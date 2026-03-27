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Haushaltstipp gegen Gestank
Ein Tellerchen Natron sorgt für frische Raumluft

Muffiger Geruch im Schlafzimmer? Ein einfacher Trick könnte helfen: Unter dem Bett platziert, neutralisiert Natron Gerüche statt sie zu überdecken – und sorgt so mit wenig Aufwand für spürbar mehr Frische.
Publiziert: vor 16 Minuten
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Natron ist bekannt dafür, Gerüche zu neutralisieren, anstatt sie nur zu überdecken.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Natron neutralisiert Gerüche im Schlafzimmer, reduziert Feuchtigkeit und verbessert Raumklima
  • Ein Teller Natron unter dem Bett funktioniert bei moderater Luftfeuchtigkeit
  • Nach sieben Tagen Natron austauschen für anhaltende Frische im Raum
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Die meisten Menschen suchen ständig nach einfachen und kostengünstigen Methoden, um unangenehme Gerüche in der Wohnung zu beseitigen. Ein häufig im Internet empfohlener Tipp ist, einen kleinen Teller mit Natron unter das Bett zu stellen. Auf den ersten Blick wirkt das wie ein gewöhnlicher Haushaltstrick, doch Natron besitzt tatsächlich Eigenschaften, die helfen können, die Frische im Raum zu erhalten.

Natron vertreibt schlechte Gerüche.
Foto: Getty Images

Natron neutralisiert

Natron ist bekannt dafür, Gerüche zu neutralisieren, anstatt sie nur zu überdecken. Aufgrund seiner chemischen Struktur kann es bestimmte Partikel aufnehmen, die unangenehme Gerüche verursachen. Wird ein Teller mit Natron unter das Bett gestellt, kann dies helfen, unangenehme Gerüche im Schlafzimmer zu reduzieren. Ausserdem nimmt Natron eine geringe Menge Feuchtigkeit aus der Luft auf, ersetzt jedoch keinen Luftentfeuchter. In kleineren Räumen oder bei moderater Luftfeuchtigkeit kann dieser Trick dennoch dazu beitragen, das Raumklima angenehmer zu gestalten.

Bei Problemen mit Feuchtigkeit im Schlafzimmer empfiehlt es sich, diesen Trick mit regelmässigem Lüften, der Reinigung von Matratzen und Teppichen sowie dem Einsatz eines Luftentfeuchters zu kombinieren.

Wie es geht

Die Anwendung ist simpel: Einige Esslöffel Natron werden in einen kleinen Teller oder eine Schale gegeben und unter das Bett oder in die Nähe der Matratze gestellt. Nach einigen Tagen sollte das Natron ausgetauscht werden, idealerweise nach etwa einer Woche. So kann Natron dazu beitragen, unangenehme Gerüche im Schlafzimmer zu verringern.

Auch wenn Natron kein Wundermittel ist, stellt es eine praktische und natürliche Möglichkeit dar, Gerüche im Haushalt zu neutralisieren. Deshalb nutzen viele diesen kleinen Trick, um die Frische im Schlafzimmer zu bewahren. Wenn muffige Gerüche im Raum auffallen, kann ein Teller mit Natron unter dem Bett eine einfache und lohnenswerte Lösung sein.

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Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier

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