Zwischen Handgepäck-Limits, spontanen Sommertrips und Outfit-Druck erobert eine überraschend simple Pack-Methode die sozialen Medien – sie macht das Kofferpacken tatsächlich einfacher.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die «Sudoku Packing Method» ermöglicht 27 Outfits mit nur 9 Kleidungsstücken

Das Prinzip: Drei Oberteile, drei Unterteile, drei Layering-Stücke kombinieren

Ideale Strategie für strenge Gepäckregeln, spontane Reisen und stylische Fotos

Cielo-Pilar Solari

Für Modefans gehört Overpacking fast schon zum Ferienritual dazu. Der Koffer ist meist gefüllt mit «Just in case»-Looks, mindestens drei Paar Schuhen zu viel und einem Outfit, das das Hotelzimmer schlussendlich nie verlässt. Doch vielleicht lohnt es sich diesen Sommer, das Reisen etwas anders anzugehen – oder es ist zumindest einen Versuch.

Der neueste Hype heisst «Sudoku Packing Method» und verspricht überraschend unkompliziert bis zu 27 Outfit-Kombinationen aus nur wenigen, gezielt ausgewählten Pieces. Minimaler Aufwand, maximal viele Looks und vor allem genug Platz im Handgepäck für spontane Souvenirs oder die ein oder andere Shoppingtour vor Ort.

Das Prinzip dahinter ist simpel. Statt fünf Minuten vor der Fahrt zum Flughafen wahllos Kleidung in den Koffer zu werfen, funktioniert die Methode wie eine kleine Capsule Wardrobe. Man kann sie sich wie ein modisches Raster vorstellen: drei Oberteile, drei Unterteile und drei Layering-Stücke, alle farblich und stilistisch so abgestimmt, dass sich alles mühelos kombinieren lässt. Plötzlich funktioniert ein Oversized-Hemd tagsüber über dem Bikini, am Abend mit Caprihosen und Ballerinas oder unter einem transparenten Kleid für Drinks bei Sonnenuntergang.

Warum der Trend online so explodiert ist, liegt auf der Hand. Fluggesellschaften werden bei Gepäck immer strenger, spontane Wochenendtrips boomen und niemand möchte bei 35 Grad Celsius einen 23-Kilo-Koffer durch Südeuropa ziehen. Gleichzeitig ist die perfekt kuratierte «Vacation Wardrobe»-Ästhetik beliebter denn je. Die Packmethode verbindet irgendwie beides: praktisch, aber trotzdem ästhetisch für scheinbar mühelose Ferienfotos. Der Trick liegt nicht unbedingt darin, weniger einzupacken – sondern smarter. So funktioniert die Methode:

Das Raster funktioniert nach folgendem Prinzip:

Top — Bottom — Layer

Layer — Top — Bottom

Bottom — Layer — Top

Kleider können dabei wie ein Unterteil behandelt werden, da sie die Basis eines Looks bilden können.

Auf eine Farbpalette setzen



Neutrale Töne machen alles einfacher. Weiss, Schwarz, Beige, Grau oder Denim funktionieren immer. Aber auch leicht kombinierbare Nuancen wie Dunkelbraun, Butter Yellow oder zartes Rosa sorgen sofort für spannende Looks. Und wer Prints liebt, sollte sich nicht zurückhalten – Schlangen-Prints können überraschend schick zu einem gestreiften Popeline-Hemd aussehen.

Basics statt extravagante Mode einpacken



Das Paillettentop mag auf Instagram perfekt aussehen, funktioniert in der Realität aber oft nur ein einziges Mal, weil es sofort wiedererkannt wird. Diese Methode lebt von vielseitigen Stücken. Spannender werden Outfits deshalb eher durch besondere Schnitte, Materialien und Texturen.

Ein Statement-Piece reicht völlig



Statt fünf dramatische Outfits mitzunehmen, genügt ein einziges Piece, das die Stimmung aller anderen Looks verändert. Auffälliger Schmuck, markante Sonnenbrillen oder ein breiter Gürtel können selbst simple Basics komplett transformieren.

Accessoires übernehmen die Arbeit



Die besten Reise-Garderoben wirken oft grösser, als sie tatsächlich sind, weil Accessoires die Illusion neuer Outfits schaffen. Eine andere Tasche, süsse Socken, Layering-Ketten oder ein Seidenfoulard verändern sofort die Wirkung eines Looks.

Outfits vor der Reise planen



Wer diesen Trend wirklich beherrscht, improvisiert nicht erst vor dem Hotelspiegel. Sinnvoller ist es, schon vor dem Packen ein paar Outfit-Kombinationen mit dem Handy zu fotografieren und sich unterschiedliche Frisuren oder Beauty-Looks dazu vorzustellen. Das verhindert späterer Panik-Outfits, hält unnötige Pieces aus dem Koffer und lässt vor allem mehr Zeit für lange Nachmittage in alten Gassen oder Stunden unter gestreiften Sonnenschirmen.



Natürlich wird diese Methode nicht plötzlich alle Menschen zu Minimalisten machen. Manche brauchen emotional einfach sechs Outfit-Optionen für eine einzige Dinner-Reservation. Doch für Beach Weekends, City Breaks oder spontane Sommertrips könnte die Sudoku-Packmethode tatsächlich einer der ersten TikTok-Trends sein, der das echte Leben einfacher macht. Und ganz ehrlich: Alles, was verhindert, mitten in der Nacht vor einem Flug auf einem explodierenden Koffer sitzen zu müssen, verdient ohnehin einen Platz im Handgepäck.