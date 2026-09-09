Essig und Brot gegen Maden: Ein Tiktok-Trend zeigt, wie ein einfacher Küchen-Trick Fliegen von Abfalltonnen fernhält. So bekämpfst du die lästige Plage effektiv und ohne Chemie.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fliegenplage durch Sommerhitze: Tiktok-Trick mit Essig und Brot hilft

Essiggeruch verhindert Fliegenbefall

Regelmässige Reinigung der Tonne und Schattenplatzierung vermindern Probleme effektiv

Kaum ist die Mülltonne offen, kommen sie: Lästige Fliegen, die ihre Eier im Abfall ablegen. Doch gegen die Ekel-Invasion gibt es einfache Hausmittel aus der Küche. Eines der ungewöhnlicheren Mittel benötigt lediglich ein Stück Brot und Essig.

Tiktok-Trend hilft bei Madenbefall

Tiktok-Userin «no56northamptonshire» zeigt das Superrezept: Eine Scheibe Brot dick mit Essig tränken und vor dem Abfallsack unten in die leere Mülltonne legen. Der beissende Geruch hält Fliegen zuverlässig fern.

«Essig hat einen starken Geruch, den Fliegen nicht ausstehen können. Ich sprühe den Deckel zusätzlich mit Essig ein», erklärt die Nutzerin in ihrem Video auf Tiktok. Das Brot dient dabei als Träger, um den intensiven Essiggeruch länger zu halten.

Brot mit Essig allein reicht nicht aus

Doch die Methode allein reicht nicht aus. Noch wichtiger ist die Entsorgung von organischen Abfällen. Fleisch- und Fischreste sollten niemals lose in die Mülltonne geworfen werden, sondern immer gut verschlossen in Plastikbeuteln. So verhinderst du, dass Gerüche entstehen, die Fliegen anziehen, und die Wahrscheinlichkeit für Maden sinkt.

Die richtige Reinigung ist entscheidend

Wichtig: Die Mülltonne sollte immer im Schatten stehen und regelmässig geputzt werden. Das bremst den Verfall im Eimer.

Nach dem Putzen kann Essig zusätzlich helfen, wenn er direkt auf die Innenwände und den Deckel der Mülltonne gesprüht wird. Doch Achtung: Mische Essig niemals mit chlorhaltigen Putzmitteln – dabei entstehen giftige Gase! Wenn der Essiggeruch verfliegt, kann man das Verfahren wiederholen.

Das Fazit: Abfallbehälter immer dicht schliessen und den Müll bei hohen Temperaturen häufiger leeren. Das Essig-Brot sorgt für den nötigen Zusatz-Schutz an heissen Tagen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.



