Darum gehts
- Kühlschrankabfluss verhindert Feuchtigkeit, Schimmel und schlechte Gerüche durch Kondenswasserabfluss
- Verstopftes Loch erhöht Stromverbrauch und mindert Lebensmittelqualität durch Feuchtigkeit
- Regelmässige Reinigung verlängert Lebensdauer und verbessert Kühlschrankeffizienz deutlich
Die unscheinbare Öffnung am unteren Boden deines Kühlschranks spielt eine entscheidende Rolle: Sie sorgt dafür, dass Kondenswasser abfliesst, und verhindert so Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehme Gerüche.
Wenn das Abflussloch verstopft ist, kann Wasser im unteren Fach stehenbleiben, Eis an den Wänden entstehen und Lebensmittel werden ständig feucht – das mindert ihre Qualität und Sicherheit. Gleichzeitig muss der Kühlschrankmotor härter arbeiten, um die Temperatur zu halten, was den Stromverbrauch erhöht.
Problem früh erkennen
Um zu prüfen, ob der Abfluss funktioniert, giesse einfach etwas Wasser direkt in die Öffnung. Fliesst es problemlos ab, ist alles in Ordnung. Staut sich das Wasser, ist das Loch verstopft und eine Reinigung nötig.
Für die regelmässige Pflege eignen sich eine dünne Draht- oder Plastikstange oder spezielle Reinigungsaufsätze. Ein gelegentliches Reinigen mit Seifenwasser entfernt Ablagerungen und Bakterien.
Vorteile der kleinen Öffnung
Regelmässig gecheckt und gereinigt, sorgt die Öffnung dafür, dass Lebensmittel länger frisch bleiben, unangenehme Gerüche verschwinden und der Kühlschrank effizienter läuft. Weniger Feuchtigkeit schützt zudem vor Korrosion und verlängert die Lebensdauer der Kühlgeräte.
Denn auch wenn es nur ein kleines unscheinbares Loch ist, welches sich gut hinter dem Inhalt des Kühlschranks versteckt – es ist elementar für die Frische deiner Lebensmittel.
Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.