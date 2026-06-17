Handy, Laptop und Co. hängen heute fast überall am Strom. Doch was passiert, wenn Ladegeräte ständig eingesteckt bleiben? Verschwenden sie Energie, verkürzt sich ihre Lebensdauer oder steigt sogar die Brandgefahr?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Experten warnen vor Brandgefahr durch dauerhaft eingesteckte Ladegeräte in Haushalten

Alte oder billige Adapter können sich erhitzen und Feuer auslösen

Ladegeräte verbrauchen 0,1–0,5 Watt pro Stunde auch ohne Nutzung

Blick Newsdesk

Ladegeräte für Smartphones, Laptops und andere elektronische Geräte gehören längst zum Alltag. Was viele nicht wissen: Auch ohne angeschlossenes Smartphone bleiben Ladegeräte unter Spannung. Karl Murawski, Fachmann für Elektrotechnik, empfiehlt deshalb, ungenutzte Ladegeräte auszuschalten: «Diese einfache Gewohnheit schützt vor Überspannung und kann helfen, das Brandrisiko zu reduzieren.» Besonders wichtig ist das bei Geräten, die Wärme erzeugen. Haartrockner, Heizgeräte oder andere elektrische Wärmequellen sollten nach der Nutzung immer sofort vom Stromnetz getrennt werden.

Überspannungen können Geräte beschädigen

Plötzliche Spannungsspitzen können empfindliche Elektronik zerstören. Moderne Geräte reagieren besonders sensibel auf Schwankungen im Stromnetz. «Stromspitzen können elektronische Geräte innerhalb kurzer Zeit beschädigen», warnt Murawski. Solche Probleme entstehen längst nicht mehr nur durch Blitzeinschläge. Auch die zunehmende Belastung der Stromnetze spielt eine Rolle. Der weltweite Energiebedarf steigt weiter. Ein Grund dafür ist das rasante Wachstum von Rechenzentren für künstliche Intelligenz. Diese benötigen enorme Mengen an Strom und stellen die Infrastruktur vor neue Herausforderungen.

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Brandgefahr durch schlechte Ladegeräte

Ein unbeaufsichtigtes Ladegerät kann im schlimmsten Fall einen Brand verursachen. Besonders problematisch sind alte, beschädigte oder billige Adapter. Ethan Hein, Experte für Elektronik und Energiefragen, erklärt: «Adapter können sich bei dauerhaftem Betrieb erhitzen. In ungünstigen Fällen kann dadurch ein Feuer entstehen.» Noch kritischer ist es bei grossen Akkus. Elektrovelos, Elektroroller oder andere leistungsstarke Geräte sollten nur mit passenden Ladegeräten geladen und nach dem Ladevorgang wieder vom Strom getrennt werden.

Strom sparen mit einem einfachen Handgriff

Der sogenannte Standby-Verbrauch wird oft unterschätzt. Moderne Ladegeräte benötigen auch ohne angeschlossenes Gerät weiterhin etwas Energie. «Ein angeschlossenes Ladegerät kann je nach Modell zwischen 0,1 und 0,5 Watt verbrauchen», sagt Hein. Bei einem einzelnen Adapter fällt das kaum auf. In einem Haushalt mit vielen Ladegeräten und Netzteilen kann sich der Verbrauch jedoch summieren. Besonders ältere Laptop-Ladegeräte und leistungsstärkere Adapter können den Stromverbrauch stärker beeinflussen.

Ausstecken schont die Geräte

Das Abschalten schützt nicht nur vor unnötigem Stromverbrauch, sondern kann auch die Lebensdauer der Ladegeräte verlängern. «Weniger Wärme bedeutet weniger Belastung für die Bauteile. Dadurch können Ladegeräte länger funktionieren», erklärt Hein. Vor allem ältere Netzteile profitieren davon, wenn sie nicht dauerhaft unter Spannung stehen.

Diese Ladegeräte sollten ausgeschaltet werden

Expertinnen und Experten empfehlen, folgende Geräte nach dem Gebrauch vom Strom zu trennen:

• Ladegeräte für Elektrovelos, Elektroroller und grosse Akkus

• Ladegeräte für Elektrowerkzeuge

• Ältere Laptop-Ladegeräte

• Schnellladegeräte für Smartphones

• Ungenutzte USB-Adapter

Auch digitale Kaffeemaschinen, Spielekonsolen und Drucker sollten nicht unnötig im Standby-Modus bleiben.

Diese Geräte dürfen eingesteckt bleiben

Nicht jeder Stecker muss immer wieder aus der Steckdose gezogen werden. Einige Geräte sind für einen dauerhaften Betrieb gedacht.

Dazu gehören:

• Smart-Home-Geräte wie Sicherheitskameras oder Video-Türklingeln

• Ladegeräte für medizinische Geräte im Haushalt

• Kleine Adapter mit sehr geringem Energieverbrauch

• Geräte, die ohne dauerhafte Stromversorgung nicht funktionieren würden

Wärmegeräte niemals unbeaufsichtigt lassen

Eine einfache Regel gilt besonders bei allen Geräten, die Wärme erzeugen: Sie sollten nie unnötig eingeschaltet bleiben. Haarglätter, Lockenstäbe, elektrische Heizdecken und tragbare Heizgeräte gehören deshalb nach der Nutzung sofort ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.