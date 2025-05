1/5 Ein mit Weinflaschen bestückter Kühlschrank im Einsatz. Foto: Nicolas Greinacher

Nicolas Greinacher Redaktor Wein

In meinem Kühlschrank steht fast immer eine offene Weinflasche. Bei ständigem Ein- und Ausräumen sammelt sich schnell Schmutz – besonders im Sommer. Dann kommt auch das Gefrierfach öfter zum Einsatz: Wein wird in 15 Minuten kalt, wenn man ihn in ein feuchtes Küchentuch wickelt und ins Eisfach legt.

Durch die rege Nutzung bilden sich nach und nach Eisablagerungen, die nicht nur Platz wegnehmen, sondern auch die Effizienz des Geräts beeinträchtigen. Daher ist es sinnvoll, Kühlschrank und Gefrierfach regelmässig abzutauen. So lassen sich beide Bereiche gründlich reinigen und die Eisschichten verschwinden. Welche Fehler beim Abtauen vermieden werden sollten, erfährst du hier.

1 Mit Gewalt enteisen

Den Eiskratzer vom Auto ins Gefrierfach zu holen, ist keine gute Idee. Scharfe Gegenstände können die Innenwand zerkratzen oder beschädigen.

2 Kein Wasserablauf vorbereitet

Beim Abtauen entsteht jede Menge Schmelzwasser. Wer nicht rechtzeitig Schüsseln, Handtücher oder eine Auffangwanne platziert, erlebt schnell eine kleine Überschwemmung.

3 Strom bleibt an

Der Kühlschrank sollte beim Abtauen unbedingt ausgeschaltet sein. Sonst arbeitet der Kompressor gegen das Tauwetter – das kostet unnötig Energie.

4 Weinflaschen nicht entfernen

Viele lassen Wein oder andere Lebensmittel beim Abtauen einfach im Gerät. Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit können aber Etiketten ablösen. Lagere den Inhalt deines Kühlschranks samt Weinflaschen am besten an einem kühlen Ort zwischen.

5 Zu selten abgetaut

Vereiste Kühlgeräte brauchen mehr Strom und kühlen ungleichmässig. Deshalb in gleichmässigen Intervallen abtauen, etwa zwei- bis dreimal im Jahr, oder sobald sich eine sichtbare Eisschicht bildet.