Es ist kaum zu glauben. Aber mit Essig, Olivenöl und einer weiteren Zutat aus dem Haushalt werden Fensterscheiben unglaublich sauber, streifenfrei, und sie glänzen für lange Zeit.

Darum gehts Ein einfacher Hack lässt Fensterscheiben streifenfrei glänzen – mit Haushaltszutaten

Das Reinigungsmittel enthält Olivenöl, Essig, Spülmittel und heisses Wasser

Mische 1 TL Olivenöl, 1 EL Essig und 2 Gläser Wasser Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die Sonnenstrahlen zeigen jeweils gnadenlos, welche Fensterscheiben sauber sind. Oberflächliche Flecken oder Staub bekommt man zwar schnell mal weg. Aber die Glasscheiben ohne Schlieren zu hinterlassen, das ist nicht einfach. Es gibt so einige Reinigungstechniken und bestimmte Mittel, die sich bewährt haben. Doch wer die anwendet, braucht Geduld und viel Zeit. Wir zeigen hier den ultimativen Hack, der die Fenster im Nu wieder zum Glänzen bringt – ohne Streifen:

Das Mittel für den Durchblick

Das Putzmittel dazu kann jeder selbst herstellen. Die Zutaten haben bestimmt alle in der Küche vorrätig. Wir brauchen:

1 TL Olivenöl

1 EL Essig

1/2 EL Spülmittel

Dieses geben wir zusammen mit 2 Gläsern heissem Wasser mit Hilfe eines Trichters in eine Sprühflasche (dafür eignet sich auch eine leere, herkömmliche Putzmittelflasche). Die Flasche schütteln, damit sich alles gut vermischt. Dann etwas von dem Mittel auf die schmutzigen Fensterscheiben sprühen und mit einem sauberen Mikrofasertuch zügig nach- und trocken wischen – und über den klaren Durchblick staunen!