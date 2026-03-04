DE
Die wichtigsten To-dos
Die Frühjahrsputz-Checkliste auf einen Blick: Hast du schon alles geputzt?

Ist dein Haus oder deine Wohnung schon fit für den Frühling? Hier findest du eine komplette Übersicht mit allen Arbeiten, die beim Frühjahrsputz berücksichtigt werden sollten.
Publiziert: 10:55 Uhr
Aktualisiert: 10:56 Uhr
Nach den dunkeln Wintertagen machen viele einen Frühjahrsputz.
Foto: Getty Images/Maskot
Sarah RiberzaniRedaktorin Community

Nach den dunklen Wintertagen sehnen sich viele nach frischer Luft, Licht und Ordnung – genau die richtige Zeit für einen gründlichen Frühjahrsputz. Ein aufgeräumtes Zuhause sorgt nicht nur für Sauberkeit, sondern auch für ein gutes Gefühl und neue Energie für die warmen Monate. Mit einer klaren Planung und einer praktischen Checkliste lässt sich der Putzstress deutlich reduzieren. So behältst du den Überblick, vergisst keine wichtigen Aufgaben und kannst dein Zuhause Schritt für Schritt frühlingsfit machen.

Reinigungsmittel

Bevor du mit der Arbeit startest, solltest du überprüfen, ob dir alle notwendigen Reinigungsmittel zur Verfügung stehen. Für einen gründlichen Frühjahrsputz benötigst du folgende Utensilien:

  • Putztücher
  • Schwämme
  • Staubsauger
  • Eimer
  • Wischmopp
  • Allzweckreiniger
  • WC-Reiniger
  • Glasreiniger
  • eine Box für Aussortiertes
  • optional: Handschuhe
Strukturiertes Vorgehen

Die Putzprozedur möchte man natürlich so schnell wie möglich hinter sich bringen. Wenn man jedoch versucht, alles an einem Tag zu putzen, führt dies meistens zu Misserfolgen. Idealerweise teilst du die Reinigung der Wohnbereiche auf verschiedene Tage auf. Mit den folgenden Listen hältst du den Überblick darüber, welche Bereiche noch geputzt werden müssen. 

Schlafzimmer und Kinderzimmer

  • Den Kleiderschrank ausräumen, von innen und aussen abwischen und die Kleidung ausmisten
  • Bettdecken und Kopfkissen waschen und das Bett neu beziehen
  • Spiegel, Fenster und Fensterrahmen putzen
  • Boden und Oberflächen saugen und wischen
  • Spielzeuge putzen und ausmisten
  • Kuscheltiere waschen

Küche

  • Kühlschrank und Gefrierschrank abtauen und abwischen
  • Herd, Backofen, Mikrowelle, Oberflächen und Spülmaschine reinigen
  • Den Abfalleimer waschen
  • Geschirr, Küchengeräte und Co. aussortieren
  • Den Boden saugen und wischen

Badezimmer

  • Dusche, Badewanne, WC, Fenster, Spiegel und Oberflächen putzen
  • Boden saugen und wischen
  • Kosmetik aussortieren und Regale abstauben
  • Badematte, Handtücher und Duschvorhang waschen

Wohnzimmer

  • Sessel und Sofa saugen
  • Kissenbezüge und Tagesdecken waschen
  • Boden saugen und wischen
  • Oberflächen abwischen

Büro

  • Schreibtisch, Maus, Tastatur und PC abstauben
  • Schubladen ausmisten und Papierstapel sortieren
  • Boden saugen und wischen
  • Fenster putzen

Mit dieser Checkliste bist du bestens gerüstet für einen stressfreien Frühjahrsputz. Plane die Aufgaben in überschaubare Einheiten, beziehe am besten auch deine Familie oder Mitbewohner ein, und gönn dir zwischendurch kleine Pausen. So wird das Saubermachen nicht zur Last, sondern zur Gelegenheit, dein Zuhause frisch, ordentlich und frühlingsfit zu machen – und dabei gleich ein bisschen gute Laune zu tanken.

Buchtipps zum Thema Putzen

«Magic Cleaning», Marie Kondo und ihr System «Wie richtiges Aufräumen Ihr Leben verändert».

«Die Kunst des achtsamen Putzens: Wie wir Haus und Seele reinigen», von Shoukei Matsumoto, buddhistischer Mönch, Philosoph und Wirtschaftswissenschaftler.

«Putzen lieben», Linda Thomas hat mehr als 20 Jahre lang eine ökologische Reinigungsfirma in der Schweiz betrieben und hält weltweit Seminare. Ihr Buch ist soeben auch auf Chinesisch erschienen.

«Vom Fleck weg», Erica Matile ist ursprünglich Modemacherin und hat rund 1000 altbewährte Ratschläge für den Haushalt zusammengetragen.

Aufräum-Queen und Bestsellerautorin Marie Kondo: Die Japanerin hat den Beruf der Ordnungsberaterin populär gemacht.
zvg

