Bettwanzen-Alarm in Ferienunterkünften! Experten warnen: Die Plagegeister verstecken sich in Matratzen und Gepäck. Ein kurzer Zimmer-Check kann helfen, ungebetene Gäste zu vermeiden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Experten warnen vor Bettwanzen in Hotels, Ferienwohnungen und Hostels.

Bettwanzen verstecken sich in Möbeln, Matratzen und reisen im Gepäck mit.

Kontrolle: Dunkle Flecken, süsslicher Geruch, Eier und kleine Insekten sichtbar.

Gina Grace Zurbrügg

Kaum im Hotel angekommen, landet der Koffer bei vielen Reisenden direkt auf dem Bett. Auspacken, entspannen, Ferien geniessen. Doch genau das kann ein grosser Fehler sein. Experten warnen vor Bettwanzen, die sich dann und wann in Hotels, Ferienwohnungen und Hostels ausbreiten. Die kleinen Insekten verstecken sich in Matratzen, Bettwäsche und Möbeln – und können unbemerkt im Gepäck landen. Wer Pech hat, bringt sie mit nach Hause. Deshalb raten Fachleute, den Koffer nicht sofort aufs Bett zu stellen. Das Zimmer sollte zuerst kurz kontrolliert werden.

Die ersten Minuten sind entscheidend

Die Expertin Sharon Robson von Mattress Online empfiehlt, das Hotelzimmer direkt nach der Ankunft zu überprüfen. Viele Reisende stellen ihren Koffer aufs Bett und beginnen mit dem Auspacken. Genau das erhöht das Risiko, Bettwanzen mitzunehmen. «Am besten stellen Sie Ihren Koffer auf einen Metallständer oder eine harte Oberfläche», rät Robson. Gepäck sollte zudem nicht auf Teppichen oder direkt an Wänden abgestellt werden. Auch ein süsslicher Geruch kann auf einen starken Befall hinweisen.

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Darauf sollten Sie achten

Typische Warnzeichen sind dunkle oder rostfarbene Flecken auf der Bettwäsche, kleine Häutungsreste sowie kleine, flache, ovale Insekten. Auch Eieransammlungen in Ritzen können ein Hinweis sein. Für die Kontrolle reichen eine Handy-Taschenlampe und eine Plastikkarte. Damit lassen sich vor allem Matratzennähte, Etiketten und kleine Spalten überprüfen. «Bettwanzen verstecken sich oft in sehr engen Ritzen», erklärt Robson.

Koffer lieber im Badezimmer auspacken

Besteht der Verdacht auf Bettwanzen, sollte man nicht nur bei der Rezeption um ein neues Zimmer beten oder gar das Hotel wechseln. Experten empfehlen generell, den Koffer im Badezimmer oder in einem Raum mit hartem Boden auszupacken. Kleidung sollte nach der Rückkehr bei hohen Temperaturen gewaschen und getrocknet werden. So werden sowohl Insekten als auch deren Eier abgetötet. Hartschalenkoffer lassen sich zudem einfacher kontrollieren als weiche Taschen mit vielen Ecken.

Dieser Artikel erschien zuerst auf onet.pl. Das polnische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.