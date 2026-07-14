Kaum jemand bügelt gern – schon gar nicht Bettwäsche. Dabei gibt es einen simplen Trick, mit dem Kissen- und Duvetbezüge ganz ohne Bügeleisen deutlich glatter werden. Alles, was du brauchst, hast du wahrscheinlich schon zu Hause.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Trick macht Bettwäsche ohne Bügeln faltenfrei in wenigen Minuten

Weichspüler-Mix besprühen, glatt streichen, Verdunstung entfernt Falten komplett

Satin und Leinen sind Alternativen: bügelfrei oder edel-knitterig

Schweizer Illustrierte

Wer kennt es nicht? Kaum ist das Bett frisch bezogen, sieht die Bettwäsche schon wieder zerknittert aus. Dabei wirkt ein glatt gemachtes Bett sofort gemütlicher und lädt geradezu dazu ein, sich hineinzulegen. Nur: Für die meisten hört die Liebe zur Ordnung spätestens beim Bügeln auf. Stundenlang Duvet- und Kissenbezüge zu glätten, ist für viele keine Option. Hilfe kommt mit einem einfachen Trick:

So wird deine Bettwäsche sofort faltenfrei

Um Bettwäsche schnell und ohne grossen Aufwand knitterfrei zu bekommen, benötigt man folgende Hausmittel: Weichspüler (am besten ökologischer, denn herkömmlicher Weichspüler enthält aggressive Inhaltsstoffe), Wasser und eine Sprühflasche. Die Sprühflasche mit einer Tasse Wasser befüllen und einen Teelöffel Weichspüler dazugeben. Ordentlich schütteln. Danach das frisch bezogene Bett gleichmässig (möglichst) mit der Mischung besprühen und das Material mit der Hand etwas glatt streichen. Ist das Wasser verdunstet, sind die lästigen Knitterfalten verschwunden.

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Oder alternativ: anderes Material

Bei Leinen wirken die Knitterfalten ziemlich edel, sind auch erwünscht. Leinen wird in einem aufwendigen Prozess aus den Fasern der Flachspflanze gewonnen. Zunächst wird es durch das sogenannte Rotten in Wasser fermentiert, dann während des Darrens getrocknet und im Prozess des Bokens geschlagen. Dann werden die Fasern gebrochen und geglättet. Erst dann können sie gesponnen werden. Die langwierige Herstellung macht Leinen teurer als Baumwolle. Als Stoff für Bettwäsche eignet es sich aber dank seiner thermoregulierenden Eigenschaften besonders gut. Heute wird Leinen zusammen mit Baumwolle zu einem Mischgewebe verarbeitet. Aber auch reine Leinenwäsche wird wieder angeboten, sie zeichnet sich unter anderem durch ihre leicht knittrige Oberfläche aus.

Oder Satin. Das Material ist immer bügelfrei. Bettwäsche aus Satin ist meist aus Baumwolle gefertigt. Als besonders hochwertig gilt Satin aus Mako- oder Pimabaumwolle wegen ihrer Langlebigkeit und des Glanzes.