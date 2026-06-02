Albtraum für US-Boxer Chase DeMoor (29): Swiss hat am Zürcher Flughafen seine gesamte Kampfausrüstung verloren, inklusive einzigartiger Boxschuhe. Der Muskel-Ami kämpft mit Jetlag, ist in Zürich gestrandet – und hat am Samstag einen grossen Kampf in Deutschland.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kampfausrüstung von US-Boxer Chase DeMoor am Flughafen Zürich verloren

Swiss verschlampte Koffer mit seltenen Boxschuhen in Grösse 49

Kampf am 6. Juni, Backup-Schuhe müssen rechtzeitig eintreffen kommen

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

US-Influencer-Boxer Chase DeMoor (29) erlebt wenige Tage vor seinem grossen Showdown in Leverkusen den totalen Albtraum – und das ausgerechnet am Zürcher Flughafen. Der Misfits-Boxer aus den USA verpasste nicht nur seinen Anschlussflug nach Deutschland. Sein gesamtes Gepäck inklusive kompletter Kampfausrüstung ging verloren.

Die Airline hat verschlampt: Swiss verlor DeMoors Koffer, inklusive seiner extrem seltenen Boxschuhe in Grösse 49, schrieb der Profiboxer auf X. «Ich bin extra für den Kampf hergeflogen, aber die Fluglinie Swiss hat mein Gepäck mit meiner gesamten Box-Ausrüstung verloren. Im Moment leide ich unter Jetlag, habe meinen Anschlussflug verpasst und habe keine Ausrüstung, um zu kämpfen.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Weiteres Riesenproblem: Ersatzschuhe für seine Riesenfüsse aufzutreiben, ist alles andere als einfach. «Ich trage Schuhgrösse 49. Ich kann nicht einfach in den Laden gehen und mir neue kaufen.»

Bodigte Andrew Tate

Chase DeMoor ist nicht irgendwer. Im Dezember rang er den Influencer und früheren Kickboxing-Champion Andrew Tate (39) bei dessen erstem Auftritt als Boxer nieder. Tate unterlag unterlag dem amtierenden Misfits-Schwergewichts-Champion DeMoor in Dubai klar nach Punkten.

Haushälterin in extremis

Jetzt muss DeMoor am 6. Juni in Leverkusen bei Fame Fighting International gegen Aleks Petrovic (35) antreten – statt entspannt in die Fight Week zu starten, hat er erst das Schweizer Chaos zu verkraften.

Gute Nachricht: Eine Haushaltshelferin fand bei DeMoors Zuhause seine Backup-Boxschuhe. Ob die rechtzeitig nach Deutschland kommen, bleibt abzuwarten. Trotz des Gepäck-Malheurs will der Star den Kampf unbedingt durchziehen.

Weder auf X noch Instragram postete DeMoor inzwischen ein Update, dass er wieder im Besitz seines Originalgepäcks sei.