Immunforscherin Andrea Ablasser wird ausgezeichnet. 1/2

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Preisverleihung für den 51. Cloëtta-Preis findet am 29. November an der EPFL statt, wie die Stiftung Prof. Dr. Max Cloëtta am Mittwoch mitteilte.

Professorin Ablassers Forschungen haben gezeigt, wie das angeborene Immunsystem die DNA von Krankheitserregern aufspürt und darauf reagiert. Ihre Arbeit hat neue Wege für die Entwicklung von Therapien zur Modulation des Immunsystems eröffnet und bietet damit potenzielle Behandlungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Krankheiten, hiess es weiter.

Zu den wichtigsten wissenschaftlichen Beiträgen von Professor Alimonti gehören die Entdeckung eines therapeutischen Ansatzes, der auf der Induktion von Zellen, die aufhören sich zu teilen und der Immunantwort gegen Tumore beruht, sowie die Entdeckung eines neuen Mechanismus der Therapieresistenz bei Prostatakrebs.

Die Cloëtta-Stiftung hat zum Ziel, die Forschung in den medizinischen Wissenschaften in der Schweiz sowie die damit verbundenen naturwissenschaftlichen Disziplinen zu unterstützen und zu fördern. Der Preis wird jedes Jahr an schweizerische und ausländische Persönlichkeiten verliehen, die sich in diesen Bereichen besondere Verdienste erworben haben.