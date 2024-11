1/4 Corona kann gerade für Ältere ein Risiko darstellen. Trotzdem ist die Impfbereitschaft gering. (Archivbild) Foto: Keystone

Auf einen Blick Nur 20 Prozent der Schweizer über 65 planen eine Corona-Impfung dieses Jahr

Ältere unterschätzen das Corona-Risiko trotz mehr Hospitalisierungen als bei Grippe

Johannes Hillig Redaktor News

Die Schweiz hustet und schnieft. Die Erkältungszeit hat begonnen. Darunter schleichen sich allerdings auch viele Corona-Infektionen. Die Fälle nehmen im Vergleich zum Oktober zwar wieder ab. Und das mag auf den ersten Blick nicht so schlimm wirken. Schliesslich ist die Pandemie vorbei. Die Massnahmen von damals gelten nicht mehr.

Doch gerade für Ältere kann das Virus nach wie vor zur Gefahr werden. Trotzdem sind es gerade Menschen über 65, die sich nicht impfen lassen, wie eine Umfrage von Impfstoffhersteller Moderna zeigt. Dafür wurden zwischen dem 25. Oktober und 15. November 601 Senioren befragt. Das bedeutet: 65 Jahre und älter.

Impfbereitschaft bei Influenza höher

«Obwohl 64 Prozent der Befragten planen, allgemeine Vorsichtsmassnahmen gegen Atemwegserkrankungen zu treffen, ist die Absicht, sich impfen zu lassen, gering. Nur 20 Prozent planen, sich mit dem empfohlenen Covid-19-Impfstoff und 37 Prozent mit dem empfohlenen Influenza-Impfstoff impfen zu lassen», heisst es in der Medienmitteilung von Moderna.

Was sagt das BAG zur Corona-Impfung?

Die Umfrage zeige Lücken im Bewusstsein der Menschen, was Corona weiterhin bedeuten kann. Daten aus dem Winter 2023/2024 zeigen, dass in der Schweiz doppelt so viele Menschen wegen Covid ins Spital eingewiesen wurden als wegen Grippe. «Die aktuelle Umfrage zeigt, dass das Bewusstsein für die anhaltende Bedrohung und die jährlichen Impfempfehlungen für Covid-19 sehr gering ist», sagt Daphne McCarthy, Country Medical Director Switzerland bei Moderna.

Darum sei es wichtig, dass sich die Menschen über die Gefahren und Risiken einer Corona-Erkrankung informieren. Und was sagt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) dazu? Auf der Internetseite zu Corona finden sich mehrere Fragen. Darunter auch: «Wem wird im Herbst/Winter keine Covid-19-Impfung empfohlen?»

Die Antwort: «Allen Personen unter 65 Jahren ohne Risikofaktoren wird im Herbst/Winter keine Covid-19-Impfung empfohlen. Das Risiko einer schweren Erkrankung ist für Personen in dieser Gruppe sehr gering. Für sie bietet die Impfung einen geringen und kurzzeitigen Schutz vor Infektionen mit milder Erkrankung.» Personen über 65, Menschen mit Vorerkrankungen und Schwangeren wird hingegen der Pieks auch diesen Winter empfohlen.