne folgen dem Trend. Gemäss interner Microsoft-Mail sind Diversität und Inklusion «nicht mehr geschäftsrelevant».

US-Wahlen. 81 Prozent der Befragten nennen die Wirtschaft ihre grösste Sorge, aber nur 37 Prozent den Klimawandel. Hat die Politelite den Draht zum Volk komplett verloren? Trump gewinnt die Wahl, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg pilgern reumütig nach Mar-a-Lago. Noch-Präsident Joe Biden bleibt alleine zu Hause.

Praktisch alle westlichen Medien sagten eine Niederlage von Donald Trump voraus. War der Wunsch Vater des Gedankens? Ist das auch bei anderen Prognosen so?

Wenig überraschend: Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) stellt in einer Studie fest, dass Schweizer Journalisten mehrheitlich links sind und immer linker werden. Die ZHAW hätte genauso gut untersuchen können, ob es am Tag heller ist als in der Nacht.

US-Politiker Mitch McConnell sagt in der Talkshow «Face the Nation» (CBS News), ein signifikanter Anteil der Milliarden, die die USA in die Ukraine schicken, kehre zurück und werde dann in den USA für Waffen ausgegeben. Die USA würden ihre Industrie erneuern. Und die Ukrainer die Armee ihres grössten Rivalen zerstören.

Wer bei Kriegsbeginn pragmatisch Land gegen Frieden vorschlug, war ein Putinversteher. Jetzt endet der von Russland losgetretene Bruderkrieg der beiden korruptesten Länder Osteuropas wohl mit Land gegen Frieden. Das Land ist jedoch verwüstet und eine Viertelmillion Witwen und Waisen finden keinen Frieden mehr.

Nachdem die Ampelkoalition die deutsche Wirtschaft gendergerecht gegen die Wand geradelt hat, überziehen die Minister Humoristen mit Klagen. Spitzenreiter ist der Grüne Robert Habeck mit 805 Verzeigungen seit seiner Amtseinführung. Würde «Schwachkopf» Robert Habeck als Bundeskanzler Erich Honeckers Erbe antreten?

Das geschichtsträchtigste Ereignis waren wohl die Fortschritte der künstlichen Intelligenz. Sie verkürzt die Entwicklungszeit neuer Medikamente, Kriege werden zu joystickgesteuerten Materialschlachten. Doch wer die KI programmiert, bestimmt, was wir glauben sollen. Deshalb wird es mindestens so viele KIs geben, wie es Götter gibt.

Schattenpräsident Elon Musk hält die radikale Kur des Argentiniers Javier Milei für ein mögliches Rezept für die USA.

Sturz des Massenmörders Bashar al-Assad in Syrien. Einzug der Rebellen. Der neue Premier des islamistischen Bündnisses HTS trägt für die Kameras einen westlichen Anzug. Kleider machen zwar Leute, aber noch keinen demokratischen Rechtsstaat.

Ufo-Invasion in den USA. Sind die Dinger Neuentwicklungen des US-Militärs im Teststadium oder Drohnen auf der Suche nach entwendetem radioaktivem Material? Das Schweigen der Regierung befeuert täglich neue Theorien. Die lesen sich wie das Brainstorming von Science-Fiction-Autoren.

In der Medizin jagt auch dieses Jahr eine Sensation die nächste. Dank neuen Immuntherapien werden bis jetzt nicht heilbare Krankheiten heilbar oder wenigstens zu chronischen Krankheiten. «Wir sehen immer wieder eindrückliche Heilungen», sagt Prof. Jakob Passweg, Chefarzt der Hämatologie am Basler Unispital und Präsident der Stiftung Krebsforschung Schweiz. Deshalb an alle Schwerkranken: Never give up!

Ungeklärt bleiben auch Ende 2024 noch einige Fragen: Wer hat die Gaspipeline Nordstream sabotiert? Ist das Coronavirus aus einem Labor in Wuhan entwichen? Wer hat John F. Kennedy erschossen? Wer steht auf der Epstein-Liste? Verursacht zu langes Tiktoken auf dem Klo Hämorrhoiden?

