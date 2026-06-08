Thailand greift hart durch: Seit Anfang 2026 wurden fast 30’000 Ausländer bei der Einreise zurückgewiesen. Das Königreich will damit Visa-Missbrauch und Kriminalität bekämpfen.

Thailand hat dieses Jahr schon 30'000 Ausländern die Einreise verweigert

Thailand hat dieses Jahr schon 30'000 Ausländern die Einreise verweigert

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Thailand verschärft Einreisekontrollen, schaffte schon 60-Tage-Visafreiheit ab

29'490 Ausländern wurde 2026 die Einreise verweigert, 14'161 verhaftet

169'506 Personen auf schwarzer Liste, Fokus auf Visa-Missbrauch und Kriminalität

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Gewöhnlich sind Länder froh um jeden zusätzlichen Touristen. Nicht so Thailand, ein Tourismusmagnet, der jetzt die Schrauben bei Einreisen massiv anzieht. Eben schaffte das Königreich die 60-Tage-Visafreiheit ab. Für effizientere Grenzkontrollen wurde letztes Jahr eine digitale Einreisekarte eingeführt – und seit Jahresbeginn haben Grenzbeamte 30'000 Ausländern die Einreise verweigert.

Neu will Thailand nicht länger mehr Gäste um jeden Preis. Wie die thailändische Einwanderungsbehörde auf Facebook bekanntgab, richtet sich das harte Vorgehen gegen Visa-Missbrauch, illegale Arbeit, Callcenter-Banden und internationale Kriminalität. Wer verdächtig wirkt, soll gar nicht erst einzureisen versuchen.

«Von Januar bis Mai 2026 wurde insgesamt 29'490 ausländischen Staatsangehörigen die Einreise verweigert», so die Behörde. Zudem seien 14'161 Ausländer wegen Verstössen gegen das Einwanderungsgesetz und damit zusammenhängender Vergehen verhaftet worden.

Frühwarnsystem

Das Herzstück, das Gäste ins Visier nimmt, ist ein computergestütztes Frühwarnsystem: Das «Advanced Passenger Processing System» (APPS) gleicht Passagierdaten bereits vor dem Abflug mit nationalen und internationalen Fahndungsdatenbanken ab. Derzeit umfasst allein die thailändische Schwarze Liste 169'506 Einträge – darunter frühere Straftäter in Thailand und Personen mit Interpol-Haftbefehlen.

Wer auf der Liste steht, kommt gar nicht erst ins Flugzeug – oder wird an der Landgrenze umgehend abgewiesen.

Besonders im Fokus stehen laut Behörden auch Reisende ohne genügend Geldmittel, Personen ohne Rückflugticket oder Reiseplan und sogenannte «Visa Runner», die Thailand mit Kurz-Ausreisen als Daueraufenthaltsort nutzen wollen.

Vorab wohl Russen und Israelis

Die Behörde nennt keine Zahlen zu einzelnen abgewiesenen Nationalitäten. Wie aus sozialen Medien und Online-Foren zu erfahren ist, scheinen hauptsächlich russische und israelische Staatsbürger betroffen. Generell berichten Reisende seit Monaten über strengere Kontrollen und längere Warteschlangen.

Die verschärften Regeln machen Reisende nervös. Hinweise auf abgewiesene Schweizer gibt es derzeit keine. Offiziell betont Bangkok auch: Normale Touristen sind weiterhin willkommen. Die neuen Massnahmen richten sich gegen Personen, die das System missbrauchen.

Als gebe es nicht schon genug einheimische Kriminalität, führten die quasi offenen Grenzen zunehmend zu Problemen mit ausländischen Kriminellen im Land.