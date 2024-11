Olaf Scholz hat das Aus der Ampel-Koalition in Deutschland verkündet. Foto: Keystone/dpa/KAY NIETFELD

vor 57 Minuten Das Wichtigste im Überblick Die deutsche Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP wird sich auflösen. Das verkündete Bundeskanzler Olaf Scholz (66) am Mittwochabend.

Die FDP-Minister Christian Lindner (45), Marco Buschmann (47) und Bettina Stark-Watzinger (56) wurden entlassen.

Verkehrsminister Volker Wissing tritt aus der FDP aus und behält sein Amt bis zu den Neuwahlen.

Umfragen zufolge wünscht die Mehrheit der Bevölkerung rasche Neuwahlen. 07:07 Uhr Hinweise in einem Video lassen Kanzlerkandidatur von Habeck vermuten 0:13 Video auf X veröffentlicht: Deutet hier Robert Habeck seine Kanzler-Kandidatur an? Auf der Plattform X ist ein Video des deutschen Wirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) aufgetaucht, in dem deutliche Hinweise zu erkennen sein sollen, dass er sich als Kanzlerkandidat der Grünen bewerben wird – und zwar noch heute!, wie die « Bild» schreibt. Nachdem der 55-Jährige erst den Satz « Back for Good» (deutsch: «Zurück für immer») gepostet hatte, schrieb er auf X, er wolle die Plattform nicht den «Schreihälsen und Populisten» überlassen. Das könne nicht die Lösung sein. «Nicht heute. Nicht in dieser Woche. Nicht in dieser Zeit.» In einem anschliessenden Video kritzelt Habeck in Unterlagen herum. Dabei summt er leise den Song «Zeit, dass sich was dreht» von Herbet Grönemeyer (68). Ebenso ist ein Armband zu erkennen auf dem steht «Kanzler Era», also auf Deutsch «Kanzler-Ära»! 07.11.2024, 22:59 Uhr 07.11.2024, 22:59 Uhr Umfragen: Mehrheit für rasche Neuwahlen Nach dem Auseinanderbrechen der Ampel-Koalition wollen die Deutschen eher früher als später wählen. Bei einer Umfrage von Infratest-Dimap für den ARD-Deutschlandtrend sprachen sich am Donnerstag 65 Prozent für eine möglichst schnelle Neuwahl des Bundestags aus. Einen Termin im März – wie ihn Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) anpeilt – halten nur 33 Prozent für die bessere Lösung. Ähnliche Ergebnisse lieferte eine aktuelle Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF: Dort waren 30 Prozent für den März, aber 54 Prozent für einen früheren Termin. 07.11.2024, 21:04 Uhr 07.11.2024, 21:04 Uhr «Regierung Scholz ist am Ende» – Lindner spricht über die Ampel und den Finanzminister-Posten Der aus der Bundesregierung entlassene FDP-Chef Christian Lindner will noch einmal Finanzminister werden. «Das ist mein Ziel, denn ich trete jetzt für den nächsten Deutschen Bundestag an», sagte der 45-Jährige in der ZDF-Sendung «Was nun, Herr Lindner». «Und das Ziel ist nicht Opposition, sondern natürlich will ich meine Arbeit in einer nächsten Regierung fortsetzen.»



Die FDP sei trotz der schlechten Umfragen für ihre Überzeugung das Risiko von Neuwahlen eingegangen. «Und ich glaube, das muss man einmal tun, denn das ist auch ein Zeichen von Charakter», sagte Lindner. Der FDP-Politiker Christian Lindner will nochmal Finanzminister werden. Foto: IMAGO/Bernd Elmenthaler Keine Aussage über Wissing



