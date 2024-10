Spezialprogramme nur im Abo V-Zug verärgert Besitzer von Geschirrspülern mit neuen Extrakosten

Der Hersteller V-Zug verlangt für spezielle Geschirrspüler-Programme neu eine monatliche Gebühr. Wer seine verkrustete Pfanne sauber bekommen will, muss per App ein Spezialprogramm kaufen. Diese versteckten Kosten kommen nicht gut an.