Diese 8 Putz-Hacks erleichtern dir das Leben

Lea Lozano

1 Jeden Tag etwas aufräumen

Wenn man sich vornimmt, am Wochenende die ganze Wohnung zu putzen, weiss man meist nicht, wo man anfangen soll. Plane deshalb jeden Tag zehn Minuten zum Aufräumen ein. So bleibt am Putztag nicht ganz so viel übrig, und es fällt einem leichter, Ordnung und Sauberkeit in die Wohnung zu bringen.

Wer etwas mehr Disziplin braucht, dem könnte es auch helfen, einen Putzplan zu erstellen, wo jeden Tag eine Aufgabe definiert ist.

2 Badezimmerfugen mit der Zahnbürste reinigen

In den Abständen zwischen den Badezimmerfliesen sammeln sich – vor allem in der Dusche – schnell Schmutzablagerungen an. Da sie so schmal sind, kann das Reinigen sehr mühsam sein. Wenn du das nächste Mal deine Zahnbürste austauschen willst, solltest du die alte nicht wegwerfen, sondern für diesen Putz-Trick aufbewahren. Denn: Zahnbürsten eignen sich wunderbar zum Schrubben der schmalen Fugen.

Noch besser als Handzahnbürsten eignen sich elektrische Zahnbürsten. Einfach einen alten Bürstenaufsatz anstecken, Zahnbürste einschalten und los gehts.

Zahnbürsten eignen sich übrigens nicht nur für Fugen, sondern für jegliche schmalen Rillen.

1:01 Bald kommt der Frühjahrsputz: Reinigt kaltes Wasser besser als warmes?

3 Auf Hausmittel vertrauen

Keine Sorge, falls du beim nächsten Putzmarathon plötzlich keine Reinigungsmittel mehr zur Hand hast, denn auch mit einfachen Hausmitteln kriegt man die meisten Flecken weg. Neun Fleck-Weg-Rezepte findest du in diesem Artikel.

4 Fenster mit Nylonstrümpfen polieren

Bei einem gründlichen Frühlingsputz darf das Fensterputzen nicht fehlen. Wenn man dabei nicht sorgfältig ist, entstehen unschöne Striemen und man hat das Gefühl, die Fenster gleich noch einmal putzen zu müssen. Wenn du Nylonstrümpfe hast, die du nicht mehr brauchst, eignen sich diese perfekt als Putztuch. Das Material der Strümpfe sorgt für striemenfreie Sauberkeit ohne Fusseln.

Ein weiterer Tipp: Spar dir das Fensterputzen am besten für einen trüben Tag auf. Wenn die Sonne scheint, trocknet das Putzmittel und Wasser auf den Fenstern zu schnell und es entstehen Striemen.

5 Haare mit dem Duschabzieher entfernen

Ob unsere eigenen Haare oder die vom Haustier: Haare gehören zu den lästigsten Dingen, die beim Putzen entfernt werden müssen. Oft sind sie im ganzen Haus verteilt und auch mit dem Staubsauger ist es schwer, alle einzusaugen. Probier das nächste Mal, mit einem Duschabzieher über das Sofa oder andere Möbel zu gehen. Die Haare bleiben gut am Gummiteil kleben und können so direkt weggeworfen werden.

6 Essigbad für den Duschkopf

Kalkablagerungen in Küche und Bad sind nichts Ungewöhnliches. Wenn sie jedoch nicht beizeiten entfernt werden, kann sich die Reinigung extrem mühsam gestalten.

Auch der Duschkopf gehört zu den Stellen, wo sich gerne Kalk bildet. Doch keine Sorge, mit etwas Essig ist der Duschkopf schnell wieder blitzblank. Fülle dafür einen kleinen Plastikbeutel mit Essig und tauche den Duschkopf hinein. Verschliesse das Ganze mit einem Gummiband und lass den Essig über Nacht einwirken.

7 Mikrowelle mit Essig reinigen

Küchengeräte kommen beim Putzen meist zu kurz. So auch die Mikrowelle und das, obwohl viele Leute sie täglich benutzen. Bei der ständigen Benutzung kann schnell mal etwas daneben gehen und die Mikrowelle mit Essensresten verschmutzen. Wenn diese nicht direkt weggeputzt werden und man mit der Reinigung lieber bis zum Frühlingsputz wartet, kann dies zum Alptraum werden.

Doch auch hier schafft ein Hausmittel Abhilfe: Stelle dafür eine Schüssel mit zwei Tassen Wasser und einer halben Tasse Essig in die Mikrowelle und lass diese drei Minuten lang laufen. Lass die Schüssel noch ein paar Minuten in der Mikrowelle stehen und wisch das Innere der Mikrowelle danach mit einem Lappen trocken.

8 Heizung mit dem Staubsauger reinigen

Die Reinigung von Heizungskörpern kann aufgrund ihrer Form ziemlich knifflig werden. Vor allem an die Innenräume kommt man praktisch nicht ran. Der Staubsauger ist hierbei dein bester Freund: Mit einem schmalen Aufsatz kommst du meistens an die schwierigen Stellen ran.

Sollte dies nicht der Fall sein, kannst du ganz ohne Aufsatz arbeiten und den Staub von oben wegblasen. Leg dafür am besten ein feuchtes Tuch unter die Heizung, damit der Staub am Ende nicht durch die ganze Wohnung wirbelt.