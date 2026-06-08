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Touristinnen ziehen in Tuk-Tuk blank
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Obszönität auf Phuket:Touristinnen ziehen in Tuk-Tuk blank

Schon 30'000 Touris gestoppt
Mit diesen Tipps gibts keinen Ärger bei der Thailand-Reise

Thailand geht hart gegen Kriminalität und Visumsmissbrauch vor. In diesem Jahr hat das Land bereits 30'000 Ausländern die Einreise verweigert. Für Schweizer Touristen gilt: Regeln beachten, Reisepass prüfen und digitale Einreisekarte ausfüllen.
Publiziert: 14:22 Uhr
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Aktualisiert: 15:06 Uhr
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Thailand meint es ernst. Fast 30'000 Einreisenden wurde dieses Jahr die Tür gezeigt.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Thailand verweigerte 2026 bereits fast 30'000 Personen die Einreise
  • Thailändische Behörden auf der Suche nach Kriminellen
  • Einreisebestimmungen: Reisepass 6 Monate gültig, Visaregeln beachten
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Bernadette HoggRedaktorin Wirtschaft

Thailand greift hart durch: Fast 30'000 Ausländern hat das südostasiatische Land dieses Jahr schon die Einreise verweigert. Die Einwanderungsbehörde kämpft gegen Visumsmissbrauch, illegale Arbeit, Callcenter-Banden und internationale Kriminalität an – und greift nun eben hart durch.

Auch Schweizer haben es nicht durch den thailändischen Zoll geschafft. Sie mussten wieder abreisen. Entsprechend verunsichert dürften hiesige Thailand-Touristen sein. Das Schweizer Reiseunternehmen Royal Orchid Holidays beruhigt: Nur Einreisende mit kriminellem Hintergrund haben wirklich was zu befürchten, teilt dieses auf Anfrage von Blick mit. Dennoch: Wer die tropischen Strände, die dortige Kultur und das feine Essen geniessen will, sollte trotzdem die Einreisebestimmungen streng beachten. Hier sind sechs Tipps, damit deine Reise kein frühzeitiges und unangenehmes Ende nimmt.

Digitale Einreisekarte rechtzeitig ausfüllen

Im Packstress nicht vergessen: 72 Stunden vor deiner Ankunft musst du die digitale Einreisekarte online ausfüllen. Hier musst du deine Personalien einfüllen, Details zu deiner Ankunft und die Adresse, wo du deine Ferien verbringen wirst, angeben.

Reisepass muss noch sechs Monate gültig sein

Aufgepasst! Dein Reisepass muss ab dem Einreisedatum nach Thailand noch mindestens sechs Monate gültig sein. Darum solltest du am besten schon weit im Voraus sichergehen, dass die Pässe von allen Mitreisenden nicht bald ablaufen. Denn: Es kann bis zu 10 Tage dauern, bis du einen neuen Reisepass bekommst. Auslandschweizer müssen sogar bis zu 30 Tage warten.

Ab 60 Tagen Bleibe-Visum beantragen

Ein Visum brauchst du als normaler Tourist nicht zwingend – ausser du hast vor, über 60 Tage zu bleiben. Ein Visum kann innert dreier Monate vor Einreise bei der thailändischen Botschaft in Bern beantragt werden, teilt das Zürcher Reisebüro Royal Orchid Holidays gegenüber Blick mit. Kopien deines Passes und andere Dokumente, die die thailändische Behörde braucht, kannst du online auf dem Portal Thai E-Visa hochladen. Hier musst du zum Beispiel Nachweise zu deiner Unterkunft und deinem Einkommen hochladen, damit die Behörde weiss, dass du dich in Thailand versorgen kannst. 

Ausreise muss schon fix sein

Wer einreist, muss auch belegen, dass man wieder ausreisen wird. Mit einem One-Way- oder Stand-by-Ticket ist die Einreise laut Fabian Reber von thailandtravel.ch sehr riskant. In solchen Fällen brauche man zwingend ein Visum, sonst könne sogar das Boarding in der Schweiz noch verweigert werden. Weiter musst du beachten: Wer über Land nach Thailand einreist, darf nur 30 Tage bleiben. Bald dürfte auch die visumfreie Einreise für alle Einreisenden auf 30 Tage gekürzt werden, warnt Reber. Genaue Details stehen dazu aber noch aus.

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Keine Hotelbuchung? Bargeld mitbringen

Generell sind Bargeldkontrollen bei der Einreise eher selten, so Royal Orchid Holidays. Aber: Wer keine Hotelbuchung hat, sollte 20'000 thailändische Baht (um die 485 Franken) in bar mithaben, sagt Thailand-Experte Fabian Reber. 

Mückenschutz mitbringen

Auch Impfungen sind nicht zwingend. Aber: Wer in den letzten 21 Tagen in der Demokratischen Republik Kongo oder in Uganda war, muss laut Fabian Reber aufpassen. Wegen des Ebolavirus besteht in Thailand Quarantänepflicht. Welche Impfungen trotzdem empfehlenswert sind, kann man auf der Website «Healthy Travel» des «Schweizerischen Expertenkomitees für Reisemedizin» nachlesen. Das Reiseunternehmen Royal Orchid Holidays empfiehlt zudem, einen guten Mückenschutz einzupacken.

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Im Zweifelsfall nachfragen

Die Einreisebedingungen für Thailand ändern oft, betont Fabian Reber. Sein Tipp: Am besten sich vor Abreise beim Fremdenverkehrsamt Thailand in Bern, bei der thailändischen Botschaft in Bern oder beim Reiseveranstalter informieren.

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