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VA Berfgührer findet unberührte Höhle
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«Unglaublich, tausende Knochen»:Kurt Walde entdeckt Überreste von Tieren in Höhle

Hier steppte der Bär
Bergführer macht Sensationsfund in Dolomiten-Höhle

Drei Jahre lang suchte ein Bergführer in den Dolomiten nach einer verborgenen Höhle. Als er sie endlich entdeckte, traute er seinen Augen kaum. Was er darin fand, könnte für die Wissenschaft von grosser Bedeutung sein.
Publiziert: vor 1 Minute
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Hunderte aneinandergereihte urzeitliche Knochen von Höhlenbären sind in einer Dolomiten-Höhle gefunden worden.
Foto: Amt für Archäologie/Autonome Provinz Bozen

Darum gehts

  • Bergführer Kurt Walde fand in den Dolomiten eine Höhle mit tausenden alten Höhlenbärenknochen
  • Viele Skelette sind fast vollständig und sollen die Forschung ergänzen
  • In der Schweiz bieten Jurapark, Liesberg und Langenberg Fossilien- und Urzeitangebote für Familien
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Nikolina PanticRedaktorin News

Wer in die Dolomiten reist, sucht meist spektakuläre Bergpanoramen und Instagram-taugliche Fotospots. Bergführer Kurt Walde hatte jedoch etwas anderes im Sinn. Drei Jahre lang fahndete er im Südtiroler Naturpark Fanes-Sennes-Prags nach einer verborgenen Höhle – und machte schliesslich einen Sensationsfund, wie die «Welt» berichtete.

«Nach dreijähriger Suche kann ich nun endlich von der vielleicht bedeutendsten Höhlenentdeckung in den Alpen seit Jahrzehnten berichten», verkündete Walde im Juli 2026 auf Instagram. In der Höhle stiess er auf unzählige Überreste einer Bärenart, die vor 50'000 bis 75'000 Jahren in den Dolomiten lebte.

«Tausende und Tausende von Knochen»

Rund 40 Jahre lang blieb dieser Teil der Conturines-Bärenhöhle unentdeckt. Nun hat Walde ihn aufgespürt. «Tausende und Tausende von Knochen», ruft der Bergführer begeistert, als er das Höhleninnere betritt.

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Die Überreste stammen vom prähistorischen Höhlenbären Ursus spelaeus ladinicus. Laut seinem Instagram-Beitrag entdeckte Walde mehr als 100 miteinander verbundene Skelettreste. Die Knochen seien aussergewöhnlich gut erhalten.

Neuer Meilenstein für die Wissenschaft?

Waldes Entdeckung ist ein ausgesprochen sensationeller Fund für die Wissenschaft. Viele der Skelette sind fast vollständig, «was den internationalen Forschungen zum Höhlenbären wesentliche Ergebnisse hinzufügen wird», schreibt die autonome Provinz Bozen in ihrer Medienmitteilung.

Doch die Freude währt nicht lange. «Trotz der ausgesetzten Lage des Höhleneingangs mussten wir damit rechnen, dass der Fundort von Raubgräbern heimgesucht und geplündert wird», sagt der Direktor des Amtes für Archäologie, Christian Terzer.

Höhle auf 2800 Meter vergittert

Wer sich auf den Weg machen möchte, um die Fundstelle mit eigenen Augen zu begutachten, muss leider einstecken. Der Fundort wurde gesichert und mit Gittern abgeschlossen.

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«Die logistischen Herausforderungen zur Bewältigung dieses Projektes an einer senkrechten Felswand in beinahe 3000 Meter Meereshöhe waren enorm», erklärt Terzer. Ganz enttäuscht müssen Geologie-Fans nicht sein. In der Schweiz warten Orte, die Gross und Klein überzeugen werden.

Auf der Suche nach Fossilen im Aargau

Im Jurapark Aargau können kleine Hobbygeologen ihr Glück versuchen.
Foto: Jurapark Aargau

Das Sauriermuseum in Frick AG kennen wohl alle Fans der Urgeschichte. Doch wer lieber selbst anpacken möchte, begibt sich lieber in den Jurapark im Aargau. Bestimmte Abschnitte des Naturparks rufen Hobbygeologen und Hobbygeologinnen auf, Ammoniten zu suchen.

Wem dieser Begriff ein Fremdwort ist: Ammoniten sind Meeresbewohner aus der Urzeit. Mit Meissel und Hammer haben Besucherinnen und Besucher im Jurapark die Möglichkeit, ihr Glück auf die Probe zu stellen. Vielleicht wird hier am Wochenende der grosse Fund gemacht.

Buddeln in der Tongrube

Während von 1934 bis 1980 in den Tongruben Andil bei Liesberg Ton abgebaut wurde, entdecken Geologie-Interessierte hier heutzutage Fossilien. Da die Tone rund 160 Millionen Jahre alt sind und die Region damals von einem flachen Meer mit zahlreichen unterschiedlichen Lebensformen bedeckt war, finden sich heute viele Fossilien.

Heute kann man nach Voranmeldung selbst auf Erkundungstour gehen – und zwar kostenlos. Mit ein wenig Glück entdeckt man dabei einen versteckten Bewohner aus prähistorischer Zeit.

Auf der Wanderung durch die Zeit

In der Höhle wird mit liebevollen Wandmalereien die Beziehung zwischen Mensch und Tier früher aufgezeigt.
Foto: Stiftung Wildnispark Zürich

Wer selbst auf Entdeckungsreise durch die Zeit gehen möchte, findet diese auf dem Urzeit-Rundweg im Tierpark Langenberg in Zürich. Im sogenannten Knochenwald sind Spuren von menschlichen Vorfahren versteckt. Die Wandmalereien in der Feuerhöhle zeigen dabei auf spielerische Weise, welche Beziehung Mensch und Tier hatten.

Beim Knochenwald haben kleine Entdeckerinnen und Entdecker die Möglichkeit, Knochen unter die Lupe zu nehmen. Wer schafft es, die Überreste der Jagd zu identifizieren?

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