Waschmaschine für Menschen – so musst du nie mehr duschen!

Das japanische Unternehmen Science hat eine Hightech-Kapsel entwickelt, die Menschen mit Mikroblasen und Sprühnebel wäscht. Wie die futuristische Ersatz-Dusche funktioniert – und was die Pläne sind.

Darum gehts Japanische Waschmaschine für Menschen sorgt weltweit für Aufregung

Mikroblasen und Sprühnebel reinigen Körper und Seele in 15 Minuten

Preis: 385'000 Dollar, vorerst nur 40 bis 50 Stück produziert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

In Japan gibt es eine Tech-Neuheit, die weltweit für Aufregung sorgt: die Waschmaschine für Menschen. Seit Ende November ist sie offiziell auf dem Markt. Dabei wurde sie im Frühling an der Weltausstellung (Expo) in Osaka noch als schräge Zukunftsvision abgetan. Wenige Monate später ist die Idee also trotzdem Realität.

Hinter der Waschmaschine für Menschen steckt das japanische Unternehmen Science. Gemäss Produktanleitung legt man sich in eine futuristische Kapsel, schliesst den Deckel – und lässt sich in 15 Minuten komplett waschen und trocknen. Der ganze Vorgang geht laut den Japanern «ohne Schrubben, ohne Shampoo und ohne Handtücher».

Wie es funktioniert

Die Maschine arbeitet mit sogenannten Mikroblasen – winzige Luftbläschen, die tief in die Poren gelangen – und einem feinen Sprühnebel, der Schmutz, Öl und Hautreste löst. Gleichzeitig überwachen Sensoren Herzschlag und Vitalwerte, um sicherzustellen, dass niemand in der Hightech-Wanne kollabiert. Begleitet wird das Ganze von beruhigender Musik und Videos. Science-Sprecherin Sachiko Maekura verspricht gar: «Die Maschine wäscht nicht nur den Körper, sondern auch die Seele.»

Ganz schön grosse Worte für ein Produkt, das die Dusche ersetzen soll. Fakt ist, um die Weltneuheit gibt es einen grossen Hype: Die Expo in Osaka besuchten mehr als 27 Millionen Menschen. Die futuristische Kapsel war laut internationalen Medien ein Publikumsmagnet.

So viel kostet der Duschersatz

Zwischen Frühling und November haben die Japaner daran gearbeitet, das Gerät zu kommerzialisieren. Für den Massenmarkt wird die Ersatz-Dusche allerdings vorderhand nicht produziert. Gerade einmal 40 bis 50 Stück will das Unternehmen vorerst produzieren.

Science richtet sich an Luxus-Hotels, Resorts und Spas. Entsprechend ist auch der Preis: 385'000 Dollar soll die Waschmaschine für den Menschen kosten. Ein erstes 5-Sterne-Hotel in Osaka hat offenbar bereits zugeschlagen.