Ein kleiner Stempel, ein Magnet oder ein Eiswürfel: Angeblich lässt sich damit echtes Silber erkennen. Doch nicht alle Tricks halten, was sie versprechen. Wie du Imitationen erkennst und dich beim Schmuckkauf vor Fehlkäufen schützt.

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In deiner Schmuckschatulle liegt seit Jahren eine Silberkette. Vielleicht hast du sie geerbt, auf einem Ferienmarkt gekauft oder geschenkt bekommen. Doch ist sie tatsächlich aus echtem Silber? Und was bedeutet die winzige Zahl auf dem Verschluss?

Im Internet kursieren zahlreiche Tricks, mit denen sich echtes Silber angeblich erkennen lässt. Doch ganz so einfach ist es nicht.

Was die winzige Zahl auf deinem Ring verrät

Auf der Innenseite eines Rings, am Verschluss einer Kette oder auf der Rückseite eines Anhängers findest du häufig die Zahl 925. Sie steht für einen Silberanteil von 92,5 Prozent. Die restlichen 7,5 Prozent bestehen aus anderen Metallen, meistens Kupfer.

Diese Mischung wird auch Sterlingsilber genannt. Da reines Silber vergleichsweise weich ist, machen die anderen Metalle den Schmuck widerstandsfähiger.

Entdeckst du auf einem älteren Schmuckstück die Zahl 800, muss das kein Grund zur Enttäuschung sein. Auch dabei kann es sich um echtes Silber handeln, allerdings mit einem geringeren Silberanteil von 80 Prozent.

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Warum auch ein 925-Stempel täuschen kann

Eine kleine Zahl lässt sich leicht ins Metall prägen – auch in eine Fälschung. Deshalb solltest du dich beim Schmuckkauf nicht allein darauf verlassen.

In der Schweiz müssen Edelmetallschmuckstücke grundsätzlich neben der Feingehaltsangabe eine registrierte Verantwortlichkeitsmarke tragen. Das kann eine Buchstabenkombination oder ein kleines Symbol sein. Die Marke zeigt, wer für die Richtigkeit der Angaben verantwortlich ist.

Eine zusätzliche amtliche Stempelung ist bei gewöhnlichem Silberschmuck im Gegensatz zu Edelmetall-Uhrengehäusen nicht obligatorisch.

Nicht alles, was Silber heisst, enthält Silber

Besonders tückisch sind Bezeichnungen wie «Neusilber» oder «Alpakasilber». Trotz ihres Namens enthalten diese Legierungen normalerweise überhaupt kein Silber. Sie bestehen hauptsächlich aus Kupfer, Nickel und Zink.

Auch beim Online-Shopping lohnt sich ein genauer Blick auf die Materialbeschreibung:

Versilbert: Ein anderes Metall ist mit einer dünnen Silberschicht überzogen.

Ein anderes Metall ist mit einer dünnen Silberschicht überzogen. Vergoldetes Sterlingsilber: Unter der Goldschicht befindet sich echtes Sterlingsilber.

Unter der Goldschicht befindet sich echtes Sterlingsilber. Rhodiniert: Das Grundmetall ist mit einer Rhodiumschicht überzogen, die bei Silber vor dem Anlaufen schützt.

Das Grundmetall ist mit einer Rhodiumschicht überzogen, die bei Silber vor dem Anlaufen schützt. Silberfarben: Die Bezeichnung beschreibt lediglich die Farbe, nicht das Material.

Zwei nahezu identisch aussehende Schmuckstücke können also einen völlig unterschiedlichen Materialwert haben.

Was taugen Magnet und Eiswürfel?

Silber wird von einem gewöhnlichen Magneten nicht angezogen. Haftet dein Schmuckstück also stark daran, ist Skepsis angebracht. Allerdings sind auch zahlreiche andere Metalle nicht magnetisch. Zudem können echte Silberketten kleine magnetische Bestandteile im Verschluss enthalten.

Beim Eiswürfel-Trick macht man sich die hohe Wärmeleitfähigkeit von Silber zunutze. Ein auf das Metall gelegter Eiswürfel soll besonders schnell schmelzen. Doch auch andere Metalle leiten Wärme gut.

Beide Methoden liefern bestenfalls Anhaltspunkte, aber keinen zuverlässigen Echtheitsnachweis. Von Kratztests oder Experimenten mit Säure solltest du die Finger lassen. Damit kannst du deinen Schmuck dauerhaft beschädigen.

Warum auch echtes Silber deine Haut verfärben kann

Dein Lieblingsring hinterlässt einen grünlichen Abdruck am Finger? Das bedeutet nicht automatisch, dass du auf eine Fälschung hereingefallen bist. Das im Sterlingsilber häufig enthaltene Kupfer kann mit Schweiss, Feuchtigkeit oder Kosmetikprodukten reagieren und grünliche Spuren hinterlassen.

Auch schwarze Verfärbungen auf dem Schmuck selbst sind kein Zeichen für eine Fälschung. Silber reagiert mit schwefelhaltigen Stoffen aus seiner Umgebung. Dabei entsteht eine dunkle Schicht aus Silbersulfid. Allerdings kann auch versilberter Schmuck anlaufen.

Umgekehrt muss Schmuck, der nach Jahren noch glänzt, nicht unecht sein. Eine Rhodiumbeschichtung kann das Anlaufen verzögern.

So schützt du dich vor einem Fehlkauf

Ob auf einem Ferienmarkt, im Internet oder im Secondhand-Laden: Achte auf die Kennzeichnungen, frage bei Unklarheiten nach dem Grundmaterial und sei bei unrealistisch günstigen Angeboten skeptisch. Bewahre die Quittung und bei Online-Bestellungen auch die Produktbeschreibung auf.

Möchtest du wissen, ob ein Schmuckstück tatsächlich aus Silber besteht, wendest du dich am besten an einen Goldschmied oder einen spezialisierten Edelmetallprüfer.

Bevor du also deinen alten Silberring aussortierst, weil er schwarz geworden ist, oder beim nächsten Feriensouvenir blind auf die Zahl 925 vertraust, lohnt sich ein genauerer Blick. Denn nicht alles, was silbern glänzt, ist echtes Silber – und nicht alles, was seinen Glanz verloren hat, ist wertlos.