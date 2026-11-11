Matschwetter und kahle Äste statt goldener Herbst? Muss nicht sein. Ein neues Tool von Schweiz Tourismus verrät Wanderern, wo die Schweizer Wälder in den intensivsten Farben leuchten – und wo sich der Ausflug jetzt noch lohnt.

Darum gehts Der Laubtracker von Schweiz Tourismus zeigt die Herbstfärbung der Schweizer Wälder

Die Prognose nutzt Vorjahresdaten, SRF-Meteo-Wissen sowie Angaben zu Trockenheit und Regen

Arven, Birken, Lärchen und Ahorn färben sich im Herbst besonders schön

Nikolina Pantic Redaktorin News

Eine Wanderung durch goldene Wälder, während das bunte Herbstlaub unter den Füssen raschelt – so stellen sich viele einen perfekten Herbsttag vor. Doch die Realität sieht oft anders aus. Statt leuchtender Farben erwarten einen trostloses Grün und matschige Blätter.

Grauer Matsch statt goldener Pracht? Damit der Herbstausflug nicht zur Enttäuschung wird, zeigt der Laubtracker von Schweiz Tourismus tagesaktuell, wo sich die Wälder am schönsten verfärben.

Hier leuchten die Wälder in den schönsten Herbstfarben

Das interaktive Tool zeigt, wie weit die Blattverfärbung in den Schweizer Wäldern fortgeschritten ist und wo sich die Bäume aktuell in ihren schönsten Herbstfarben präsentieren.

Der Laubtracker erklärt zudem, weshalb man nicht auf jeder Herbstwanderung mit buntem Laub rechnen darf. Es sind besonders die Birke, die Lärche, der Ahorn und die Buche, die für bunte Farbkleckse im Wald sorgen.

Laub-Prognose dank Expertenwissen

Seit Mitte September aktualisiert Schweiz Tourismus den Tracker zweimal wöchentlich. Doch wie prognostiziert man, wann sich die Blätter färben? Die Datengrundlage besteht einerseits aus den Vorjahresdaten und dem Fachwissen eines SRF-Meteo-Teams.

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Andererseits fliessen auch Erhebungen zur Trockenheit, Wärme und Niederschlagsmenge in die Prognose ein. Die meisten Regionen erreichen ihren Höhepunkt Ende Oktober. Ist es nun zu spät für den perfekten Indian Summer? Auf keinen Fall. Es gibt durchaus noch Orte, deren Wälder golden, orange und rot leuchten.

Die ältesten Lärchen findet man hier

Die Lärchenwälder in Graubünden gehören zum Herbst wie die heissen Marroni an einem kalten Novembertag. Auch im November strahlt es hier noch leuchtend golden. Klar sind Silsersee und der Albulapass geeignete Orte, um die Herbstpracht zu geniessen.

Ein kleiner Geheimtipp ist jedoch Avers GR in der Region Viamala. Im Hochtal wachsen laut der kantonalen Tourismusorganisation die dichtesten und ältesten Lärchenbestände. Einige der Bäume sind bis zu 600 Jahre alt.

Wer auf der Suche nach einer passenden Wanderung ist, sollte sich diejenige von Avers Pürt GR nach Innerferrera GR anschauen. Auf der rund dreieinhalbstündigen Route läuft man direkt durchs Herz des Lärchenwaldes. Weitere Informationen zur Wanderung gibt es hier.

Der Birken-Hotspot im Tessin

Die Birke findet sich laut dem Laubtracker von Schweiz Tourismus vornehmlich auf der Alpensüdseite. Nichts wie los ins Tessin also. Denn hier ist die Birke weit verbreitet und färbt die Sonnenstube der Schweiz im Herbst golden.

Eine Wanderung, die durch dichte Birkenwälder führt, ist diejenige auf den Monte Bar. Auf dieser Route reicht der Blick bis nach Mailand. Auch die Berner Alpen lassen sich erblicken.

Besonders lohnenswert ist ein Abstecher ins Dorf Bidogno TI. Dessen Dorfbild hat es sogar in das «Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) mit nationaler Bedeutung» geschafft. Weitere Informationen zur Wanderung gibt es hier.

Im Jura ist der Name Programm

Der Jura ist gerade im Herbst einen Ausflug wert. Dann leuchten die Blätter des Bergahorns in warmen Gelb- und Orangetönen und setzen auf den weitläufigen Weiden der Jurahöhen besondere Akzente. Eine schöne Gelegenheit, diese eindrücklichen Bäume zu entdecken, bietet die Wanderung von Les Breuleux JU nach La Ferrière BE – der Name ist dabei Programm.

Die Route führt durch die typische Landschaft der jurassischen Freiberge: vorbei an ausgedehnten Weiden, lichten Wäldern und immer wieder an mächtigen Bergahornen. Eines der besonders eindrücklichen Exemplare steht in Sous les Planes. Gerade im Herbst machen diese Baumriesen die Wanderung zu einem besonderen Erlebnis. Weitere Informationen zur Wanderung gibt es hier.