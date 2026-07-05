Sie stinken, stören und sehen einfach ungepflegt aus: Schweissflecken. Mit einfachen Hausmitteln wirst du sie im Nu wieder los.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiss- und Deoflecken sind störend, aber einfach mit Hausmitteln entfernbar

Essig und Zitronensäure helfen gegen Flecken und Gerüche auf Kleidung

10 g Zitronensäure in 1 Liter Wasser für weisse Wäsche verwenden

Lara Zehnder

Nach dem Sport sind Schweissflecken ganz normal, aber im Alltag stören sie oft und können unangenehm wirken. Ein Fleck kann schnell einen ungepflegten Eindruck machen. Zum Glück kannst du mit einfachen Hausmitteln dagegen vorgehen.

Deo- oder Schweissflecken?

Zuerst solltest du herausfinden, ob du es mit Schweiss- oder Deoflecken zu tun hast. Auch wenn du regelmässig Deo benutzt, können Flecken entstehen. Deoflecken entstehen, wenn Schweiss mit Inhaltsstoffen des Deos reagiert – dadurch bilden sich oft gelbliche Verfärbungen.

Schweissflecken entstehen dagegen an Stellen, wo du kein Deo benutzt hast oder wo es nicht ausreichend wirkt. Gegen beide Arten kannst du verschiedene Hausmittel ausprobieren.

Fünf Hausmittel gegen Schweissflecken

1. Flüssigwaschmittel

Mach den Fleck mit warmem Wasser nass und gib etwas Vollwaschmittel direkt darauf. Massiere es leicht ein und lass es etwa 15 Minuten einwirken. Danach mit klarem Wasser ausspülen und das Kleidungsstück normal in der Waschmaschine waschen. Alternativ kannst du auch Shampoo oder Flüssigseife verwenden.

2. Gallseife

Wenn es kein reiner Schweissfleck ist, hilft Gallseife gut. Trage sie direkt auf den Fleck auf und lass sie etwa 20 Minuten einwirken. Danach ausspülen und die Kleidung möglichst heiss waschen (je nach Material).

3. Essig

Essig hilft gegen Fleckenränder und Gerüche. Mische zwei Teile Essig mit einem Teil Wasser und lege das Kleidungsstück etwa eine Stunde darin ein. Danach gut ausspülen und wie gewohnt waschen.

4. Zitronensäure (für weisse Wäsche)

Bei weisser Kleidung kannst du Zitronensäure verwenden. Löse etwa 10 g in 1 Liter Wasser auf und lege das Kleidungsstück eine Stunde ein. Danach ausspülen und waschen.

5. Haarshampoo (für Caps)

Caps lassen sich oft nicht gut in der Maschine waschen. Weiche sie in lauwarmem Wasser ein und gib Shampoo direkt auf die Flecken. Reibe es mit einer weichen Bürste ein und spüle die Kappe gründlich aus. Den Kartonrand reinigst du vorsichtig mit einem feuchten Tuch.

So wäscht man Sportkleidung richtig Für Sportkleidung und Handtücher werden häufig Funktionsfasern verwendet, die durch falsches Waschen ihre Atmungsaktivität und Schweissdurchlässigkeit verlieren. Waschmittel und Temperatur sind entscheidend. Auch beim Trocknen kann viel falsch gemacht werden. Für Sportkleidung und Handtücher werden häufig Funktionsfasern verwendet, die durch falsches Waschen ihre Atmungsaktivität und Schweissdurchlässigkeit verlieren. Waschmittel und Temperatur sind entscheidend. Auch beim Trocknen kann viel falsch gemacht werden. Zum Artikel Mehr