Über Verkehrsminister Volker Wissing, der aus der FDP austritt, um Bundesminister zu bleiben, erklärte Lindner: «Ich will nicht mehr dazu sagen, als dass ich ihm persönlich, menschlich alles Gute wünsche.» Auf die Frage der «Bild», ob er wegen seines Rauswurfs erleichtert oder wütend sei, antwortete er: «Nein, ich bin nicht erleichtert. Ich hätte mir für unser Land eine andere Entwicklung natürlich gewünscht.» Lindner wollte würdevolle Neuwahl vorgeschlagen Er habe in der Sitzung des Koalitionsausschusses eine geordnete, schnelle, würdevolle Neuwahl vorgeschlagen. Dann hätte es weiter eine handlungsfähige Regierung gegeben, die notwendige Gesetze noch hätte beschliessen können. «Stattdessen haben wir jetzt einen Schwebezustand, in dem es keine Gesetzgebung gibt und in dem es keine handelnde Regierung gibt, es gibt nur eine amtierende.» Er wisse auch, dass viele ihm den Vorwurf machen werden, dass er «zu lange an der Ampel festgehalten habe». Mit staatspolitischer Verantwortung spiele man aber nicht, sagte er im Interview. Dass die Ampel über die nächste Bundestagswahl hinaus keine Chance hatte, sei schon länger klar gewesen. Scholz-Ära aus Lindners Sicht vorbei Im Bezug auf Olaf Scholz findet Lindner klare Worte: «Klar ist, dass die Regierung Scholz zu Ende ist und dass unser Land einen neuen Aufbruch braucht.» 07.11.2024, 14:13 Uhr 07.11.2024, 14:13 Uhr Wissing wird auch Justizminister Volker Wissing wird in den kommenden Wochen gleich doppelt gefordert sein. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Volker Wissing (54), der seinen Rückzug aus der FDP angekündigt hat, wird in der Übergangsphase bis zu den Neuwahlen nach dem Bruch der Ampel-Koalition als parteiloser Minister nicht nur das Verkehrsministerium, sondern auch das Justizministerium verantworten. Das berichtet ntv. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (58, Grüne) wird das Wissenschaftsministerium vorübergehend unter die Fittiche nehmen. 07.11.2024, 13:12 Uhr 07.11.2024, 13:12 Uhr Habeck: Koalitionsbruch war «vermeidbar» Robert Habeck äusserte sich am Donnerstagmittag zum Ende der Ampel-Koalition. Foto: IMAGO/IPON Der deutsche Vizekanzler Robert Habeck hat den Koalitionsbruch der deutschen Ampel-Regierung als «vermeidbar» bezeichnet. «Die Zeit der Ampel-Regierung war eine schwierige in schwierigen Zeiten», so Habeck. Habeck (55) lobte die Entscheidung von Verkehrsminister Volker Wissing, die FDP zu verlassen. Er freue sich auf die weitere Zusammenarbeit, betonte Habeck. «Die Aufgaben werden nicht einfacher werden», mahnte Habeck an. «Wir können den demokratischen Raum deshalb nicht enger werden lassen», fügte er hinzu. 07.11.2024, 13:06 Uhr 07.11.2024, 13:06 Uhr Warum Wirtschaftsexperten sich über das Ampel-Aus freuen Ökonomen haben das Ampel-Aus als richtigen Schritt bezeichnet. «Die Entscheidung des Bundeskanzlers zur Beendigung dieser Regierung zu diesem Zeitpunkt ist riskant», sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Marcel Fratzscher (53) der Nachrichtenagentur Reuters. «Sie dürfte jedoch das geringere Übel im Vergleich zu einer Fortsetzung der politischen und wirtschaftlichen Paralyse sein.» Warum er und weitere deutsche Ökonomen sich über das Ampel-Ende freuen, liest du hier. 07.11.2024, 12:41 Uhr 07.11.2024, 12:41 Uhr Bayerischer Ministerpräsident warnt vor Scheitern der Demokratie Markus Söder sieht die Demokratie in Deutschland gefährdet. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (57) hat nach dem Scheitern der Ampelkoalition im Bund vor einem Scheitern der Demokratie in Deutschland gewarnt. «Die Lage für das Land und die Demokratie sind ernst wie nie», sagte der bayerische Ministerpräsident am Donnerstag nach einer Schaltkonferenz mit dem CSU-Präsidium in München vor Journalisten. Söder sagte, für CDU und CSU gebe es jetzt eine grosse Verantwortung. «Wenn das Ganze scheitert, dann scheitern Land und Demokratie – wir aber werden nicht scheitern.» Wenn eine neue Regierung gebildet werde, müssten alle an einem Strang ziehen. 