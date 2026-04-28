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Einfacher Haushaltstrick
Ein Abfallprodukt wird zum Haushalts-Helfer im Alltag

Viele werfen Kaffeesatz einfach weg. Doch genau dieser Küchenabfall wird zusammen mit einem simplen Hausmittel plötzlich zum echten Allrounder im Haushalt – und sorgt aktuell für viel Gesprächsstoff bei Haushalten, die sparen und auf aggressive Chemie verzichten wollen.
Publiziert: vor 53 Minuten
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Viel zu schade für den Kompost, denn mit Kaffeesatz kann man effizient und umweltfreundlich putzen.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kaffeesatz und Natron bilden eine vielseitige Mischung für den Haushalt
  • Hilft bei Geruchsneutralisierung, Schmutzentfernung und Insektenabwehr
  • Einfache Herstellung: Nur Kaffeesatz und 1-2 Löffel Natron nötig
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Kaffeesatz hat mehr drauf, als man denkt: Seine leicht körnige Struktur wirkt wie ein sanftes Schleifmittel, ausserdem kann er Gerüche gut binden. Genau diese Eigenschaften machen ihn im Haushalt nützlich.

Kombiniert man ihn mit Natron (Backsoda), das für seine geruchsneutralisierende Wirkung bekannt ist, entsteht eine einfache Mischung mit erstaunlich vielen Einsatzmöglichkeiten.

Wofür die Mischung verwendet wird

Die Kombination wird vor allem für diese Zwecke genutzt:

  • Gerüche neutralisieren, zum Beispiel im Kühlschrank, im Abfalleimer oder in Schuhen.
  • Hartnäckigen Schmutz entfernen auf Oberflächen, dank leichter Scheuerwirkung.
  • Als mildes Peeling für die Haut (mit Vorsicht anwenden).
  • In manchen Fällen zur Abschreckung von Insekten auf Balkon oder im Garten.

Die Wirkung ist nicht immer garantiert gleich stark, aber viele schätzen die Mischung als günstige und einfache Alternative.

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Warum der Trend so beliebt ist

Der Hype hat zwei klare Gründe: Einerseits wird weniger Abfall produziert, da Kaffeesatz weiterverwendet wird. Andererseits spart man sich teure Reinigungsmittel, die oft chemisch belastet sind.

Zudem ist die Anwendung simpel – keine speziellen Kenntnisse, keine komplizierten Zutaten. Alles ist bereits im Haushalt vorhanden.

So stellst du die Mischung her

Die Zubereitung ist unkompliziert:

  • Kaffeesatz gut trocknen lassen.
  • Mit ein bis zwei Löffeln Natron mischen.
  • Zu einer gleichmässigen Mischung verrühren.

Je nach Anwendung kannst du die Mischung trocken verwenden oder mit etwas Wasser zu einer Paste anrühren.

Wichtiger Tipp vor der Anwendung

Auch wenn der Trick einfach ist: Auf empfindlichen Oberflächen solltest du vorsichtig sein. Teste die Mischung zuerst an einer unauffälligen Stelle, um Verfärbungen oder Schäden zu vermeiden.

So wird aus einem scheinbaren Abfallprodukt ein vielseitiger Helfer im Haushalt – einfach, günstig und überraschend effektiv.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.

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