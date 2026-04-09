Das unscheinbare Loch an der hinteren Kühlschrankwand ist entscheidend für Frische und Hygiene. Ist es verstopft, drohen Schimmel, schlechte Gerüche und höhere Stromkosten. Ein einfacher Check kann helfen, Probleme zu vermeiden.

Das kleine Loch im Kühlschrank spart Geld und schützt die Gesundheit

Das kleine Loch im Kühlschrank spart Geld und schützt die Gesundheit

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kühlschrankabfluss verhindert Feuchtigkeit, Schimmel und schlechte Gerüche durch Kondenswasserabfluss

Verstopftes Loch erhöht Stromverbrauch und mindert Lebensmittelqualität durch Feuchtigkeit

Regelmässige Reinigung verlängert Lebensdauer und verbessert Kühlschrankeffizienz deutlich War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Lifestyle

Die unscheinbare Öffnung am unteren Boden deines Kühlschranks spielt eine entscheidende Rolle: Sie sorgt dafür, dass Kondenswasser abfliesst, und verhindert so Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehme Gerüche.

Wenn das Abflussloch verstopft ist, kann Wasser im unteren Fach stehenbleiben, Eis an den Wänden entstehen und Lebensmittel werden ständig feucht – das mindert ihre Qualität und Sicherheit. Gleichzeitig muss der Kühlschrankmotor härter arbeiten, um die Temperatur zu halten, was den Stromverbrauch erhöht.

Problem früh erkennen

Um zu prüfen, ob der Abfluss funktioniert, giesse einfach etwas Wasser direkt in die Öffnung. Fliesst es problemlos ab, ist alles in Ordnung. Staut sich das Wasser, ist das Loch verstopft und eine Reinigung nötig.

Für die regelmässige Pflege eignen sich eine dünne Draht- oder Plastikstange oder spezielle Reinigungsaufsätze. Ein gelegentliches Reinigen mit Seifenwasser entfernt Ablagerungen und Bakterien.

Vorteile der kleinen Öffnung

Regelmässig gecheckt und gereinigt, sorgt die Öffnung dafür, dass Lebensmittel länger frisch bleiben, unangenehme Gerüche verschwinden und der Kühlschrank effizienter läuft. Weniger Feuchtigkeit schützt zudem vor Korrosion und verlängert die Lebensdauer der Kühlgeräte.

Denn auch wenn es nur ein kleines unscheinbares Loch ist, welches sich gut hinter dem Inhalt des Kühlschranks versteckt – es ist elementar für die Frische deiner Lebensmittel.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.