07.11.2024, 12:31 Uhr 07.11.2024, 12:31 Uhr Lindner verteidigt Ampel-Ende Christian Lindner zeigte sich selbstkritisch. Foto: Keystone/DPA/SOEREN STACHE Der deutsche Finanzminister Christian Lindner (45) hat sich am Donnerstagmittag zu dem Ende der Ampel-Koalition geäussert und dabei Fehler eingeräumt. Über die Zeit habe sich offenbart, dass im Koalitionsvertrag Dissense versteckt waren, so Lindner. Er übernehme die Verantwortung dafür, dass die FDP zu lange an der «Regierung Scholz» festgehalten habe. «Die Akzeptanz für die Regierung Scholz ist in den vergangenen Monaten immer weiter gesunken», konstatierte der FPD-Politiker und kritisierte die mangelnde Handlungsbereitschaft der Koalitionspartner. Er habe darunter gelitten, dass die Regierung sich «in sich blockiert» habe. Mit Blick auf Hilfen für die Ukraine sagte Lindner, andere hätten «stets gezaudert». Lindner sprach sich dafür aus, die Ukraine mit dem Waffensystem Taurus auszustatten. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (66) wehrt sich vehement gegen die Lieferung der Langstreckenraketen. Weiter warf Lindner Scholz vor, ihn aufgefordert zu haben, seinen Amtseid zu verletzen, was aus Sicht des Ministers einen fahrlässigen Umgang mit dem Grundgesetz darstellt. Somit habe Scholz das Ende der Ampelkoalition vorsätzlich herbeigeführt. «Das Bundeskanzleramt darf keine Wahlkampfzentrale werden. Niemand darf in der Demokratie Angst vor den Wählerinnen und Wählern haben», mahnte er. 07.11.2024, 11:32 Uhr 07.11.2024, 11:32 Uhr Steinmeier: «Nicht die Zeit für Taktik und Scharmützel» Frank-Walter Steinmeier äusserte sich am Donnerstag zur Regierungskrise in Deutschland. Foto: AFP Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68) hat in der aktuellen Regierungskrise an die Verantwortung der Beteiligten appelliert. «Ich erwarte von allen Verantwortlichen, dass sie der Grösse der Herausforderungen gerecht werden», sagte Steinmeier am Donnerstag in Schloss Bellevue. Nun sei «nicht die Zeit für Taktik und Scharmützel», sondern für «Vernunft und Verantwortung». Viele Menschen im Land blickten mit Sorge auf die politischen Ereignisse. 07.11.2024, 11:28 Uhr 07.11.2024, 11:28 Uhr «Doof»: Der Moment, als die Ampel-Koalition zerbrach Die Ampel-Koalition ist an den Meinungsverschiedenheiten zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner zerbrochen. Foto: Keystone/dpa/Michael Kappeler Der deutsche Nachrichtensender ntv hat die letzten Worte, die Bundeskanzler Olaf Scholz (66) und Finanzminister Christian Lindner (45) miteinander wechselten, bevor klar war, dass die Ampel-Koalition zerbrechen würde, dokumentiert. Gemäss Teilnehmern sagte Scholz bei der entscheidenden Sitzung des Koalitionsausschusses: «Dann, lieber Christian, möchte ich nicht mehr, dass Du meinem Kabinett angehörst…» Nach einer kurzen Pause fügte Scholz noch den Zusatz «...doof» hinzu. 07.11.2024, 11:23 Uhr 07.11.2024, 11:23 Uhr Metsola: «Europa ist nicht stark ohne ein starkes Deutschland» Der Bruch der Ampel-Koalition in Berlin hat in Europa Sorge über eine politische Lähmung der EU ausgelöst. «Europa ist nicht stark ohne ein starkes Deutschland», sagte EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola (45) am Donnerstag vor dem Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Budapest. Der finnische Regierungschef Petteri Orpo (55) nannte schnelle Neuwahlen in Deutschland «sehr wichtig». Ohne ein starkes Deutschland könne die EU wichtige Entscheidungen etwa in Finanzfragen nicht treffen, betonte er.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (66) hat das Ende des Ampel-Bündnisses verkündet. Man brauche eine handlungsfähige Regierung, so Scholz. Er habe noch ein umfangreiches Angebot vorgeschlagen. Ein Angebot für Deutschland, wie er sagt. Angesichts der Herausforderungen brauche man einen grösseren Haushalt. Die «Lage ist ernst», so Scholz, der knallhart mit seinem Ex-Finanzminister Christian Lindner (45) abrechnet.

