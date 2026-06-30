Du schaust in eine Mülltonne, in der sich Hunderte von weissen Maden tummeln. Dieser Anblick hat schon für so manchen rebellierenden Magen gesorgt. Doch es gibt einige Mittel gegen Maden, die wahre Wunder wirken.

Blick Lifestyle

Gerade im Sommer wird die Mülltonne oder der Müllcontainer zu einer der bevorzugten Brutstätten für Maden. Diese Nachkommen der Gemeinen Stubenfliege ernähren sich von faulenden Essensresten. Aus diesem Grund legen Fliegen ihre Eier gerne an Stellen ab, wo die Larven Nahrung finden. Doch was hilft gegen die ekligen Würmchen?

Mit den folgenden Tipps und Tricks gehört die Madenplage im heimischen Abfalleimer schon bald der Vergangenheit an.

Vermeiden statt vernichten

Maden können mit einigen simplen Tricks gut vernichtet werden. Doch bevor man sich fragt, was gegen Maden hilft, ist es oft einfacher, die Entstehung von Brutstätten von Maden zu vermeiden. Folgende Tipps helfen:

Alle Essensreste, die anfangen können zu faulen – insbesondere Fleischreste – nur eingepackt und verschlossen entsorgen. Dies kann etwa in Säckchen oder in übrig gebliebenem Verpackungsmaterial geschehen.

Für eine trockene Mülltonne sorgen, denn Maden mögen es eher feucht. Zusätzlich Zeitungspapier am Boden des Eimers auslegen, damit allfällige Feuchtigkeit aufgesaugt wird.

Mülleimer immer richtig schliessen, damit die Fliegen gar nicht in den Müll hereinkommen und damit auch keine Eier ablegen können.

Den Abfall regelmässig entsorgen

Nach jeder Entleerung die Mülltonne mit Wasser abspritzen und mit Essigwasser ausspülen. Da Maden den Geruch nach Essig nicht mögen, kann zusätzlich ein Tuch mit Essig beträufelt über die Tonne gelegt werden.

Mit diesen Hausmitteln klappts

Doch bei allen Tipps kann es trotzdem einmal vorkommen, dass Fliegen ihre Eier in den Abfalleimer legen und sich nun unzählige Maden darin tummeln. Mit einfachen Mitteln können die grusligen Würmchen vermieden werden, damit der Blick in die Mülltonne schon bald nicht mehr mit einem Brechreiz verbunden sein wird.

Essigessenz: Ein Esslöffel Essigessenz, aufgelöst in einem Liter Wasser.

Mit diesem Gemisch kann man die Maden beträufeln. Die Maden verenden und man kann diese einfach entfernen. Danach braucht die Abfalltonne auch nicht ausgewaschen werden, da die Maden den Geruch nach Essig nicht mögen.

Pfeffer: Wasser aufkochen und Pfeffer hinzugeben. Nach dem Abkühlen das Pfefferwasser in eine Sprühflasche umfüllen. Die Maden im Abfallkübel werden damit eingesprüht. Diese sterben und können entsorgt werden. Das Wasser-Pfeffer-Gemisch desinfiziert zudem den Mülleimer.

Holzspäne: In der Biotonne kann den Maden auch mit Holzspänen zu Leibe gerückt werden. Darin fühlen sich die Maden nicht wohl.

Salzlösung: Mit einer Salzlösung die Maden überschütten. Das Salz entzieht den Maden die Feuchtigkeit. Ist die Lösung zu wenig stark, einfach zusätzlich etwas Salz über die Maden streuen.