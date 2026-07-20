Fliegen ist in der Ferienzeit keine lustige Angelegenheit. Stundenlange Wartezeiten, gestrichene oder überbuchte Flüge: Viele Reisende den Ferien mit Sorge entgegen. Experten empfehlen nur mit Handgepäck zu verreisen!

Lara Zehnder

An den meisten Flughäfen kommt es während den Ferienzeiten und verlängerten Wochenenden zu chaotischen Zuständen, und viele Reisende sind genervt von langen Wartezeiten. Damit der Ablauf beim Check-in und bei der Sicherheitskontrolle schneller abläuft, hilft es, richtig zu packen. Es lohnt sich, nur mit einem Handgepäckstück zu verreisen. Man muss aber neben Grösse und Gewicht auch die Sicherheitsbestimmungen beachten.

Was muss man dabei beachten?

Adieu unbeschwertes Packen, das kleine Gepäck steckt voller Strapazen. Viele Fluggäste nerven sich über das Reisen mit Handgepäck und die damit verbundenen Sicherheitsvorschriften. Shampoos dürfen nur in Mini-Fläschchen mit, und viele geliebte Klamotten müssen daheim bleiben.

Dabei wäre der Trip mit Handgepäck um einiges günstiger, und am Zielort kommt man schneller aus dem Flughafen, da man nicht lange am Gepäckband stehen muss. Beachtest du folgende Punkte, wird die Reise mit dem Leichtgewicht zur Leichtigkeit.

Vorsicht bei der Flüssigkeitsmenge

Flüssigkeiten und Gele sind nur in kleinen Mengen erlaubt. Sie sind auf 100 Milliliter begrenzt. Ausnahmen sind Medikamente, Babynahrung und Duty-Free-Einkäufe. Auslöser für das Verbot waren versuchte terroristische Anschläge mit Flüssigsprengstoff. Das Flüssigkeitsverbot soll also letztlich mehr Sicherheit gewähren.

Achte vor der Reise unbedingt auf die geltenden Regeln am jeweiligen Flughafen. Am Flughafen Zürich dürfen Passagierinnen und Passagiere neu deutlich mehr Flüssigkeiten im Handgepäck mitführen: Erlaubt sind bis zu zwei Liter, und die einzelnen Behälter dürfen mehr als 100 Milliliter fassen. Ausserdem müssen die Flüssigkeiten bei der Sicherheitskontrolle nicht mehr aus dem Koffer oder der Tasche genommen werden.

An den meisten Flughäfen müssen Flüssigkeiten bei der Sicherheitskontrolle separat vorgezeigt werden. Am praktischsten ist es, sie bereits zu Hause in einem transparenten Plastikbeutel zu verstauen. So hast du sie bei der Kontrolle sofort griffbereit und kannst den Beutel ohne Umstände durch den Scanner legen.

An die Make-up-Fans: Vergesst nicht, dass auch Inhalte Ihres Schminkbeutels, wie Cremes oder Foundation, zu Flüssigkeiten zählen! Greift deshalb teilweise auch zu Alternativen, wie beispielsweise Make-up-Entferner in Form von Tüchern anstelle von flüssigem Abschminkmittel. Falls du bei der Gepäckkontrolle zu viel Flüssigkeit dabei hast, wird dir der Gegenstand weggenommen. Auch wenn es sich zum Beispiel um ein sehr teures Make-up handelt.

Verbotene Gegenstände

Viele Dinge dürfen aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen nicht im Handgepäck mitgeführt werden. Dazu gehören unter anderem folgende Gegenstände:

mehrere Feuerzeuge (eines pro Person ist erlaubt)

Scheren, Messer, darunter auch Taschenmesser

Nagelscheren und Nagelfeilen (ausser sie sind aus Papier)

Rasierklingen

Stricknadeln

Sport- und Freizeitgeräte, die als Schläger fungieren

Peroxide und Haarfärbemittel (Chemikalien)

Angelruten und Heringe

Waffen, Waffenattrappen und Spielzeugwaffen

Bohrer und andere Werkzeuge

Führt ihr einer der oben genannten Gegenstände mit, müsst ihr diesen an der Kontrolle abgeben. Benötigt ihr die Gegenstände aufgrund einer Krankheit, wie zum Beispiel eine Insulin-Spritze, müsst ihr im Normalfall eine ärztliche Bescheinigung mitbringen. Am besten klärt man allerdings zuvor bei der Fluggesellschaft ab, was genau verlangt wird.

Anzahl, Gewicht und Grösse

Je nach Fluggesellschaft gelten unterschiedliche Regeln, wie viele Handgepäckstücke pro Person erlaubt sind. Dasselbe gilt für Grösse und Gewicht: Jede Fluggesellschaft hat ihre eigenen Vorschriften. Informiert euch deshalb gut im Vorfeld, dass ihr die angegebenen Masse kennt.

Meist sind jedoch die Handgepäckkoffer, die man im Laden findet, den Standardgrössen entsprechend. Um allerdings sicherzugehen, dass ihr das Höchstgewicht nicht überschreitet, sollte man Koffer bereits zu Hause wiegen. Überschreitet ihr nämlich das Gewicht, könnte es ganz schön teuer werden.

Mit wenig Platz viel mitnehmen

Den Gedanken, ihr könnt euren ganzen Kleiderschrank einpacken, solltet ihr lieber gleich vergessen. Allerdings gibt es einige Tipps, mit denen ihr erstaunlich viel in den kleinen Begleiter bringen:

Schwere Kleider, wie Mantel, Schuhe oder Jacke, sollte man während des Flugs anziehen. Nutzt Unterwäsche und Socken, um am Ende des Packens Lücken zu füllen. Shirts und Hosen sollten nicht gefaltet, sondern gerollt werden, denn das spart Platz und vermeidet Falten. Für die absoluten Profis: Vakuumiert eure Kleidung, um noch mehr Platz zu sparen.

Solltet ihr noch elektronische Geräte einpacken wollen, überlegt zweimal, ob diese wirklich nötig sind. Fotoapparat und Videokamera haben die meisten auf dem Smartphone. Auch Laptop oder Tablet werden zumeist weniger benutzt als gedacht. Ausserdem bieten viele Hotels heute Internetzugang und Computer in der Lobby an.

Auch ein Föhn wird im Hotelzimmer meistens angeboten. Lockenstab und Bügeleisen sind häufig in Reisevarianten, also in kleineren Formen, kaufbar.