Der Bundesfinanzminister sei nicht bereit, auf das Angebot einzugehen. Konkret warf Scholz Lindner vor, in der gemeinsamen Regierungszeit Kompromisse durch öffentlich inszenierten Streit übertönt und Gesetze sachfremd blockiert zu haben. «Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen.» Es gehe ihm nur um das Überleben der eigenen Partei, so Scholz. «So ist ernsthafte Regierungsarbeit nicht möglich.»

0:57 CNN verkündigt: Trump gewinnt Wisconsin und wird nächster US-Präsident

Nach den Wahlen in den USA mit dem künftigen neuen Präsidenten, komme es nun auf ein enges transatlantisches Verhältnis an. Doch erst gehören nach dem dramatischen Platzen der Ampel-Koalition die Scherben zusammengekehrt. Zum ersten Mal seit 2005 gibt es wieder eine rot-grüne Regierung, die allerdings keine Mehrheit im Parlament hat. Sie soll auch nur für eine Übergangsphase bestehen, von der man noch nicht genau weiss, wie lange sie dauern wird.

1:16 Scholz gratuliert Trump: «Die EU muss geschlossen handeln»

Lindner wirft Scholz kalkulierten Bruch der Koalition vor

Der entlassene Finanzminister Lindner warf dem Bundeskanzler seinerseits vor, den Bruch der Ampel-Koalition gezielt herbeigeführt zu haben. «Sein genau vorbereitetes Statement vom heutigen Abend belegt, dass es Olaf Scholz längst nicht mehr um eine für alle tragfähige Einigung ging, sondern um einen kalkulierten Bruch dieser Koalition», sagte der FDP-Vorsitzende in Berlin. Damit führe Scholz Deutschland in eine Phase der Unsicherheit.



Den beiden Koalitionspartnerparteien SPD und Grünen warf Lindner vor, seine Vorschläge für eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage Deutschlands nicht einmal als Beratungsgrundlage akzeptiert zu haben. Scholz habe lange die Notwendigkeit verkannt, dass Deutschland einen neuen wirtschaftlichen Aufbruch benötige. «Er hat die wirtschaftlichen Sorgen der Bürgerinnen und Bürger lange verharmlost», sagte Lindner. «Seine Gegenvorschläge sind matt, unambitioniert und leisten keinen Beitrag, um die grundlegende Wachstumsschwäche unseres Landes zu überwinden, damit wir unseren Wohlstand, unsere soziale Sicherung und unsere ökologische Verantwortung erhalten können.»



Scholz habe ultimativ von ihm verlangt, die Schuldenbremse des Grundgesetzes auszusetzen, so Lindner. «Dem konnte ich nicht zustimmen, weil ich damit meinen Amtseid verletzt hätte. Deshalb hat der Bundeskanzler in der Sitzung des Koalitionsausschusses am heutigen Abend die Zusammenarbeit mit mir und der FDP aufgekündigt.»

FDP zieht alle Minister ab

Die FDP zieht alle ihre Minister aus der Bundesregierung zurück. Sie wollten ihren Rücktritt geschlossen beim Bundespräsidenten einreichen, kündigte Fraktionschef Christian Dürr (47) in Berlin an.

Dürr sagte, die Richtungsentscheidung für eine «Wirtschaftswende» sei in der Ampel-Koalition nicht möglich gewesen. Die Vorschläge des Kanzlers hätten nicht im Ansatz ausgereicht, um Deutschland wieder wirtschaftlich nach vorn zu bringen. Jetzt sei es an den Wählerinnen und Wählern, eine Richtungsentscheidung für das Land zu treffen. Dürr sagte, die FDP im Bundestag werde in der verbleibenden Zeit der Wahlperiode weiter konstruktiv sein. Über einzelne Projekte werde man dann zwischen allen demokratischen Fraktionen sprechen.

Vertrauensfrage im Januar

Scholz hat offenbar vor, im Januar die Vertrauensfrage im Bundestag zu stellen. Falls ihm eine Mehrheit der Parlamentarier nicht das Vertrauen ausspricht, könnte es vermutlich im März Neuwahlen geben.

Scholz will Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) anbieten, rasch gemeinsam nach Lösungen zur Stärkung der Wirtschaft und der Verteidigung zu suchen. «Ich werde nun sehr schnell auch das Gespräch mit dem Oppositionsführer, mit Friedrich Merz suchen», so der SPD-Politiker.

«Stärkung unserer Wirtschaft und unsere Verteidigung»

Er wolle Merz anbieten, in zwei oder gerne auch noch mehr Fragen, «die entscheidend sind für unser Land, konstruktiv zusammenzuarbeiten: Bei der schnellen Stärkung unserer Wirtschaft und unserer Verteidigung», sagte der Kanzler.

Zuvor hatten die Spitzen von SPD, Grünen und FDP zweieinhalb Stunden beraten, um Wege aus der Ampel-Krise zu finden. Im Kern ging es darum, wie das Milliardenloch im Haushalt 2025 gestopft und die schwer angeschlagene deutsche Wirtschaft wieder auf Trab gebracht werden kann.

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hat in einem Statement am Abend vom Bruch der Ampel-Koalition gesprochen. Das sagte er nach dem Koalitionsausschuss vor dem Bundeskanzleramt.