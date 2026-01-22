Darum gehts
- Ein einfacher Hack lässt Fensterscheiben streifenfrei glänzen – mit Haushaltszutaten
- Das Reinigungsmittel enthält Olivenöl, Essig, Spülmittel und heisses Wasser
- Mische 1 TL Olivenöl, 1 EL Essig und 2 Gläser Wasser
Die Sonnenstrahlen zeigen jeweils gnadenlos, welche Fensterscheiben sauber sind. Oberflächliche Flecken oder Staub bekommt man zwar schnell mal weg. Aber die Glasscheiben ohne Schlieren zu hinterlassen, das ist nicht einfach. Es gibt so einige Reinigungstechniken und bestimmte Mittel, die sich bewährt haben. Doch wer die anwendet, braucht Geduld und viel Zeit. Wir zeigen hier den ultimativen Hack, der die Fenster im Nu wieder zum Glänzen bringt – ohne Streifen:
Das Mittel für den Durchblick
Das Putzmittel dazu kann jeder selbst herstellen. Die Zutaten haben bestimmt alle in der Küche vorrätig. Wir brauchen:
- 1 TL Olivenöl
- 1 EL Essig
- 1/2 EL Spülmittel
Dieses geben wir zusammen mit 2 Gläsern heissem Wasser mit Hilfe eines Trichters in eine Sprühflasche (dafür eignet sich auch eine leere, herkömmliche Putzmittelflasche). Die Flasche schütteln, damit sich alles gut vermischt. Dann etwas von dem Mittel auf die schmutzigen Fensterscheiben sprühen und mit einem sauberen Mikrofasertuch zügig nach- und trocken wischen – und über den klaren Durchblick staunen!