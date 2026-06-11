Nach dem Toilettengang die Hände waschen gehört eigentlich dazu. Doch ausgerechnet im Flugzeug raten Experten zu zusätzlicher Vorsicht. Der Grund: Wasser aus den Bordtanks und stark berührte Oberflächen können ein Hygieneproblem darstellen.

Warum du im Flugzeug beim Händewaschen vorsichtig sein solltest

Warum du im Flugzeug beim Händewaschen vorsichtig sein solltest

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Experten warnen vor Hygieneproblemen mit Wasser und Oberflächen in Flugzeugen

Flugtanks können Bakterien enthalten, Türgriffe und Klapptische stark keimbelastet

Hygienetipp: Desinfektionsmittel mitnehmen, Hände waschen, Gesichtskontakt vermeiden

Blick Lifestyle

Nach dem Toilettengang die Hände waschen? Eigentlich selbstverständlich. Doch ausgerechnet im Flugzeug raten einige Experten dazu, zusätzlich auf Desinfektionsmittel oder antibakterielle Tücher zu setzen.

Der Grund: Das Wasser an Bord steht seit Jahren im Fokus von Hygienediskussionen.

Wasser aus dem Flugzeug-Tank gilt als Schwachstelle

Experten weisen darauf hin, dass das Wasser in Flugzeugen aus speziellen Tanks stammt. Werden diese nicht ausreichend gereinigt, können sich dort Bakterien ansiedeln.

Deshalb raten viele Fachleute auch davon ab, Leitungswasser im Flugzeug zu trinken. Auch Kaffee oder Tee an Bord werden gelegentlich kritisch betrachtet, da sie häufig mit diesem Wasser zubereitet werden.

Nicht nur das Wasser ist ein Problem

Noch grösser als das Risiko durch das Wasser ist oft die Zahl der Keime auf Oberflächen.

Besonders Türgriffe, Verriegelungen im WC, Klapptische, Sicherheitskarten oder Gepäckfächer werden von Hunderten Passagieren berührt, aber nicht nach jedem Flug gründlich desinfiziert.

Gerade die WC-Tür gilt als kritischer Punkt. Wer sich die Hände gewaschen hat und danach den Türgriff berührt, kommt möglicherweise erneut mit Keimen in Kontakt.

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Deshalb setzen viele Vielflieger auf Desinfektionsmittel

Statt auf das Wasser allein zu vertrauen, haben viele erfahrene Reisende und Flugbegleiter immer ein kleines Desinfektionsmittel oder antibakterielle Tücher im Handgepäck.

Damit lassen sich die Hände nach dem Toilettengang zusätzlich reinigen. Auch Klapptische oder Armlehnen können bei Bedarf kurz desinfiziert werden.

Kein Grund zur Panik

Experten betonen allerdings, dass Flugreisen grundsätzlich sicher sind. Die meisten Passagiere werden durch das Wasser an Bord nicht krank.

Trotzdem kann es sich lohnen, auf langen Reisen einige einfache Hygieneregeln zu beachten: Hände regelmässig reinigen, das Gesicht möglichst wenig berühren und ein kleines Desinfektionsmittel dabeihaben.

So sinkt das Risiko, dass unerwünschte Keime als Souvenir mit in die Ferien (oder zurück nach Hause) reisen.

Dieser Artikel erschien erstmals auf Onet Kobieta, die Frauen- und Lifestyle-Rubrik des polnischen Nachrichtenportals Onet, welches zu Ringier Medien gehört.