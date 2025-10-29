Stefanie Heinzmann wird im Netz wegen ihrer Kurzhaarfrisur kritisiert. In einem Video reagiert sie auf den Kommentar eines Mannes. Die Influencerin Louisa Dellert nimmt Heinzmanns Fall zum Anlass, um über ein grösseres Phänomen zu sprechen.

Darum gehts Stefanie Heinzmann reagiert auf Kritik zu ihrem Kurzhaarschnitt

Influencerin Louisa Dellert ordnet Haarkritik in historischen Kontext ein

Seit Jahren steht Stefanie Heinzmann (36) nicht nur wegen ihrer Musik, sondern immer wieder auch wegen ihres Aussehens im Fokus. Schon nach ihrem Sieg in Stefan Raabs Castingshow «SSDSDSSWEMUGABRTLAD» 2008 wurde sie wegen ihrer Brille und ihres natürlichen Looks belächelt. Später stiess sie, egal wie sie ihr Aussehen veränderte, immer wieder auf Kritik, besonders wenn es um ihre Haare ging. 2021 sorgte sie mit pink gefärbtem Haar bei einer TV-Show für Aufsehen und 2022 überraschte sie mit einem auffälligen Vokuhila in Knallgrün und löste damit erneut hitzige Diskussionen aus. Und auch heute spielt ihr Haar wieder eine zentrale Rolle.

Auf Instagram hatte ihr ein Mann wegen ihrer Kurzhaarfrisur geschrieben. Er könne nicht verstehen, wie sich eine «junge, attraktive Frau» mit so einer Frisur «verschandeln» könne. Ausserdem fragte er, ob ihre kurzen Haare ein Zeichen dafür seien, dass sie auf Frauen stehe.

In einem Video reagierte Heinzmann darauf ruhig, aber bestimmt. Sie habe kein Interesse daran, für ihn attraktiv zu sein, sagte sie. Doch damit war das Thema nicht beendet. Der Mann, der den ursprünglichen Kommentar verfasst hatte, legte unter Heinzmanns Reaktionsvideo nach. Sie sehe damit «einfach aus wie ein Junge». Die deutsche Influencerin Louisa Dellert (36) nahm diesen Fall zum Anlass, um in einem eigenen Video über die jahrhundertelange Bewertung von Frauen durch Männer zu sprechen.

Dellert ordnet ein, dass solche Aussagen kein neues Phänomen seien. Schon im Mittelalter sei Frauen, die man als Hexen bezeichnete, vor ihrer Folter oder Hinrichtung das Haar abgeschnitten worden. Man glaubte, darin liege ihre magische Kraft. Nach dem Zweiten Weltkrieg wiederum seien in Frankreich Frauen, denen man Beziehungen zu deutschen Soldaten nachsagte, kahlgeschoren worden. Und auch im kolonialen Kontext habe das Haar von Frauen eine Rolle gespielt. Schwarzen Frauen sei oft befohlen worden, ihr Haar zu rasieren oder zu bedecken, weil es aus weisser Sicht als «wild» oder «unzivilisiert» galt. Diese historischen Beispiele, so Dellert, zeigten, wie tief die Kontrolle über das weibliche Erscheinungsbild in der Gesellschaft verankert sei.

«Das Abschneiden von Frauenhaar war schon immer ein Symbol für Macht und Bestrafung», fasst Dellert zusammen. Wenn also heute ein Mann einer Frau wie Stefanie Heinzmann sagt, sie sehe mit kurzen Haaren «wie ein Junge» aus, höre man darin ein uraltes System nachhallen.

Heinzmann selbst hat sich in den vergangenen Wochen mehrfach öffentlich zum Thema Weiblichkeit geäussert. Unter anderem in der neuen Folge des Podcasts «Zwischen den Zeilen» von Moderatorin Bettina Böttinger (69). Je älter sie wurde, desto weniger habe sie versucht, Weiblichkeit durch Äusserlichkeiten zu verstärken, sagt sie dort. «Ich habe gemerkt, dass ich mich umso weiblicher fühle, je androgyner ich aussehe.»

Für viele Frauen im Netz ist Heinzmanns Haltung ein Befreiungsschlag. In den Kommentaren unter ihren Videos wird sie für ihre Gelassenheit und Selbstsicherheit gefeiert.

