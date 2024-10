Der nicht alltägliche Reiniger funktioniert sehr gut in der Küche: Das Lavabo glänzt nach der Behandlung wie neu. Foto: Pexels / cottonbro studio

Auf einen Blick Babyöl ist vielseitig einsetzbar und pflegt die Haut

Es poliert Glattleder und lässt es glänzen

Spüle bleibt länger sauber mit Babyöl

Weniger Fingerabdrücke auf Edelstahloberflächen

Babyöl riecht fabelhaft. Babyöl macht auch Erwachsenen butterweiche Haut. Und: Man kann damit Dinge polieren. Somit kann die Säuglings-Wunderwaffe auch im Putzschrank stehen. Hier zeigen wir, wie vielseitig einsetzbar das günstige Produkt ist:

1 Leder polieren

Von den Schuhen bis zur Handtasche: Babyöl bringt Glattleder zum Glänzen. Schlichtweg ein wenig Öl auf ein Mikrofasertuch träufeln und über das Leder reiben. Überschüssiges Öl mit einem zusätzlichen Tuch entfernen.

2 Die Spüle reinigen

Ein wahrer Keimherd ist es, das Spülbecken in der Küche – wenn man nicht mit Argusaugen und einer guten Flasche Scheuermilch darüber wacht. Man kommt also nicht drumrum, es regelmässig zu schrubben. Um länger etwas vom blitzblanken Ergebnis zu haben, dürfen nach der Reinigung gerne ein paar Spritzer Babyöl in die Spüle gegeben und mit einem Mikrofasertuch verrieben werden. So glänzt die Spüle länger, da diese clevere Methode dafür sorgt, dass unschöne Wasserflecken länger auf sich warten lassen.

3 Edelstahl unempfindlich machen

Um Küchengeräte mit Edelstahloberflächen wie den Kühlschrank, den Geschirrspüler oder die Dunstabzugshaube wie einen Schatz glitzern zu lassen, polieren wir auch hier wieder mit Babyöl. Mit dem Mikrofasertuch hantieren – durch den dünnen Ölfilm sehen die Geräte nicht nur aus wie neu, es setzen sich auch weniger schnell störende Fingerabdrücke und Streifen ab.

4 Kalk in der Dusche vorbeugen

Wie lästig und vor allem hartnäckig Kalkablagerungen sein können, weiss jeder, der sein Bad selbst putzt. Vorbeugend kann Babyöl dabei helfen, Kalk und Schmutz in Dusche und Badewanne zu vermeiden. Dazu Babyöl auf ein Tuch geben und die Duschwände, Armaturen und den Duschkopf damit abwischen. Das Babyöl im Anschluss für einige Minuten einwirken lassen, bevor ein Überschuss an Öl mit einem zweiten Tuch abgenommen werden kann. Durch die feine Schutzschicht perlt das Wasser ab und Kalkflecken sind (fast) chancenlos.