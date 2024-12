1/4 Ärzte waren vor zu langem Sitzen auf der Toilette. Foto: Shutterstock

Die Toilette. Für die meisten nur ein Ort des Zweckes, doch für manche auch ein Zufluchtsort, ein Ort des Rückzugs. Der einzige Platz in der Wohnung, wo einen nicht die Kinder nerven, oder der Partner mit lästigen Aufgaben drangsaliert. Deshalb kann der Aufenthalt auch schon mal länger dauern. Doch genau diese Zeit der Ruhe will uns jetzt ein britischer Chirurg streitig machen.

«Eine häufige Ursache für Hämorrhoiden ist langes Sitzen auf der Toilette.» So die Warnung des Gastroenterologen David Schwarzbaum, der einen Aufenthalt von maximal 10 bis 15 Minuten auf dem Klo empfiehlt. Alles darüber kann der Gesundheit Schaden, wie er dem «Daily Star» verrät, und zu einem sogenannten «bog bum» führen.

Ein noch junges Phänomen

Denn das Problem ist, «dass sich das Blut am tiefsten Punkt staut, wenn sich der Hintern im Bereich der Toilettenbrille befindet», so Schwarzbaum, «dadurch entsteht ein erhöhter Druck in den Blutgefässen im After, was zu vergrösserten Hämorrhoiden führen kann.» Deshalb rät Schwarzbaum: «Wenn Sie eine Pause vom Rest der Welt brauchen, setzen Sie sich lieber auf den Toilettensitz.»

Das Problem mit dem WC-Po hat es bereits bis in die sozialen Medien geschafft. Denn besonders die Nutzer von Instagram und Co. sind besonders gefährdet, wie der britische Chirurg Karan Raj auf Tiktok erklärt: «Ich sage meinen Patienten, dass langes Sitzen auf der Toilette dazu führt, dass sich das Blut in den Analvenen staut, was zur Bildung von vergrösserten Hämorrhoiden führen kann.» Daher: nicht so lange sitzen und weniger herumscrollen.

Doch was genau sind Hämorrhoiden?

Hämorrhoiden sind geschwollene, dauerhaft vergrösserte Venen im After. Wenn die anschwellen und sich entzünden, können sie zu Schmerzen, Juckreiz und Blutungen führen. In schweren Fällen ist eine ärztliche Behandlung oder Operation nötig. Etwa dann, wenn sie stark vergrössert sind.

Begünstigt wird die Entstehung von krankhaften Hämorrhoiden durch Übergewicht, Schwangerschaft, chronische Verstopfung oder häufiger Durchfall. Ebenfalls vermieden werden sollte: heftiges Drücken bei hartem Stuhlgang. In diesem Fall kann man mit einer ballaststoffreichen Ernährung und viel Flüssigkeit entgegenwirken.

Ab in die Hocke!

Gesundheitsexperten empfehlen zudem die Nutzung eines Toilettenhockers. Durch das Anheben der Füsse und das leichte Nach-vorne-Beugen wird eine Position eingenommen, die der natürlichen Hockhaltung beim Stuhlgang ähnelt. Diese Haltung war über Jahrhunderte die übliche Weise, weshalb in Ländern wie Frankreich noch immer Hocktoiletten verbreitet sind.

Im Alter steigt das Risiko, dass sich Hämorrhoiden vergrössern, da das Gewebe mit der Zeit schwächer wird. Doch egal ob alt oder jung, bei länger anhaltenden Beschwerden sollte auf jeden Fall ein Arzt aufgesucht werden.