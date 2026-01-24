Trotz schwieriger Lebensbedingungen werden die Menschen in Brasilien sehr alt. Laut Studie bleibt deren Immunsystem ungewöhnlich jung und genetisch besonders robust.

Darum gibt es in Brasilien so viele über Hundertjährige

Überraschend: Deren Immunsystem bleibt ungewöhnlich jung und genetisch besonders robust

Johannes Hillig Redaktor News

Es ist gigantisch, über 200 Mal grösser als die Schweiz. Und doch ist Brasilien ein blinder Fleck – zumindest aus der Sicht von Altersforschern. Und das völlig zu Unrecht.

Eine neue Studie, die in der Fachzeitschrift «Genomic Psychiatry» veröffentlicht wurde, zeigt nun: Gerade in Brasilien leben besonders viele Menschen, die 100 Jahre oder sogar älter sind – trotz widriger Umstände. «Viele der Teilnehmenden stammen aus unterversorgten Regionen mit zeitlebens eingeschränktem Zugang zu moderner Gesundheitsversorgung», heisst es in der Studie.

Hinzukommt: Die Forscher waren überrascht, wie körperlich und geistig fit, die Befragten waren. «Sie konnten alltägliche Aufgaben selbständig bewältigen.»

Spezielle Resilienz – auch gegen Corona

Aber wieso werden gerade diese Menschen so alt? Wie ist das möglich? Dafür wurden mehr als 160 Hundertjährige untersucht und befragt. Der Schlüssel liegt im Immunsystem. Es funktioniert weiterhin so gut wie bei deutlich jüngeren Menschen. «Zelluläre Reinigungsprozesse bleiben aktiv und effizient und tragen dazu bei, die Ansammlung beschädigter Proteine zu verhindern.»

Zudem konnten die Wissenschaftler eine ungewöhnliche Vermehrung bestimmter T-Zellen feststellen. Eine Besonderheit. Das werde auch bei jüngeren Personen selten beobachtet. Ausserdem wurden seltene Varianten wichtiger immunrelevanter Gene entdeckt.

Das Fazit: Die über Hundertjährigen sind besonders widerstandsfähig gegen Krankheiten. Das zeigte sich gut während der Corona-Pandemie.

Besondere Geschichte des Landes

Drei Hundertjährige überstanden die Infektion gut, noch bevor es die Impfung gab. Wieso diese Resilienz ausgerechnet in Brasilien in solcher Ausprägung zu finden ist, könnte an der Genvielfalt liegen.

Hintergrund ist die Geschichte des Landes, die mit der Kolonialisierung und vielen Einwanderungswellen verbunden ist. «Eine aktuelle Studie identifizierte über 8 Millionen bisher unbeschriebene Genomvarianten in der brasilianischen Bevölkerung aller Altersgruppen», heisst es in der aktuellen Studie.

Handfeste Tipps, wie man über 100 Jahre alt wird, haben die Forscher zwar nicht. Blick liefert dafür eine kleine Zusammenstellung, was über Hundertjährige empfehlen.

Milch mit Ovomaltine

Vincent Dransfield aus Little Falls im US-Bundesstaat New Jersey wurde 110 Jahre alt. Sein Geheimnis: Milch mit Ovomaltine. Mit 15 Jahren schuftete er bereits auf dem Hof eines Milchbauern und lieferte fünf Jahre lang Milch aus. Gleichzeitig durfte er sich am Milchvorrat des Landwirts bedienen. Das Pulver gebe der Milch Geschmack und Vitamine, war Dransfield überzeugt.

Dabei war Dransfield, der 1914 geboren wurde, alles andere als ein gesundheitsbesessener Fanatiker. Er rauchte 20 Jahre lang Zigaretten, ging vom 15. Lebensjahr bis Ende 70 einer Arbeit nach. Für seine Ernährung hatte er nur ein Motto: Ich esse, was ich will! Er gönnte sich Hamburger, Schokolade, Pizza und Pasta. Ab und zu genehmigte er sich auch ein Bier, und ohne Kaffee startete er nicht in den Tag. Im Juni vergangenen Jahres starb Dansfield.

Kein Mann, kein Stress

Jennie Libertini aus Maryland in den USA ist noch immer fit und aktiv – und das mit 110 Jahren. Seit längerer Zeit lebt Libertini, die 1915 als Tochter sizilianischer Immigranten zur Welt kam, ohne einen Mann. Laut ihrer Freundin und Mitbewohnerin Peggy Bocklage sei das der Schlüssel zum langen Leben. «Sie ist seit etwa 30 Jahren ohne Mann und geschieden, also kein Stress», sagte sie gegenüber CBS News.

Nicht streiten

Nie streiten – aber trotzdem tun, was das Herz begehrt: So fasst die 115-jährige Britin Ethel Caterham das Rezept für ihr langes Leben zusammen. Sie ist seit Mitte Mai der älteste lebende Mensch der Welt.

Geboren wurde die neue Alterspräsidentin der Menschheit in einem Dorf in der britischen Grafschaft Hampshire am 21. August 1909 – als in Deutschland Wilhelm II. (1859–1941) Kaiser war und der Franzose Louis Blériot (1872–1936) als erster Mensch der Geschichte in einem Flugzeug den Ärmelkanal überquerte. Caterham ist der britischen Datenbank «Oldest in Britain» zufolge die letzte noch lebende Untertanin des 1910 verstorbenen König Edward VII.

Auf die zu ihrem Geburtstag gestellte Frage nach dem Rezept ihrer Langlebigkeit sagte Caterham: «Niemals mit jemandem streiten! Ich hör' mir das an und mache dann, was ich will.»