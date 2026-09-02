Andrea, Simone oder Gabriele: Je nachdem, wo du unterwegs bist, kann derselbe Vorname plötzlich einem anderen Geschlecht zugeordnet werden. Besonders zwischen Italien und dem deutschen Sprachraum gibt es einige überraschende Fälle.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Andrea in Italien männlich, im deutschen Raum weiblich seit 20. Jahrhundert

Historisch männlich: Name leitet sich vom griechischen «Andreas» für «Mann» ab

1960er: Andrea war einer der häufigsten Mädchennamen im deutschen Sprachraum

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Wer in der Schweiz oder in Deutschland «Andrea» hört, denkt vermutlich zuerst an eine Frau. Wer in Italien einen Andrea kennenlernt, sollte mit dieser Annahme vorsichtig sein. Dort ist Andrea ein klassischer Männername. Der italienische Tenor Andrea Bocelli ist wohl das bekannteste Beispiel. Und Andrea ist längst nicht der einzige Vorname, bei dem die Sprachgrenzen für Verwirrung sorgen.

Andrea: In Italien ein Mann, hier eine Frau

Andrea geht auf das griechische Andreas zurück. Die Wurzel hängt mit «aner» beziehungsweise «andros» zusammen und wird mit «Mann», «mannhaft» oder «tapfer» in Verbindung gebracht. Bekannt wurde der Name unter anderem durch den Apostel Andreas.

Im Italienischen blieb Andrea die männliche Form. Im deutschen Sprachraum entwickelte sich dagegen eine weibliche Variante. Vor allem im 20. Jahrhundert wurde Andrea hierzulande zu einem beliebten Mädchennamen.

In den 1950er-, 1960er- und 1970er-Jahren war der Name besonders verbreitet. Damit entstand eine ziemlich kuriose Situation: Derselbe Vorname ist in Italien traditionell männlich und wird in Deutschland und der Deutschschweiz vor allem mit Frauen verbunden. Und auch in der Schweiz treffen diese beiden Namenswelten aufeinander. Ein Andrea aus dem Tessin kann deshalb ganz selbstverständlich ein Mann sein.

Simone: Nicht jede Simone ist eine Frau

Auch bei Simone kann eine Reise nach Italien für eine kleine Überraschung sorgen: Im deutschen Sprachraum wird Simone traditionell als Frauenname verstanden. In Italien ist Simone dagegen ein Männername. Die weibliche Form lautet dort Simona. Wer also in Italien einen Simone trifft, sollte nicht automatisch von einer Frau ausgehen. Und auch hier gilt: In der Schweiz können beide Namenswelten direkt aufeinandertreffen.

Gabriele: Klingt weiblich, ist in Italien männlich

Noch deutlicher ist der Unterschied bei Gabriele: Für deutschsprachige Ohren klingt Gabriele nach einer Frau. In Italien ist Gabriele dagegen ein klassischer Männername. Die weibliche Form ist Gabriella. Der Name entspricht dem deutschen Gabriel und geht wie dieser auf den biblischen Erzengel Gabriel zurück. Auch hier zeigt sich: Ein vertraut klingender Name kann in einem anderen Sprachraum plötzlich eine völlig andere Bedeutung haben.

Nicola: Das «a» führt in die Irre

Auch Nicola kann Deutschsprachige aufs Glatteis führen: In Italien ist Nicola traditionell ein männlicher Vorname. Die weibliche Form lautet Nicoletta. In anderen Sprachräumen wird Nicola dagegen auch als weiblicher Vorname verwendet. Der Grund für die Verwirrung liegt unter anderem in der Endung: Für Deutschsprachige wirken Namen auf «a» häufig weiblich. Im Italienischen ist das aber keineswegs immer so.

Michele klingt vertraut, ist aber nicht Michelle

Auch Michele ist ein gutes Beispiel für unterschiedliche Namenswelten denn in Italien ist Michele ein Männername. Im Deutschen klingt er für viele eher nach Michelle. Und damit nach einem weiblichen Namen. Michele entspricht dem deutschen Michael.

Wer einen italienischen Michele zum ersten Mal nur schriftlich kennenlernt, könnte deshalb ebenfalls schnell vom falschen Geschlecht ausgehen.

Warum Namen ihr Geschlecht wechseln können

Wie kann es überhaupt passieren, dass ein Name in einem Land männlich und in einem anderen weiblich ist?

Vornamen wandern seit Jahrhunderten über Sprach- und Landesgrenzen. Dabei werden sie an die jeweilige Sprache angepasst. Ausserdem entwickeln sich Namen unabhängig voneinander weiter und können ihre Bedeutung oder Beliebtheit verändern.

Andrea ist dafür ein besonders schönes Beispiel. Der Name ist historisch männlich, wurde im deutschen Sprachraum aber zur weiblichen Form. Andere Namen wurden dagegen aus anderen Sprachen übernommen oder unterschiedlich weiterentwickelt. Und manchmal spielt schlicht die Sprache eine Rolle: Was für deutschsprachige Ohren weiblich klingt, muss es im Italienischen noch lange nicht sein.

In der Schweiz wird es besonders spannend

Die Schweiz ist bei solchen Namen ein Sonderfall. Hier treffen mehrere Sprach- und Kulturkreise direkt aufeinander: Ein Andrea kann eine Frau oder ein Mann sein. Dasselbe gilt beispielsweise für Simone. Wer zusätzlich die italienische Schweiz berücksichtigt, begegnet deshalb häufiger Vornamen, die anders funktionieren als im deutschen Sprachraum.

Die Zahlen zeigen das bei Andrea besonders deutlich: In der Schweiz gibt es deutlich mehr Frauen als Männer mit diesem Vornamen. Trotzdem ist die männliche Variante keineswegs ungewöhnlich.

10 Vornamen, bei denen du im Ausland besser zweimal hinschaust

Andrea – Italien: Mann / Deutschland: Frau Simone – Italien: Mann / Deutschland: Frau Gabriele – Italien: Mann / Deutschland: Frau Nicola – Italien: Mann / anderswo oft Frau Daniele – Italien: Mann / klingt deutschsprachig weiblich Mattia – Italien: Mann / klingt für viele weiblich Michele – Italien: Mann / verwechselt mit Michelle Sascha – in Russland für beide Geschlechter / hier eher männlich Jean – Frankreich: Mann / englischsprachig auch Frau Maria – fast überall Frau, aber in Teilen der spanischsprachigen Welt auch Bestandteil männlicher Namen

Lieber einmal nachfragen

Die kleine Lehre aus der Namensverwirrung ist deshalb simpel: Ein Vorname verrät nicht immer so eindeutig das Geschlecht, wie wir glauben. Besonders auf Reisen lohnt es sich, nicht zu schnell von einem Namen auf eine Person zu schliessen. Denn wer einen italienischen Andrea, Simone, Gabriele, Nicola oder Michele kennenlernt, könnte sonst schon bei der ersten Anrede danebenliegen.