Die Schweizer Skiwelt begeistert immer wieder. Auch in diesem Winter werben Reiseinfluencer bereits für die schönsten Flecken hierzulande. Eine Abfahrt sorgt dabei für besonders grosse Augen. Wer hier auf die Ski steigt, landet plötzlich in einem anderen Land.

Darum gehts Eine Piste von Zermatt nach Breuil-Cervinia führt Skifahrende über die Grenze nach Italien

Influencerinnen beschreiben den Grenzübertritt auf Instagram und Tiktok als besonderes Erlebnis

Auch weitere Pisten verbinden die Schweiz mit ihren Nachbarländern

Nikolina Pantic Redaktorin News

Ski bereits angeschnallt? In der Schweiz werden die ersten Skigebiete bereits gestürmt. Auf Instagram machen Reiseinfluencer Werbung für die kommenden Skiferien in der Schweiz. Doch eine Skipiste sorgt dabei für besonders grosse Augen.

Denn wer hier die Piste runterbrettert, fährt nicht einfach nur ins Tal, sondern gleich in ein anderes Land. Die australische Reise-Content-Creatorin Alanah Ward (28) zeigt sich auf Instagram verblüfft: «Als Australierin hat dieser Grenzübergang mein Gehirn komplett durcheinandergebracht.»

Von der Schweiz nach Italien auf den Ski

Die Piste, die Besucherinnen und Besucher fasziniert, führt von Zermatt VS nach Breuil-Cervinia (I). Dass man hier auf Ski oder dem Snowboard ganz nebenbei die Landesgrenze überquert, haut viele aus den Socken. «Als Australierin wird es immer wieder etwas Besonderes sein, mal eben in einem anderen Land zu landen», erklärt Ward.

Auf Instagram teilt Ward mit ihren knapp 5000 Followern Eindrücke von ihren Reisen und stellt besondere Reiseziele vor. Ihr Video über den ungewöhnlichen Grenzübertritt wurde bereits über 14'000 Mal angeschaut. Für die bevorstehende Wintersaison hat sie noch einige Tipps auf Lager. Doch die nächsten Reiseziele dürften es schwer haben, dieses Erlebnis zu übertrumpfen: «Angefangen mit einem Grenzübertritt, der schwer zu übertreffen sein wird.»

«Ein 11/10-Erlebnis»

Die Reiseinfluencerin Florentina Denisa ist im vergangenen Winter extra aus Colorado (USA) angereist, um zu snowboarden. Auch sie teilt ihr Erlebnis mit ihren Followern auf Tiktok und beschreibt das Abenteuer als «ein 11/10-Erlebnis».

Tatsächlich ist diese Skipiste in vielerlei Hinsicht aussergewöhnlich. Sie verbindet nicht nur zwei unterschiedliche Skikulturen, sondern überquert auch auf rund 3400 Metern über Meer die Landesgrenze. Die Fahrt mit der Seilbahn «Matterhorn Alpine Crossing» gilt als alpines Wunderwerk: Sie ermöglicht die höchste Alpenüberquerung per Seilbahn zwischen zwei Ländern. Und wer möchte, kann die Grenze sogar zu Fuss nach Italien überqueren.

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Das grenzenlose Skiland Schweiz

Während Touristinnen und Touristen verdutzt sind, dass man in der Schweiz problemlos ins andere Land flitzen kann, ist das für die Skination Schweiz keine Neuigkeit. Auch in anderen Skigebieten kann man von einem Land ins andere traversieren.

Zwischen der Schweiz und Frankreich in Les Portes du Soleil VS

Les Portes du Soleil VS: Das riesige Skigebiet erstreckt sich über die Schweizer und die französische Grenze. Laut der Skiregion ist es mit 600 Pistenkilometern und 208 Skiliften das grösste grenzüberschreitende Skigebiet der Welt.

Wer im Schweizer Teil unterwegs ist, kann sich zudem an die «Schweizer Wand» wagen: Sie gilt als eine der steilsten und gefürchtetsten schwarzen Pisten der Alpen.

Servus Silvretta Ski-Arena

In der Silvretta Ski-Arena wedelt man zwischen Österreich und der Schweiz über die Pisten. Das Skigebiet verbindet das bündnerische Samnaun mit dem «Ibiza der Alpen»: Ischgl in Tirol. Mit rund 240 Pistenkilometern zählt es zu den grössten und besten Skigebieten Tirols – zumindest laut Anbieter.

Auch hier lässt sich problemlos zwischen den beiden Ländern hin- und herwechseln. Ein kleiner Tipp am Rande: Wer Lust auf eine besondere Runde hat, sollte die sogenannte «Schmuggeltour» ausprobieren. Wo früher Waren heimlich über die Grenze transportiert wurden, fliessen heute höchstens noch Schweissperlen, und zwar bei den rasanten Skiabfahrten.