Ist dein Haus oder deine Wohnung schon fit für den Frühling? Hier findest du eine komplette Übersicht mit allen Arbeiten, die beim Frühjahrsputz berücksichtigt werden sollten.

Die Frühjahrsputz-Checkliste auf einen Blick: Hast du schon alles geputzt?

Sarah Riberzani Redaktorin Community

Nach den dunklen Wintertagen sehnen sich viele nach frischer Luft, Licht und Ordnung – genau die richtige Zeit für einen gründlichen Frühjahrsputz. Ein aufgeräumtes Zuhause sorgt nicht nur für Sauberkeit, sondern auch für ein gutes Gefühl und neue Energie für die warmen Monate. Mit einer klaren Planung und einer praktischen Checkliste lässt sich der Putzstress deutlich reduzieren. So behältst du den Überblick, vergisst keine wichtigen Aufgaben und kannst dein Zuhause Schritt für Schritt frühlingsfit machen.

Reinigungsmittel

Bevor du mit der Arbeit startest, solltest du überprüfen, ob dir alle notwendigen Reinigungsmittel zur Verfügung stehen. Für einen gründlichen Frühjahrsputz benötigst du folgende Utensilien:

Putztücher

Schwämme

Staubsauger

Eimer

Wischmopp

Allzweckreiniger

WC-Reiniger

Glasreiniger

eine Box für Aussortiertes

optional: Handschuhe

Strukturiertes Vorgehen

Die Putzprozedur möchte man natürlich so schnell wie möglich hinter sich bringen. Wenn man jedoch versucht, alles an einem Tag zu putzen, führt dies meistens zu Misserfolgen. Idealerweise teilst du die Reinigung der Wohnbereiche auf verschiedene Tage auf. Mit den folgenden Listen hältst du den Überblick darüber, welche Bereiche noch geputzt werden müssen.

Schlafzimmer und Kinderzimmer

Den Kleiderschrank ausräumen, von innen und aussen abwischen und die Kleidung ausmisten

Bettdecken und Kopfkissen waschen und das Bett neu beziehen

Spiegel, Fenster und Fensterrahmen putzen

Boden und Oberflächen saugen und wischen

Spielzeuge putzen und ausmisten

Kuscheltiere waschen

Küche

Kühlschrank und Gefrierschrank abtauen und abwischen

Herd, Backofen, Mikrowelle, Oberflächen und Spülmaschine reinigen

Den Abfalleimer waschen

Geschirr, Küchengeräte und Co. aussortieren

Den Boden saugen und wischen

Badezimmer

Dusche, Badewanne, WC, Fenster, Spiegel und Oberflächen putzen

Boden saugen und wischen

Kosmetik aussortieren und Regale abstauben

Badematte, Handtücher und Duschvorhang waschen

Wohnzimmer

Sessel und Sofa saugen

Kissenbezüge und Tagesdecken waschen

Boden saugen und wischen

Oberflächen abwischen

Büro

Schreibtisch, Maus, Tastatur und PC abstauben

Schubladen ausmisten und Papierstapel sortieren

Boden saugen und wischen

Fenster putzen

Mit dieser Checkliste bist du bestens gerüstet für einen stressfreien Frühjahrsputz. Plane die Aufgaben in überschaubare Einheiten, beziehe am besten auch deine Familie oder Mitbewohner ein, und gönn dir zwischendurch kleine Pausen. So wird das Saubermachen nicht zur Last, sondern zur Gelegenheit, dein Zuhause frisch, ordentlich und frühlingsfit zu machen – und dabei gleich ein bisschen gute Laune zu tanken.

Buchtipps zum Thema Putzen «Magic Cleaning», Marie Kondo und ihr System «Wie richtiges Aufräumen Ihr Leben verändert». «Die Kunst des achtsamen Putzens: Wie wir Haus und Seele reinigen», von Shoukei Matsumoto, buddhistischer Mönch, Philosoph und Wirtschaftswissenschaftler. «Putzen lieben», Linda Thomas hat mehr als 20 Jahre lang eine ökologische Reinigungsfirma in der Schweiz betrieben und hält weltweit Seminare. Ihr Buch ist soeben auch auf Chinesisch erschienen. «Vom Fleck weg», Erica Matile ist ursprünglich Modemacherin und hat rund 1000 altbewährte Ratschläge für den Haushalt zusammengetragen. Aufräum-Queen und Bestsellerautorin Marie Kondo: Die Japanerin hat den Beruf der Ordnungsberaterin populär gemacht. zvg «Magic Cleaning», Marie Kondo und ihr System «Wie richtiges Aufräumen Ihr Leben verändert». «Die Kunst des achtsamen Putzens: Wie wir Haus und Seele reinigen», von Shoukei Matsumoto, buddhistischer Mönch, Philosoph und Wirtschaftswissenschaftler. «Putzen lieben», Linda Thomas hat mehr als 20 Jahre lang eine ökologische Reinigungsfirma in der Schweiz betrieben und hält weltweit Seminare. Ihr Buch ist soeben auch auf Chinesisch erschienen. «Vom Fleck weg», Erica Matile ist ursprünglich Modemacherin und hat rund 1000 altbewährte Ratschläge für den Haushalt zusammengetragen. Mehr

