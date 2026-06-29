Frische, selbst angebaute Tomaten sind geschmacklich kaum zu übertreffen. Direkt von der Pflanze geerntet, landen sie ohne Chemie auf dem Teller und sparen nebenbei Geld. Doch viele Hobbygärtner stellen sich jedes Jahr dieselbe Frage: Wie lässt sich der Ertrag steigern?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Melasse fördert Tomatenwachstum natürlich: Kräftigere Pflanzen, mehr Ertrag, besserer Geschmack

Ungeschwefelte schwarze Melasse enthält wichtige Nährstoffe wie Kalzium, Magnesium und Kalium

1 Esslöffel Melasse mit Wasser mischen, alle 3–4 Wochen anwenden

Blick Lifestyle

Tomaten gelten als relativ einfach anzubauen – ob im Gartenbeet oder im Topf. Schwieriger wird es jedoch, das volle Potenzial der Pflanzen auszuschöpfen und eine reiche Ernte zu erzielen.

Oft greifen Gärtner zu Dünger, diesen gibt es im Fachhandel sogar eigens für die beliebten Tomatenpflanzen. Doch es gibt einen überraschend einfachen und günstigen Trick – mit einer Zutat, die wahrscheinlich schon in deiner Küche steht.

Die Lösung klingt ungewöhnlich: Melasse

Diese dickflüssige, dunkle Zuckerlösung kann als natürlicher Dünger dienen. Besonders ungeschwefelte schwarze Melasse enthält wichtige Nährstoffe wie Kalzium, Magnesium, Eisen und Kalium.

Warum Melasse so gut wirkt

Melasse wirkt nicht nur direkt auf die Pflanze, sondern vor allem im Boden:

Sie nährt nützliche Mikroorganismen.

Sie verbessert die Bodenqualität langfristig.

Sie unterstützt Enzymprozesse im Boden.

Sie hilft Pflanzen, Nährstoffe besser aufzunehmen.

Ein gesunder, lebendiger Boden ist entscheidend für kräftige Pflanzen – und genau hier setzt die Wirkung der Melasse an.

Das Ergebnis: Mehr Ertrag und besserer Geschmack

Wenn der Boden optimal versorgt ist, profitieren auch die Tomatenpflanzen: Sie wachsen kräftiger, werden widerstandsfähiger – und liefern am Ende mehr und aromatischere Früchte.

So wendest du den Melasse-Trick richtig an



Es gibt zwei einfache Methoden:

1 Als Boden-Dünger

1 Esslöffel Melasse in ca. 4 Liter Wasser mischen.

Alle 3–4 Wochen rund um die Pflanze giessen.

2 Als Blatt-Spray

1 Esslöffel Melasse in 1 Liter Wasser mischen.

Direkt auf die Blätter sprühen (am besten morgens).

Die Sprühlösung kann zusätzlich gegen Schädlinge helfen.

Statt also auf teure Dünger zu setzen, lohnt sich ein Blick in die eigene Küche. Melasse ist ein einfacher, natürlicher Helfer, der deinen Tomaten zu einer reichen und schmackhaften Ernte verhelfen kann.

Nicht nur gut für Tomaten – auch für den Menschen sehr interessant

Melasse ist nicht nur ein Geheimtipp im Garten, sondern wird auch in der Ernährung seit langem genutzt. Vor allem die schwarze, ungeschwefelte Melasse enthält von Natur aus verschiedene Mineralstoffe wie Eisen, Kalzium, Magnesium und Kalium. Diese Nährstoffe spielen auch im menschlichen Körper eine wichtige Rolle – etwa für Blutbildung, Muskelfunktion und den Energiestoffwechsel.

In der Küche wird Melasse deshalb in kleinen Mengen gelegentlich auch als alternativer Süssstoff verwendet, zum Beispiel in Backwaren, Müesli, Saucen oder warmen Getränken. Ihr Geschmack ist allerdings deutlich kräftiger und leicht herb, weshalb sie meistens eher sparsam eingesetzt wird.

Wichtig ist jedoch: Melasse ist kein klassisches «Gesundheitsprodukt» im medizinischen Sinn, sondern eher eine natürliche Zutat mit zusätzlichem Nährstoffgehalt. Gerade deshalb wird sie oft als interessanter Zuckerersatz betrachtet – sowohl im Haushalt als auch im bewussteren Ernährungsstil.

Wo kann man Melasse in der Schweiz kaufen?

In der Schweiz ist Melasse mittlerweile gut erhältlich, auch wenn sie nicht in jedem klassischen Supermarkt sofort auffällt. Fündig wird man am ehesten in grösseren Bio-Läden, Reformhäusern oder spezialisierten Naturkost-Shops, wo sie oft als Back- oder Naturzutat angeboten wird.

Auch viele Online-Shops für Bio-Lebensmittel führen Melasse in verschiedenen Varianten – häufig sowohl als Zuckerrübenmelasse als auch als Zuckerrohrmelasse. Wer gezielt sucht, findet sie zudem teilweise in gut sortierten Supermärkten im Bereich Backzutaten oder Naturprodukte.

Ein Tipp: Beim Kauf lohnt sich ein Blick auf die Beschreibung. Für den Garten (und auch für die Ernährung) wird die ungeschwefelte schwarze Melasse empfohlen, da sie besonders viele Mineralstoffe enthält und ohne Zusatzstoffe auskommt.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.