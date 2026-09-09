DE
FR
Abonnieren

Keine Ekel-Plage mehr im Kübel
Essig-Trick sagt Maden den Kampf an

Essig und Brot gegen Maden: Ein Tiktok-Trend zeigt, wie ein einfacher Küchen-Trick Fliegen von Abfalltonnen fernhält. So bekämpfst du die lästige Plage effektiv und ohne Chemie.
Publiziert: vor 37 Minuten
Kommentieren
Maden-Invasion in der Mülltonne? Ein einfacher Trick kann helfen.
Foto: Getty Images/Imagebroker RF

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Fliegenplage durch Sommerhitze: Tiktok-Trick mit Essig und Brot hilft
  • Essiggeruch verhindert Fliegenbefall
  • Regelmässige Reinigung der Tonne und Schattenplatzierung vermindern Probleme effektiv

Kaum ist die Mülltonne offen, kommen sie: Lästige Fliegen, die ihre Eier im Abfall ablegen. Doch gegen die Ekel-Invasion gibt es einfache Hausmittel aus der Küche. Eines der ungewöhnlicheren Mittel benötigt lediglich ein Stück Brot und Essig.

Tiktok-Trend hilft bei Madenbefall

Tiktok-Userin «no56northamptonshire» zeigt das Superrezept: Eine Scheibe Brot dick mit Essig tränken und vor dem Abfallsack unten in die leere Mülltonne legen. Der beissende Geruch hält Fliegen zuverlässig fern.

Haushaltstipps
Welche Fehler machen wir beim Wäschetrocknen?
Haushalts-Hacks
Welche Fehler machen wir beim Wäschetrocknen?
So wird deine Bettwäsche ohne Bügeln faltenfrei
Erstaunlicher Trick
So wird deine Bettwäsche ohne Bügeln faltenfrei
Ein Abfallprodukt wird zum Haushalts-Helfer im Alltag
Einfacher Haushaltstrick
Ein Abfallprodukt wird zum Haushalts-Helfer im Alltag
So wirst du die Insekten wieder los
Mit Video
Das kannst du tun
Wespennester haben sich in der Schweiz seit 2021 verfünffacht
Sieben natürliche Tipps gegen Mücken im Sommer
Natürlich und effektiv
Sieben Pflanzen, die Mücken fernhalten

«Essig hat einen starken Geruch, den Fliegen nicht ausstehen können. Ich sprühe den Deckel zusätzlich mit Essig ein», erklärt die Nutzerin in ihrem Video auf Tiktok. Das Brot dient dabei als Träger, um den intensiven Essiggeruch länger zu halten.

Brot mit Essig allein reicht nicht aus

Doch die Methode allein reicht nicht aus. Noch wichtiger ist die Entsorgung von organischen Abfällen. Fleisch- und Fischreste sollten niemals lose in die Mülltonne geworfen werden, sondern immer gut verschlossen in Plastikbeuteln. So verhinderst du, dass Gerüche entstehen, die Fliegen anziehen, und die Wahrscheinlichkeit für Maden sinkt.

Die richtige Reinigung ist entscheidend

Wichtig: Die Mülltonne sollte immer im Schatten stehen und regelmässig geputzt werden. Das bremst den Verfall im Eimer.

Nach dem Putzen kann Essig zusätzlich helfen, wenn er direkt auf die Innenwände und den Deckel der Mülltonne gesprüht wird. Doch Achtung: Mische Essig niemals mit chlorhaltigen Putzmitteln – dabei entstehen giftige Gase! Wenn der Essiggeruch verfliegt, kann man das Verfahren wiederholen.

Das Fazit: Abfallbehälter immer dicht schliessen und den Müll bei hohen Temperaturen häufiger leeren. Das Essig-Brot sorgt für den nötigen Zusatz-Schutz an heissen Tagen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.  


Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen