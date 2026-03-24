Da schlürfen wir nichtsahnend unseren Sencha-Tee und trinken dabei schädliches Plastik mit. Wie bitte? Ja, kanadische Forscher haben herausgefunden, dass Teebeutel aus Kunststoff kleinste Teilchen davon ins heisse Wasser abgeben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kanadische Studie: Kunststoff-Teebeutel setzen mehr Mikroplastik frei als PET-Flaschen

Heisses Wasser verstärkt Mikroplastik-Freisetzung, besonders bei Nylon-Pyramidenbeuteln

Schweizer Teebeutel meist aus Papier, aber oft mit Kunststoffanteil vermischt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Schweizer Illustrierte

Es versteckt sich in PET-Flaschen, gewissen Kosmetika und schwimmt im Meer – Mikroplastik: Diese kleinen, unter 5 Millimeter grossen (scheinbar harmlosen) Teilchen zählen zu den grössten Übeltätern in der heutigen Zeit. Von den gefährlichen Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben wir bereits gehört. Seit Neuestem wissen wir ausserdem, dass wir unserem Körper sogar während des Teetrinkens Plastik einflössen … Was kommt als Nächstes? Auf Wasser verzichten? Der Blick in die Zukunft sieht alles andere als rosig aus, so viel ist klar. Die Studie der kanadischen Forscher hat gezeigt, dass Teebeutel aus Kunststoff mehr Mikroplastik abgeben als PET-Flaschen! Offenbar verstärkt das heisse Wasser den Effekt zusätzlich.

Diese Beutel sind betroffen

Von Pyramidenbeuteln aus Nylon solltet ihr gleich die Finger lassen und sie nicht mehr benutzen! Sie enthalten mit grosser Wahrscheinlichkeit die grössten Mengen an Plastik. In der Schweiz bestehen die meisten Teebeutel jedoch aus Papier und anderen Pflanzenfasern – eine kleine Beruhigung? Nicht wirklich. Oft werden auch diesen Verpackungen geringe Mengen Kunststoff beigemischt. Sie machen das Papier resistent gegen Nässe, was ja gewissermassen der Sinn eines Teebeutels ist. Auch schnurlose Beutel gelten ab sofort als absolutes No-Go. Sie sind rundum mit einer Klebenaht verschlossen, die Kunststoff enthält. Kleinste Teilchen davon verteilen sich dann schön unbemerkt im heissen Wasser. Mhmm, die Vorstellung ist ganz schön widerlich!

Bio und deshalb plastikfrei?

Leider nein! Bei der Migros gibt es zum Beispiel einen Bio-Tee im Nylonbeutel und auch andere Hersteller verkaufen ihren scheinbar «hochwertigen» Grüntee aus biologischem Anbau in Nylon verpackt. Wirklich jetzt? Es scheint hoffnungslos zu sein. Tatsächlich gibt es nur eine Möglichkeit, komplett plastikfreien Tee zu trinken: frisch aufgegossen aus den getrockneten Blättern.