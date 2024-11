Diese Fehler machen wir beim Reinigen der Fenster

Bei verschmutzten Fenstern nützen auch die saubersten Vorhänge nichts. Sind die Gardinen also schon einmal von der Stange runter, bietet sich die Möglichkeit, die Scheiben mal wieder so richtig zu reinigen. Denn vor allem im Frühling werden plötzlich unschöne Flecken auf den Fenstern sichtbar, wenn die Sonne durchscheint. Doch das Putzen bringt so manche Fallen mit sich. Welche es zu vermeiden gilt.