Traditionell steht zum Frühjahr ein gründlicher Wohnungsputz an. Zum Glück gibt es Tipps, mit denen man die eigenen vier Wände besonders schnell und gründlich reinigen kann. So machst du Staub und Co. ganz schnell den Garaus und bringst Frühlingslaune in die vier Wände.

Sonja Zaleski-Körner

In einer sauberen, aufgeräumten Wohnung fühlt man sich gleich viel wohler. Im Frühling tun es viele der Natur gleich und lassen ihre eigenen vier Wände im besten Licht erstrahlen – alles soll schön und frisch aussehen. Um den Frühjahrsputz in diesem Jahr besonders effektiv zu vollziehen, sind folgende zehn Tipps hilfreich:

Tipp 1: Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen

Dieses Sprichwort kann in doppelter Weise auf die grosse Putzaktion angewendet werden: Zum einen darf man sich nach getaner Arbeit belohnen, sei es mit einem leckeren Essen oder einem Filmabend. Das motiviert zur eher ungeliebten Putzarbeit, wobei der grösste Lohn letztendlich die saubere Wohnung ist.

Zum anderen sollte man mit der Reinigung der Räume beginnen, die einem am schwersten fallen. Das sind meist Küche oder Bad. Hat man erst den schlimmsten Teil der Arbeit geschafft, fallen die restlichen Zimmer leichter.

Tipp 2:Saubere Putztücher

Wer nicht mit neuen, sondern alten Lappen oder Tüchern putzen möchte, sollte diese zuvor mit einem Schuss Essig, wenn möglich bei 60 Grad, waschen. Nach dem Trocknen können die Tücher noch für zwei bis drei Minuten in der Mikrowelle erhitzt werden, um auch die letzten Keime zu vernichten. So geht man sicher, Böden, Fenster, Tische und Co. wirklich hygienisch zu reinigen.

Tipp 3:Handschuhe verwenden

Um die Haut vor Reinigungsmitteln zu schonen, sollten beim Putzen immer Handschuhe getragen werden, selbst bei weniger aggressiven Produkten empfiehlt sich dies. So bleiben die Nägel kräftig und die Hände frühlingszart, während Schmutz und Keime beseitigt werden.

Tipp 4:Perfektes Wetter zum Putzen

Ein weiterer Grund, warum man gerade im Frühling so gründlich putzt: Nicht jedes Wetter eignet sich zur Reinigung der Fenster. Zu starke Sonne lässt Streifen und Schlieren auf der Scheibe entstehen, wogegen trübe Lichtverhältnisse dafür sorgen können, dass schmutzige Stellen übersehen werden. Ein angenehmer Frühlingstag ist daher perfekt zum Fensterputzen.

Wenn die Böden gereinigt werden und die Mittel einige Zeit einwirken sollen oder Parkett mit spezieller Pflege versehen wird, ist es ausserdem praktisch, wenn man die Wohnung einmal ordentlich durchlüften kann. Bei Regen, Wind oder Kälte ist das Lüften nicht sehr angenehm.

Tipp 5:Platz (für Neues) schaffen

Gerade beim Frühjahrsputz überkommt viele der Drang nach Veränderung in der eigenen Wohnung. Oft werden Möbel verschoben und neue Bilder aufgehängt. Was nicht mehr gefällt und noch in gutem Zustand ist, kann weitergegeben oder gespendet werden und schafft neuen Raum. So wirkt das zu Hause direkt luftiger und zugleich wird Platz für neue Dinge geschaffen, falls einem danach der Sinn steht.

Tipp 6:Fliesenfugen säubern

Mit einem Tuch oder einer groben Bürste bekommt man die kleinen Fugen zwischen den Fliesen kaum sauber. Auch mit einem rauen Schwamm ist es oft eine mühselige Arbeit, die Zwischenräume der Fliesen zu reinigen. Die Wunderwaffe ist in diesem Fall eine gewöhnliche Zahnbürste, die mit etwas Reinigungsmittel oder einer Backpulver-Zitronen-Mischung schnell für perfekt geputzte Fugen sorgt.

Tipp 7:Staubsauger als Lufterfrischer

Ein sogenanntes Staubsauger-Deo wird überflüssig, wenn man vor der Benutzung jeweils den Inhalt eines möglich intensiv duftenden Teebeutels aufsaugt. So verteilt sich beim Saugen ein angenehmes Aroma in der Wohnung, ganz ohne Chemie.

Tipp 8:Eingetrocknete Rotweinflecken

Dass man frische Rotweinflecken gut mit Salz entfernen kann, wissen viele. Doch bei bereits eingetrockneten Flecken, beispielsweise in einem Teppich, bringt das nichts mehr. Stattdessen hilft ein Tuch mit Essig, mit dem man die betroffene Stelle abtupft. Dann lässt man das ganze 15 Minuten lang einwirken und trocknet die Stelle mit einem Stück Küchenrolle, bevor man anschliessend noch ein bis zweimal etwas Wasser aufsprüht und dies jeweils mit einem Küchentuch wieder trocken tupft. So soll ein Ausbleichen des Stofffasern durch den Essig verhindert werden.

Tipp 9:Überall Staubwischen

Auf allen Oberflächen in der Wohnung lagert sich Staub ab. Im Laufe der Zeit gelangt dieser auch unter die Möbel. Insbesondere für Allergiker kann das sehr unangenehm sein und zu Niesen oder Atembeschwerden führen. Wer seine Wohnung gründlich sauber bekommen möchte, sollte überall den Staub entfernen. Zunächst mit einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch auf und in Schränken, Tischen, Lampen und Heizkörpern, erst danach sollte der Boden gesaugt werden, wenn möglich auch hinter oder unter den Möbeln.

Tipp 10:Waschmaschine reinigen

Wer seine Waschmaschine möglichst kalk- und bakterienfrei haben möchte, kann die Maschine auf den heissesten Waschgang stellen und füllt eine Mischung aus spezielles Zitronensäure-Pulver mit der angegebenen Menge Wasser in die Waschtrommel. Nach dem Programm ist die Maschine wieder einsatzbereit und sauber.

Aber auch die äusseren Teile, sowie das Waschmittelfach und die Dichtung sollten mit feuchten Reinigungstüchern gesäubert werden, damit die Maschine hygienisch bleibt.

